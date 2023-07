Gli alimenti contro la cellulite: alcuni cibi sono un valido alleato…

C ontro la cellulite sei sicura di aver provato proprio tutto? Alcuni alimenti possono rivelarsi davvero preziosi

Contro la cellulite esistono prodotti specifici e innumerevoli altri rimedi, ma se vuoi provare ogni giorno a fare qualcosa per la tua pelle – migliorando l’aspetto di quell’inestetismo che proprio non sopporti – prova alcuni alimenti. Se vuoi combattere la cellulite, nella tua dieta questi cibi non possono proprio mancare…

Scopri gli alimenti contro la cellulite

Anche la tua dieta quotidiana può influire sulla cellulite: presta attenzione allora a ciò che mangi se vuoi prevenire o migliorare l’inestetismo più odiato da noi donne. L’effetto buccia d’arancia è il tuo peggior incubo? È arrivato il momento di prendere nota dei migliori alimenti utili a ridurre la cellulite.

Aiuta a combattere lo stress, può essere un valido alleato per la crescita dei tuoi capelli e non solo: l’alimentazione non è esclusivamente un bisogno primario dell’essere umano, una fonte di piacere e sostentamento, ma è anche di fondamentale importanza per la salute dell’organismo e il benessere della pelle. Mal comune mezzo gaudio: se ogni anno, in estate, fai di tutto per nascondere la cellulite sulle cosce e sul tuo lato B, consolati sapendo che non sei sola. Anzi, più del 90% delle donne deve farne i conti.

Diversi fattori possono causare la cellulite e non è da trascurare neppure una certa predisposizione genetica. Naturalmente, maggiore è la percentuale di grasso corporeo e maggiore sarà la presenza di cellulite. Ma non sono da escludere i fattori ormonali, lo stress, eventuali problemi di circolazione e anche una cattiva alimentazione. La ritenzione idrica può favorire l’insorgenza di cellulite e lo stesso accade se hai uno stile di vita particolarmente sedentario.

Vuoi prevenire o diminuire la cellulite? Allora è il momento di convertirti a uno stile di vita sano, attivo e dinamico, in cui l’alimentazione ha un ruolo chiave. Ciò non significa che matematicamente la cellulite non sarà più un problema: al contrario, con l’avanzare dell’età è pressoché normale che appaia, ma perché non fare tutto il possibile per ritardare la comparsa o migliorare l’aspetto della tua pelle? Oltre a creme anti-cellulite, specifici esercizi e trattamenti, ecco gli alimenti che ti aiutano a prevenirla e combatterla:

Asparagi e carciofi , utili per eliminare ritenzione di liquidi e tossine;

, utili per eliminare ritenzione di liquidi e tossine; Agrumi , come arancia, mandarino, kiwi e limone, poiché ricchi di vitamina C (una delle più antiossidanti);

, come arancia, mandarino, kiwi e limone, poiché ricchi di vitamina C (una delle più antiossidanti); Per lo stesso motivo, non rinunciare a fragole e frutti rossi ;

e ; Ananas e papaya , frutti famosi per le loro proprietà diuretiche;

, frutti famosi per le loro proprietà diuretiche; Pomodori , in quanto favoriscono la produzione di collagene. Sono antiossidanti e diuretici, aiutano a migliorare l’aspetto della pelle e persino la circolazione sanguigna;

, in quanto favoriscono la produzione di collagene. Sono antiossidanti e diuretici, aiutano a migliorare l’aspetto della pelle e persino la circolazione sanguigna; A migliorare la circolazione, oltre ad avere un effetto antinfiammatorio, è anche il pesce azzurro , che è ricco di Omega3 e grasssi sani;

, che è ricco di Omega3 e grasssi sani; Aglio , che non è solo un potente anticoagulante: ha proprietà antiossidanti e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo;

, che non è solo un potente anticoagulante: ha proprietà antiossidanti e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo; Olio extra vergine di oliva e frutta secca , caratterizzati da un alto contenuto di vitamina E e da proprietà antiossidanti;

e , caratterizzati da un alto contenuto di vitamina E e da proprietà antiossidanti; Zenzero e curcuma , che stimolano l’organismo;

, che stimolano l’organismo; Con le sue proprietà diuretiche e antibatteriche, non rinunciare neppure al porro , che fa bene persino alla circolazione;

