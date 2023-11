Matcha latte make-up, il trend beauty avvolgente come la bevanda

E cco i consigli giusti per replicare il trucco che prende ispirazione dalla famosa bevanda e sta spopolando sui social

Tutti pazzi per il matcha, anche i make-up artists. La salutare bevanda con schiuma di latte e polvere di tè verde ora diventa fonte d’ispirazione con il matcha latte make-up. Si tratta di un trucco focalizzato sugli occhi che vengono illuminati da una nuance avvolgente e calda, perfetta per la stagione autunnale.

Come realizzare il matcha latte make-up

Il matcha latte make-up è già di tendenza su TikTok dove potrai trovare molti video-tutorial per replicarlo in poche semplici mosse. La base è una pelle dall’effetto naturale quindi applica quanto basta di fondotinta idratante e correttore sotto agli occhi e ai lati del naso. Sugli zigomi punta su un bronzer leggero per definire i contorni del viso. Per quanto riguarda le labbra, opta su toni caldi e neutri come quelli del cappuccino con una matita color carne e un lipgloss dal finish nude.

Focus sugli occhi

Ora concentrati sugli occhi, il vero focus di questo tipo di make-up. Puoi giocare con una palette di ombretti verdi che va dal matcha appunto al menta, passando per il verde acido e bosco. Il verde più scuro va nell’angolo più esterno dell’occhio per dare un effetto allungato allo sguardo. Sulle palpebre applica invece la tonalità più chiara che può arrivare fino alle sopracciglia. Per un trucco più intenso, puoi utilizzare una matita verde matcha sui contorni. Abbonda infine con il mascara nero.

Il finish desiderato

Il finish saprà regalare al tuo look l’effetto che desideri: se vuoi sensualità punta su un finish opaco e profondo, se al contrario vuoi avere un’aria sbarazzina e frizzante, opta per il perlato o addirittura il metalizzato.

A chi si addice di più

Il matcha latte make-up si addice soprattutto a chi ha gli occhi color nocciola e verdi. Fa risaltare infatti i riflessi dorati nelle iridi nocciola e crea giochi armonici ton sur ton su quelle verdi.

Il matcha latte make-up piace alla Generazione Z

Il verde è una tonalità che da sempre piace alla Generazione Z, celebrities comprese. L’abbiamo visto per esempio nel make-up di Zendaya e di Selena Gomez. È il colore che richiama la lotta ambientale, un tema molto caro ai giovanissimi, il futuro e la fortuna. La nuance matcha poi si abbina perfettamente ai colori autunnali. Ed è per questo che sta spopolando come tendenza beauty del momento.