Se Dio…creò la donna, parafrasando un suo celebre film, Brigitte Bardot ha creato lo stile BB. Che a distanza di oltre 60 anni continua a ispirare tutto il mondo. Nella moda come nel beauty. Uno stile libero, come lei, che si esprime nei capelli arruffati e nel make up semplice, privo di orpelli. Le foto più belle di un modo di interpretare la bellezza che è entrata nella memoria collettiva. E che tutti chiamano BB.

Primi anni ’60 – IPA

Con la fascia ampia che le lascia libero il viso.

Lo stile beauty di Brigitte Bardot

Con quella sensualità insolente, stesso appellativo che si è usato per descrivere la bellezza del suo amico Alain Delon, Brigitte Bardot è un mito vivente, che dall’alto dei suoi 90 anni può dire di aver creato tutto ciò che va di moda ancor oggi. Le acconciature scarmigliate, la frangia a tendina, la fascia annodata dietro la nuca, il fiocco tra i capelli, lo chignon spettinato, le scalature attorno al viso, il biondo vaniglia e gli accenni di balayage: sono tutti look inconfondibili dello stile targato BB.

Eppure Brigitte Bardot non si considera un mito. «È una parola che mi è rimasta impressa ma che non corrisponde a nulla» dichiarò alla stampa francese all’alba dei suoi 80 anni. Per poi ritrattare due anni dopo, quando un giornalista di Le Figaro le chiese quale attrice francese potesse interpretarla in un film. La risposta di BB fu imperiosa: «Nessuna, non c’è nessuna che possa farlo. Cosa manca? La mia personalità».

È stata proprio la sua personalità straordinaria che le ha conferito un’aura che va ben oltre la sua carriera cinematografica, fatta di una cinquantina di film tra cui alcuni capolavori e molti fallimenti.

Nel 1966 – Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Con i capelli lisci spettinati.

La libertà di Brigitte Bardot si esprime nel suo beauty look

Donna libera, precorritrice dei tempi moderni, Brigitte Bardot mostra nella vita e nel beauty look la stessa libertà dei suoi personaggi. Attraverso i capelli spettinati si libera dei codici della borghesia parigina con cui è cresciuta, e inventa uno stile opposto al glamour composto delle star di Hollywood degli anni ’50 e ’60.

Così la Bardot viene sempre più imitata dalle donne che vedono in lei il simbolo della Francia coraggiosa e ribelle. La donna capace di vivere come gli uomini, infischiandosene dei giudizi.

L’attrice dal volto da lolita e le curve da femme fatale è più di un sex symbol, «è un sogno, ha qualcos’altro di sconosciuto che attira gli idolatri di un’epoca priva degli dei» dirà il poeta Jean Cocteau nel 1958.

Nel 1960 – Photo by Silver Screen Collection/Getty Image

Con l’acconciatura voluminosa detta bouffant.

Brigitte Bardot, autentica e spontanea

Icona dei tre decenni gloriosi (anni ’50, ’60, ’70), Brigitte Bardot personifica la gioia di vivere attraverso il suo stile beauty spontaneo e, tutto sommato, semplice. Non c’è niente di costruito nei suoi capelli perennemente disordinati e nemmeno nel suo occhio sottolineato dal tratto spesso di matita nera. Niente blush, pochi rossetti e quasi sempre sul rosa nude, come va di moda oggi. In molte foto si vedono, inoltre, le deliziosi lentiggini, ricordo del tanto sole che ha preso a Saint Tropez, e del sole che lei emanava. Oggi quelle lentiggini si creano ad arte con i mezzi più disparati, compreso il broccolo intinto in un fondotinta più scuro.

Talvolta donna oggetto, talaltra bambina viziata, Eva scarmigliata o hippie di lusso, BB incarna vari personaggi a seconda delle fantasie del regista di turno. Ma la vera eroina è sempre stata lei, adorata o disprezzata, mentre plasma la donna francese delle decadi dai 50′ ai 60′ con un istinto visionario.

Oggi si parla tanto di autenticità, anche nelle tendenze beauty, ma la Bardot autentica lo era già più di 60 anni fa, senza alcuna cognizione di marketing iconografico.

Nel 1965 – Photo by Silver Screen Collection/Getty Images

Con i capelli sciolti ribelli.

Idolo di una generazione, imitata ancor oggi

Brigitte Bardot è stata l’idolo di una generazione di donne, un punto di riferimento importante che ancor oggi resiste alla ruota delle tendenze moda. Kate Moss, Claudia Schiffer, Kylie Minogue, Lara Stone, Pamela Anderson, Cara Delevingne e perfino Madonna, sono solo alcune delle celeb che hanno ripreso i codici di seduzione da lei creati.

Oggi tutti sanno che “i capelli alla Bardot” significano capelli voluminosi senza una piega costruita ad arte. Liberi e casuali come appena alzati dal letto. È questa immagine di libertà ed esuberanza che nell’Europa post-bellica si afferma come autentica. E che resiste ancor oggi, come vera icona da imitare.

Getty Images

Con il fiocco e i capelli raccolti in uno chignon voluminoso e spettinato.

90 anni portati senza artifici

Brigitte Bardot si è ritirata dai riflettori nel 1973, non ancora 40enne, e questo ha contribuito a crearne il mito. Non ha mai cercato di mantenere a tutti i costi il suo aspetto giovane. Ha deciso di invecchiare alle sue condizioni, senza aderire al diktat occidentale che vuole le donne sempre belle e giovani.

Ha sempre rifiutato la chirurgia estetica a cui, ironia della sorte, oggi molte ricorrono per creare quel broncio che lei aveva naturale.

Acconciature, capelli, make-up e altre immagini di BB

Fai scroll della pagina per guardare i beauty look che hanno reso immortale Brigitte Bardot.

Photo by Henri Bureau/Sygma/Corbis/VCG via Getty Images

Con il fiocco in testa e capelli semi raccolti.

IPA

Con il cappello di paglia.

Photo by Bettina Cirone/Images/Getty Images

Con la frangia a tendina e la scalatura che le incornicia il viso.

Nel 1960 – hoto by Silver Screen Collection/Getty Images

Con le trecce.

IPA

Con i capelli vaporosi scarmigliati.

Metà anni 50′ – Photo by Rapho Agence/Photo Researchers History/Getty Images

Con la coda.

Nel 1955 – UPPA/Photoshot / Avalon via IPA

Con i capelli del suo colore naturale prima di diventare l’angelo biondo di Francia.

Nel 1966 © Bandphoto / uppa.co.uk / Avalon via IPA

Un’immagine BB in cui si ritocca il trucco sul set.