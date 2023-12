Frangia a tendina, new look per Julia Roberts

A lla premiere londinese del suo film Leave the world behind, l'attrice è arrivata con un nuovo taglio di capelli. Ma non è l'unica ad averlo scelto

Se sei alla ricerca di un taglio di capelli che sia fresco, femminile e versatile, la frangia a tendina di Julia Roberts potrebbe essere la soluzione che fa per te. Infatti, si adatta a qualsiasi forma del viso e a ogni texture di capelli, dal liscio al riccio, e dona un tocco di stile e personalità al tuo look. Non a caso, è la frangia preferita dalle star, che la sfoggiano in diverse varianti e acconciature.

Julia Roberts ha stupito i suoi fan con un nuovo look alla première londinese del suo film Leave the world behind, in arrivo su Netflix. Infatti, ha sfoggiato una frangia a tendina lunga e liscia, che le copriva le sopracciglia e le donava un’aria sofisticata. Il colore dei capelli era un castano bicolor con punte cannella, che creava un contrasto con il suo abito rosso fuoco.

Julia Roberts con Tom Hanks (@Ipa)

I diversi stili della frangia a tendina di Julia Roberts

Non che Julia Roberts non ci avesse abituate alla sua frangetta. La prima volta che l’ha sfoggiata è stata nella scorsa primavera, in occasione della serata di gala Chopard Watches and Wonders, dove ha presenziato come nuova Global Ambassador del brand di gioielleria.

In quella occasione, il suo hairstylist di fiducia, Serge Normant, ha tagliato le ciocche più corte al centro della fronte e le ha scalate sui lati, creando un effetto morbido e aperto. Il risultato? Una frangia piena e voluminosa, che incorniciava il viso dell’attrice e metteva in risalto i suoi occhi e il suo sorriso.

Per l’evento, l’attrice aveva scelto di portare i capelli sciolti, con onde leggere che le cadevano sulle spalle, e aveva abbinato la sua frangia a tendina a un abito nero con scollo a V e a dei gioielli luminosi.

Invece, alla premiere del suo film Leave the world behind la frangia era più lunga e liscia. Inoltre, il colore dei capelli era un castano bicolor con punte cannella, mentre nell’evento Chopard era un castano scuro uniforme.

Julia Roberts, frangetta che passione!

Per Julia Roberts la frangia non è una novità, in passato l’aveva già portata in diverse occasioni e con diversi stili. Per esempio, nel film Pretty Woman del 1990, l’attrice aveva una frangia corta e sfilata bionda, che le dava un’aria spensierata e vivace.

Nel film Nemiche Amiche del 1998 sfoggiava un caschetto biondo con frangia dritta, che le conferiva un’aria sofisticata e professionale. In Notting Hill del 1999, portava un taglio medio color cioccolato, con una frangia laterale che le incorniciava il viso.

La frangia a tendina piace alle celeb

Julia Roberts non è l’unica star ad aver ceduto al fascino della frangia a tendina. Tra le altre celeb che hanno scelto questo taglio di capelli ci sono Jennifer Lopez, che ha optato per una frangia lunga e liscia, che le copre le sopracciglia e le dona un’aria sofisticata.

Selena Gomez ha sfoggiato una frangia corta e sbarazzina, che le apre la fronte e le regala un’aria giovanile. Florence Pugh ha abbinato la sua frangia a tendina a un bob corto e mosso, per un look retrò e glamour. Anche le sorelle Kendal e Kylie Jenner hanno sperimentato la frangia a tendina, sia in versione naturale che con delle parrucche, per cambiare look in base all’umore.

Infine, tra le italiane, spiccano Monica Bellucci e Penelope Cruz, che hanno portato la frangia a tendina con eleganza e sensualità, valorizzando i loro capelli lunghi e scuri.

Un taglio che sta bene a (quasi) tutte

La frangia a tendina è un taglio di capelli che offre molte possibilità di personalizzazione e che si presta a diversi stili e occasioni. Puoi portarla corta o lunga, liscia o mossa, aperta o chiusa, e puoi abbinarla a capelli sciolti o raccolti, a seconda del tuo gusto e della tua personalità.

Se vuoi dare una svolta al tuo look, senza rinunciare alla praticità e alla versatilità, la frangia a tendina potrebbe essere la scelta giusta. Lasciati ispirare dalle star.