Chi l’avrebbe detto che il segno lasciato dal costume sarebbe tornato a far tendenza? Dopo anni di invisibilità ricercata, l’abbronzatura a contrasto è di nuovo protagonista dell’estate. In questi mesi di sole e relax, tra giornate in spiaggia e aperitivi al tramonto, sono sempre più numerosi i contenuti social che celebrano le cosiddette «tan lines», soprattutto quelle lasciate dai costumi a triangolo. Influencer, volti noti dello spettacolo e creator sembrano tutti d’accordo: mostrare la pelle dorata incorniciata da sottili linee più chiare è, ancora una volta, una scelta estetica da rivendicare.

Il segno del costume come negli anni Duemila

Non è solo una questione di vanità o di moda passeggera. Il ritorno di questo look ha radici profonde nella nostalgia di inizio anni Duemila, quando popstar e modelle sfoggiavano con naturalezza l’abbronzatura marcata durante eventi pubblici o sulle copertine delle riviste. L’estetica del «sunburnt look», quella pelle leggermente arrossata dal sole, si lega direttamente a quel periodo e oggi torna sotto nuova forma, contaminata da riferimenti digitali e tecniche di make-up moderne.

Come si crea l’effetto «tan lines»

Il trend ha trovato spazio anche sulle passerelle della moda e si è fatto strada nelle campagne pubblicitarie e tra i contenuti virali delle piattaforme social. A fare la differenza oggi è il modo in cui il look viene ricreato: non più come risultato di ore sotto il sole, ma attraverso il trucco. Blush, illuminanti e terre abbronzanti vengono usati per simulare l’effetto vacanza senza i rischi legati all’esposizione. È possibile ottenere un risultato realistico tracciando linee di contrasto con il make-up, spesso con l’aiuto di un nastro adesivo, e sfumando con cura i prodotti nei punti chiave: zigomi, naso, spalle e décolleté.

La salute prevale sull’abbronzatura

L’attenzione alla salute, in questo contesto, è centrale. Oggi siamo tutti più consapevoli dei danni che l’esposizione prolungata al sole può provocare alla pelle. Scottature, fotoinvecchiamento e aumento del rischio di tumori cutanei hanno spinto molti a cercare soluzioni alternative per ottenere un’abbronzatura sicura. Per questo, accanto al trucco che simula l’effetto abbronzatura, si affiancano anche gli autoabbronzanti, ideali per chi desidera un colorito dorato senza conseguenze dannose.

Il segno dell’abbronzatura diventa un trend

Ciò che rende il ritorno delle «tan lines» davvero interessante, però, è l’evoluzione del gusto estetico. Laddove un tempo si cercava uniformità e perfezione, oggi si celebra l’imperfezione naturale del corpo abbronzato. Il segno del costume non è più qualcosa da nascondere, ma un simbolo di vacanza vissuta, di esperienze estive autentiche, di una bellezza che non ha bisogno di essere filtrata. Il desiderio di autenticità si rispecchia anche nella scelta di prodotti leggeri e nell’adozione di routine più semplici e sostenibili. Mantenere l’abbronzatura più a lungo, ad esempio, significa idratare la pelle, evitare bagni troppo caldi e utilizzare scrub delicati per favorire il rinnovamento cellulare. Sono gesti che si integrano con naturalezza nel trend e che dimostrano come la cura di sé possa andare di pari passo con la moda.