Hai già pensato al tuo beauty look per queste feste? Se sei a corto di idee, qui troverai l’ispirazione. Come truccare gli occhi, su quale prodotto make up puntare, come rendere la pelle – di viso, décolleté e gambe – super liscia e luminosa. Ecco 7 tips per brillare dalla Vigilia all’Epifania (e oltre!).

Sguardo stanco? Ci pensa l’eyeliner

Fine giornata, hai gli occhi stanchi, devi uscire ma il tempo per il make up è poco? Il prodotto che ti salva è l’eyeliner. Per un risultato fresco, disegna un tratto sottilissimo, allungandolo solo un po’ verso l’esterno. Poi aggiungi un punto luce all’angolo interno, proprio dove si trova il dotto lacrimale: lo sguardo apparirà subito più aperto e luminoso. Se cerchi anche di ringiovanire i lineamenti, utilizza una matita invece dell’eyeliner, e sostituisci il nero con una tonalità marrone: il risultato sarà più morbido e antiage. Sì, poi, a una doppia dose di mascara, da passare dopo aver utilizzato il piegaciglia che, in combinazione con un prodotto dalla texture incurvante, regala uno sguardo in cinemascope.

Camminare sui tacchi senza soffrire

Croce e delizia per tutte le donne, le scarpe con tacco alto sono l’accessorio indispensabile per dare all’outfit una svolta glam e chic. Attenzione, però: quando i tacchi superano gli 8 centimetri, il peso del corpo si sposta inevitabilmente dal tallone sull’avampiede. Questo comporta uno stress importante per la zona del metatarso, che tende a infiammarsi provocando dolore. Per evitare fastidi durante la serata, puoi indossare uno di quei cuscinetti in silicone che attutiscono il peso nella zona. Oppure fai come le modelle, che in passerella uniscono con nastro chirurgico il terzo e il quarto dito dei piedi: aiuta a scaricare il metatarso e allontanare il desiderio di toglierti le scarpe per tornare a casa a piedi nudi.

Beauty look delle feste: la pelle è super glow

Party time? Illuminare è la parola d’ordine per viso e corpo. Crea tocchi shine su zone strategiche ma non con un prodotto a caso: la nuance è importante e, come per il fondotinta, va scelta a seconda della carnagione. Se è molto chiara, sono perfette le texture argento ghiaccio, champagne o appena rosate. Se la pelle è mediterranea o scura, invece, funzionano meglio quelle che tendono all’oro e

al bronzo. Polvere o crema? Meglio la crema: più facile da stendere anche con le dita, la si può arricchire prodotti luccicanti, se l’occasione lo richiede. E si può fare sia per il viso sia per il corpo.

Non c’è party senza il rossetto rosso!

Simbolo di buon auspicio, il rosso, colore più potente dello spettro cromatico, è l’immancabile protagonista dei look delle feste. Con il suo carico di energia diventa anche l’evergreen con cui realizzare un make up labbra di grande impatto. Quale nuance scegliere? Per non sbagliare, punta su un rosso universale come il rosso Valentino, che sta bene proprio a tutte. Si tratta di una tonalità che non contiene né blu né giallo, un passe-partout che esalta tutte le carnagioni, dalla più pallida alla più scura, creando un make up molto raffinato. Per quanto riguarda la texture, quelle dal finish satinato mantengono le labbra morbide e non mettono in evidenza le imperfezioni. Il resto del viso? Aggiungi un blush pesca e per lo sguardo un tocco di ombretto bronzo o rame.

Scollatura sexy: come preparare il décolleté

Alla Bardot, quella con le spalle scoperte amata dall’attrice francese negli anni ’60-70: ecco la scollatura di tendenza per queste feste. Che si tratti di un abito o un pullover, qualunque sia lo stile scelto, la parte di pelle nuda va trattata ad hoc. Parti sempre con uno scrub per eliminare cellule morte e piccole imperfezioni. Prima di vestirti, poi, idrata al massimo, massaggiando una doppia dose di crema, meglio se a base di burro di karité, che è molto nutriente e lascia la pelle particolarmente vellutata. Il tocco in più: un illuminante applicato sulle zone che sporgono, le clavicole e le sommità delle spalle in modo da enfatizzarle.

Gambe nude perfettamente lisce

Se vuoi la pelle liscia subito, il rasoio è la soluzione più affidabile. In pochi minuti risolve il problema di una depilazione a tempo di record a casa. Se anche hai molta fretta, però, non saltare i passaggi fondamentali. Mai su pelle asciutta e nemmeno umida, serve tanta acqua calda. Per non rischiare di tagliarti, aiutati con un prodotto specifico: che sia sotto forma di schiuma o in gel, se è e arricchito con sostanze lenitive come l’aloe vera, ammorbidisce i peli facilitando il passaggio della lama ed evitando arrossamenti. Non ne hai sotto mano? Rimedia applicando utilizzando al posto della schiuma per la rasatura un po’ di idratante per il corpo.

Nel tuo look per le feste non dimenticare la manicure

Se punti sulla manicure in rosso, non sbagli mai. Vuoi qualcosa di più originale? Aggiungi un tocco sparkling. Per esempio prova una french con la lunetta dorata invece del solito bianco latte. Oppure aggiungi solo sull’anulare un top coat glitter per una ring finger manicure da sera.

