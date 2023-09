I nizia un nuovo anno scolastico! Per arrivare preparati al primo giorno ecco un po' di consigli make up

L’inizio della scuola rappresenta un momento molto importante per la maggior parte delle ragazze per cui è difficile rinunciare completamente al trucco. È opportuno però non esagerare con colori sgargianti e trucchi troppo appariscenti. I primi giorni di scuola servono soprattutto per farsi conoscere ed un make up eccessivo potrebbe dare una “cattiva impressione”. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette informazioni su un perfetto make up per il primo giorno di scuola.

Cosa fare prima di truccarsi

Prima di truccarsi è fondamentale compiere alcuni passaggi preliminari. Innanzitutto, bisogna compiere una buona detersione: pulire la pelle in maniera delicata consentirà di ottenere un trucco migliore e duraturo. Per farlo, bisogna utilizzare prodotti idonei alla propria tipologia di pelle. La detersione va effettuata sia al mattino, prima di stendere il trucco, sia la sera, dopo essersi struccate. Dopo la detersione, utilizzare un tonico e una crema idratante: in questo modo la pelle risulterà più morbida e sarà pronta per l’applicazione del make up.

I prodotti make up da avere nella trousse

Mascara

Pennelli

Ombretti

Balsamo labbra

Fondotinta

Illuminante

Correttore

Blush

Fondotinta ed illuminante

Sicuramente una base viso ben realizzata è un ottimo biglietto da visita. Si deve creare una base leggera senza l’effetto “mascherone”, tenendo sempre presente i propri gusti ed il tipo di pelle. Le persone che sono ancora abbronzate possono utilizzare soltanto il correttore per nascondere le occhiaie. In alternativa possono optare per un fondotinta dalla texture non troppo coprente. Inoltre, possono completare il trucco con un tocco di blush, fondamentale per regalare un colorito fresco ed allo stesso tempo naturale. Per quanto riguarda gli illuminanti è preferibile non esagerare. È opportuno applicare un velo leggero di illuminante sugli zigomi e sotto l’arcata sopraccigliare. Così facendo si riescono a creare dei punti luce.

Mascara e balsami

Il trucco più semplice da realizzare è quello composto da una base viso curata, mascara sugli occhi ed un balsamo labbra colorato. Quando si applica il mascara è importante l’utilizzo del piegaciglia. Durante l’applicazione bisogna prestare attenzione a non sporcarsi. Si deve partire dalla base delle proprie ciglia ed applicare il mascara con cura dalle radici alle punte. In seguito bisogna applicare il balsamo colorato sulle labbra. Per non correre il rischio di sbagliare colore si deve tener presente il proprio incarnato. Se si ha un sottotono caldo bisogna scegliere nuance di balsami colorati. Mentre chi ha un sottotono freddo deve optare per nuance fredde.

Make up monocromatico

Se si vuole concentrare l’attenzione sul proprio sguardo è opportuno puntare su un make up monocromatico con toni pastello. Con questa scelta si può realizzare un make up trendy ed allo stesso tempo d’effetto, perfetto per la scuola. Vanno bene sia gli ombretti dal finish opaco, sia quelli leggermente lucidi oppure perlati. Si deve stendere l’ombretto (in polvere o in crema) su tutta la palpebra mobile. Avendo cura di sfumarlo perfettamente. Le persone più esperte possono anche realizzare un cutcrease (divisione della parte mobile da quella fissa) nella piega dell’occhio. Infine, per completare il make up bisogna utilizzare abbondante mascara.

Come fare un make up leggero

Per realizzare un make up leggero ci vogliono meno di 10 minuti. Dopo aver eseguito tutti i passaggi preliminari, si passa all’applicazione di un fondotinta leggero, con texture fluida e che dia un effetto ‘nude’. Per chi non ama il fondotinta, è possibile optare per una BB cream. Il secondo step è la stesura del correttore, per nascondere occhiaie e macchie e ottenere una base omogenea. Si passa poi agli occhi: il consiglio è di utilizzare gli ombretti in crema o in stick, semplici e comodi da utilizzare. Non può mancare il mascara, meglio se a lunga durata. Infine, un tocco di blush sulle guance e un velo di gloss sulle labbra per illuminarle e il make up leggero è pronto!