Matthew Perry, Julia Roberts rompe il silenzio: “Mi ha spezzato il cuore”

A oltre un mese dalla morte dell'attore di Friends, l'attrice premio Oscar ricorda il periodo in cui ebbero una relazione. Ma lui la lasciò

“Quando qualcuno così giovane scompare improvvisamente, è straziante”. A più di un mese dalla morte di Matthew Perry, anche Julia Roberts rompe il silenzio. L’attrice, che ebbe una relazione con l’attore di Friends, ha parlato dell’amato Chandler Bing della serie tv durante una intervista al programma Entertainment Tonight, mentre promuoveva il suo nuovo film, Leave the World Behind – Il mondo dietro di te.

Il ricordo di Julia Roberts

Matthew Perry è morto lo scorso 28 ottobre all’età di 54 anni. Una cosa del genere, ha spiegato Julia Roberts, “dovrebbe aiutare tutti noi ad apprezzare ciò che abbiamo e ad andare avanti in modo positivo nel miglior modo possibile”. L’attrice ha spiegato di avere “tutti i migliori pensieri e sentimenti” per la star della serie tv trovata senza vita nella piscina della sua casa di Los Angeles.

Julia Roberts e Matthew Perry ebbero una breve relazione negli Anni Novanta. Si conobbero quando l’attrice premio Oscar fu scelta per apparire come ospite in Friends nel 1996.

Julia Roberts e Matthew Perry: un amore breve ma intenso

Nella serie tv, Julia Roberts interpretò una compagna di classe d’infanzia di Chandler Bing, nell’episodio intitolato The One After the Super Bowl. “Sono stati tutti così accoglienti con me ed è stato un momento davvero divertente”, ha ricordato l’attrice.

Prima di registrare quel cameo, Julia e Matthew ebbero una relazione di tre mesi. Lui raccontò la loro storia nel suo libro di memorie Friends, Love and the Terrible Big Thing.

Così Matthew Perry raccontava la loro storia

Nel volume, Matthew ha rivelato di essere un romantico e di avere amato l’attrice di Pretty Woman fin dal loro primo incontro. “Le ho mandato tre dozzine di rose rosse e il biglietto diceva: ‘L’unica cosa più emozionante della prospettiva che tu faccia lo spettacolo è che finalmente ho una scusa per mandarti dei fiori'”, ha scritto.

Prima che gli sms diventassero comuni, la coppia utilizzava un’altra forma di comunicazione scritta per scambiarsi messaggi: i fax. “Tre o quattro volte al giorno mi sedevo accanto al mio fax e guardavo il pezzo di carta che rivelava lentamente le sue parole”, ha spiegato nel libro Matthew Perry. “Ero così emozionato che alcune sere mi ritrovavo a qualche festa a parlare con una donna attraente e interrompevo la conversazione per poter correre a casa e vedere se era arrivato un nuovo fax”.

Perché Matthew Perry lasciò Julia Roberts

Ripensando alla relazione, Matthew Perry aveva ricordato con affetto: “Era come se fosse stata messa su questo pianeta per far sorridere il mondo e ora, in particolare, me”. Sorridevo come un quindicenne al nostro primo appuntamento”.

Quando Julia Roberts registrò il suo episodio di Friends erano già una coppia. Tuttavia, le insicurezze di Matthew hanno interferito con la loro felicità. “Due mesi dopo ero single”, ha scritto l’attore nel suo libro, prima di morire.

“Uscire con Julia Roberts era stato troppo per me. Ero costantemente certo che lei mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto? Non ero abbastanza. Non potrei mai essere abbastanza. Ero distrutto, piegato, inamabile”. Ha aggiunto: “Invece di affrontare l’inevitabile agonia di perderla, ho rotto con la bellissima e brillante Julia Roberts”. La conclusione: “Avrebbe potuto pensare di vivere in una baraccopoli con un ragazzo della tv, e il ragazzo della tv ora la stava lasciando. Non riesco a descrivere l’espressione confusa sul suo viso”.