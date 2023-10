L a manicure più di tendenza quest'autunno? La manicure al naturale. Che vuole unghie nude, laccate con smalti neutri, discreti e chic. Per realizzarla a regola d'arte, leggi qui. Ti diciamo quale sfumatura è più adatta a te, qual è la forma dell'unghia migliore e come valorizzarla con un tocco wow

Manicure al naturale con smalti neutri

Gli smalti neutri si riconfermano un must have senza tempo e la manicure al naturale torna alla ribalta. Il nuovo trend, però, va oltre la classica french e il merito è delle nail artist il cui lavoro nei backstage delle sfilate, negli ultimissimi anni, è diventato indispensabile. Qualche esempio: sulle passerelle dell’autunno, Acne ha proposto unghie effetto marmo, Elisabetta Franchi una french manicure rosa-bordeaux, mentre Kim Shui una nail art color perla con accessori gioiello. Tutti con forma curatissima e coat luminoso. Insomma: discreti ed eleganti, gli smalti nude sono un grande ritorno. E rispetto ad altri colori di tendenza ora, sono anche i più semplici da applicare, soprattutto quando la manicure al naturale è fai-da-te.

Balmain

Trova la nuance giusta per una manicure al naturale

Si fa presto a dire nude: la palette dei colori neutri ha infinite sfumature tra cui scegliere. Rossella Migliaccio, autrice del bestseller Armocromia, spiega come trovare la nuance giusta. «Per orientarsi, consiglio di osservare il sottotono della propria pelle. Se è freddo, cioè se la pelle è molto chiara o anche scura ma tendente all’olivastro, dovremmo scegliere uno smalto come il color cipria, il rosa baby confetto oppure tonalità fredde (vedi il taupe o il bianco ottico). Al contrario, su pelli calde che hanno una forte componente gialla, la preferenza dovrebbe andare a colori naturali che contengano una punta di giallo o di beige, come il bianco avorio, il burro o i riflessi champagne. La distinzione vale anche per i dettagli: strass e bagliori argento se si ha un sottotono freddo, pagliuzze dorate e riflessi bronzo se è caldo».

Scegli la forma che fa per te

Per lo smalto nudo, la nail shape va studiata bene. Due i criteri da considerare: la forma delle dita e quella dei valli laterali, cioè i bordi esterni dell’unghia. Se le dita sono poco slanciate, meglio allungare otticamente la mano con una forma a mandorla, mentre se le dita sono affusolate, ti puoi sbizzarrire. «Con i valli laterali dritti e regolari funziona bene una manicure squadrata» suggerisce Michela May, nota come la Coach delle Unghie. «Se, invece, hai le cosiddette unghie “a ventaglio”, quelle cioè che si allargano verso la parte finale, correggile con una linea a mandorla. La tua unghia è piccola o corta? Meglio un profilo arrotondato che riproduce quello del polpastrello ed è il più diffuso anche perché sta bene a tutte. Occhio anche alla lunghezza: perché i bordi non si spezzino, i margini non dovrebbero superare i 2/3 dell’unghia naturale».

Ispirati alla nail art in versione soft

Con i dettagli giusti anche una manicure minimalista può risultare di grande effetto come insegnano i profili Instagram di @betina_goldstein, nail artist di Chanel, o @nailsbyzola, cioè Zola Ganzorigt, che cura le mani di Kylie Jenner e Hailey Bieber. La pointed manicure attualmente è la più richiesta: su base nude si realizzano uno o due puntini sovrapposti (a casa basta usare uno stuzzicadenti) o una margherita, un puntino giallo al centro e gli altri bianchi intorno. Molto diffusa la lines manicure, che disegna sottilissime linee verticali nere sull’unghia. Anche la french continua a evolversi: oggi la moda, vuole una lunetta molto sottile e corta, appena accennata, ma enfatizzata da colori pieni come oro, argento, nero, bordeaux, in contrasto netto con la base nude. Il tocco in più? Gli strass, da applicare però con parsimonia.

Unghie rovinate? I consigli dell’esperta

«Fai impacchi regolari con burro di karité: sono rinforzanti» suggerisce Michela May, la Coach delle Unghie. «E utilizza sempre smalti arricchiti con biotina. Se l’unghia non migliora, passa al gel». La specialista ha ideato un sistema di applicazione così avanzato da diventare marchio brevettato e franchising: si chiama Metodo LCDU e perfeziona la forma dell’unghia, senza comprometterne la salute. Il finish più richiesto piace molto anche a lui: è un “effetto nessun effetto” che riproduce colore e spessore dell’unghia naturale.

Manicure al naturale: ecco una selezione di colori

Ultra resistente e longlasting, lo Smalto Effetto Gel n. 70 Pink Velvet di Deborah Milano (7,50 euro) ha una tonalità rosa antico di tendenza.

Sheer Beauties n. 70 di Catrice (3,99 euro) valorizza il colore naturale dell’unghia senza coprire troppo.

Elegante nuance naturale per lo smalto Shaky Alibi di Orly (14,90 euro, in salone).

Smalto a base vegetale e a lunga durata di gitti (19,90, gitticonsciousbeauty.com).

Per la cura

Formula delicata senza acetone per i dischetti monouso Dissolvant di Mavala (11,30 euro).

Healthy Nails di Bellaoggi (4,90 euro) rinforza con la biotina.

La texture vellutata della Crema Idratante Mani e Unghie di Olos (15 euro, in istituto) ripara e fortifica.