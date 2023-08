Migliorare pelle e umore dopo la doccia: segui questa beauty routine

D opo la doccia ti fiondi nei vestiti o nel tuo pigiama più avvolgente? Invece, meglio seguire un'attenta beauty routine

Dopo aver seguito con attenzione alcuni consigli per una doccia impeccabile, concediti qualche coccola anche una volta finita… La beauty routine dopo la doccia è essenziale per curare la pelle e migliorare l’umore: ecco cosa fare.

Segui questa beauty routine dopo la doccia

Non devi necessariamente concederti un appuntamento alla SPA: a casa ti basta seguire alcune accortezze per garantire il benessere della tua pelle.

Contrastare cellulite, mancanza di idratazione e capelli secchi è possibile anche a casa, durante e dopo la doccia. Alcuni trattamenti post doccia possono fare la differenza: ti bastano piccoli suggerimenti per rendere un’abitudine quotidiana una vera e propria SPA fai-da-te, che migliora il corpo e l’umore.

Quindi dopo la detersione, una volta uscita dalla doccia ed esserti asciugata, è il momento dell’idratazione. Se vuoi sfoggiare una pelle che sia davvero impeccabile, morbida e liscia, allora accertati di usare oli e creme idratanti in linea con le caratteristiche della tua cute. Sotto la doccia meglio usare un prodotto dal pH fisiologico, per detergerete il corpo senza disidratarlo. Se vuoi massima idratazione, sfrutta gli effetti di creme e oli idratanti subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora calda e umida, perfetta in particolare per l’olio corpo, così da evitare la sensazione di unto. Non solo: se hai la pelle secca o molto secca, l’olio è proprio quello che ci vuole per nutrirla in profondità e renderla più luminosa.

Un altro trattamento che non devi trascurare appena uscita dalla doccia? La pedicure, naturalmente. Hai mai provato le maschere piedi? Puoi optare per la versione idratante oppure esfoliante, da fare subito dopo la doccia o dopo il pediluvio, prima della pedicure. Lascia agire per 20/30 minuti, dopodiché puoi concederti un massaggio ai piedi per far assorbire al meglio la maschera.

Non sopporti la cellulite? Alcuni accorgimenti dopo la doccia si riveleranno davvero preziosi per contrastare quell’odioso inestetismo… Ricorda allora di usare la spazzola a secco, il cosiddetto “dry brush”, e insieme applica gel tonificanti. In alternativa, usa i fanghi anti-cellulite. È la combinazione giusta se hai a cuore il benessere della tua pelle e vuoi aiutare la circolazione, soprattutto dopo una bella doccia calda. L’acqua calda, infatti, potenzia l’efficacia dei cosmetici anti-cellulite.

E non è ancora finita: se vuoi stimolare il drenaggio linfatico ed eliminare tossine e liquidi in eccesso, applica sulla pelle umida prodotti ricchi di oli essenziali. In caso di cellulite più profonda, inoltre, inizia il trattamento già sotto la doccia. Quindi, alterna getti d’acqua fredda e calda sulle gambe, partendo dalle caviglie e risalendo fino all’inguine. L’alternarsi delle temperature è un allenamento naturale per i vasi sanguigni (e ti basta un quarto d’ora al giorno per vedere i risultati che desideri da tempo).

La cura dei capelli

Se pensi che ti basta lavare i capelli sotto la doccia e poi asciugarli, ti sbagli di grosso. Ebbene sì, perché dopo aver seguito tutti i consigli utili per la cura della tua chioma – senza dimenticare i prodotti più adatti a te – presta la dovuta attenzione anche ai trattamenti post doccia.

Prova i balsami leave in, che in particolare in caso di capelli secchi e sfibrati si rivelano un vero toccasana. Si tratta, più propriamente, di trattamenti senza risciacquo, perfetti per il benessere della chioma soprattutto in estate, quando salsedine, vento, sole e cloro spengono la sua naturale lucentezza e tolgono morbidezza. Con i trattamenti giusti non hai nulla di cui tenere: l’effetto seta è garantito grazie a ingredienti nutrienti e rigeneranti. Ti basta nebulizzare il prodotto o applicarne alcune gocce sui capelli bagnati, appena uscita dalla doccia. Solo dopo procedi con styling e asciugatura.