, che fa bene persino alla circolazione; Sedano , che è ricco d’acqua e a basso contenuto calorico;

, che è ricco d’acqua e a basso contenuto calorico; Ravanello : forse non te lo aspetti e non sei solita consumarlo nella tua dieta quotidiana, eppure è un potente antiossidante ed è ricco di vitamina C. Inoltre, aiuta a eliminare le tossine indesiderate, facilita la digestione e regolarizza la pressione arteriosa;

: forse non te lo aspetti e non sei solita consumarlo nella tua dieta quotidiana, eppure è un potente antiossidante ed è ricco di vitamina C. Inoltre, aiuta a eliminare le tossine indesiderate, facilita la digestione e regolarizza la pressione arteriosa; Cipolla , un alimento immancabile in cucina – per insaporire qualsiasi piatto – ma anche un valido alleato contro la cellulite. Non è solo diuretica: facilita la digestione e favorisce l’equilibrio della flora intestinale;

, un alimento immancabile in cucina – per insaporire qualsiasi piatto – ma anche un valido alleato contro la cellulite. Non è solo diuretica: facilita la digestione e favorisce l’equilibrio della flora intestinale; Bietola , ricca di minerali e vitamine, come il potassio, aiuta a rafforzare i capillari e migliora visibilmente la cellulite;

, ricca di minerali e vitamine, come il potassio, aiuta a rafforzare i capillari e migliora visibilmente la cellulite; Uova , a basso contenuto di grassi e calorie, sono ricche in particolare di proteine, ma anche di altre vitamine e minerali essenziali;

, a basso contenuto di grassi e calorie, sono ricche in particolare di proteine, ma anche di altre vitamine e minerali essenziali; Anguria , che è ricca d’acqua e favorisce l’idratazione della pelle, è depurativa e combatte la ritenzione dei liquidi. Inoltre, presenta proprietà antiossidanti e antinfiammatorie;

, che è ricca d’acqua e favorisce l’idratazione della pelle, è depurativa e combatte la ritenzione dei liquidi. Inoltre, presenta proprietà antiossidanti e antinfiammatorie; Ricca di potassio ma povera di sodio: la banana migliora la circolazione sanguigna ed evita la ritenzione idrica.

I benefici dell’acqua

Cambiando la dieta pensi che la cellulite scompaia definitivamente? Gli esperti sanno bene che l’alimentazione da sola non può eliminarla, ma di sicuro aiuta a ridurre il problema. Infatti, sono molteplici le cause che possono portare all’insorgenza della tua odiata pelle “a buccia d’arancia”, ma è certo che più fattori riesci a controllare meno probabilità avrai di sviluppare l’inestetismo. Evita alimenti particolarmente trattati, ma non rinunciare a verdure fresche, frutta di stagione, proteine animali o vegetali di qualità, ma anche a grassi sani, tuberi, legumi e cereali integrali.

Non solo: accanto ai cibi che possono rivelarsi un valido alleato contro la cellulite, non puoi di certo dimenticarti dell’acqua. I suoi benefici per il benessere dell’organismo sono molteplici. Oltre a fare bene alla pelle, favorendo l’elasticità dei tessuti e donandole un aspetto più tonico e luminoso, l’acqua previene la secchezza orale, regola la temperatura corporea, lubrifica muscoli e articolazioni, mantiene la pressione sanguigna e gli occhi più sani, aiuta la digestione ed elimina i rifiuti corporei, aiuta a respirare meglio e a perdere peso. Durante l’esercizio fisico, inoltre, ricorda che la disidratazione può peggiorare le tue prestazioni e sei maggiormente esposta al rischio di infortunio. Una corretta idratazione, al contrario, aumenta e migliora le tue prestazioni fisiche.

Oltre a bere acqua in abbondanza, un litro e mezzo o due al giorno è l’ideale, puoi concederti infusioni non zuccherate, meglio ancora se hanno un effetto depurativo e/o diuretico. Sono perfette soprattutto se fatichi a bare tanta acqua ogni giorno. Si rivelano così una deliziosa alternativa per evitare la ritenzione idrica e favorire l’eliminazione di liquidi. Va da sé che quando si raccomanda di “bere tanto” fanno eccezione gli alcolici.