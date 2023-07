Doccia calda o fredda? Ecco qual è la migliore (e i suoi benefici)

D occia calda o fredda? Questo è il dilemma... Sai quali sono i benefici dell'acqua calda e quali le proprietà di getti freddi? Ecco cosa preferire

Sei del team caldo o freddo? C’è chi ama concedersi una doccia calda, dall’effetto rilassante, e poco importa che sia estate o inverno. E poi c’è chi, al contrario, vuole ricaricare le energie e recuperare le forze fiondandosi sotto l’acqua fresca. Chi fa la scelta giusta? Meglio la doccia calda o quella fredda? D’ora in poi non dovrai più scegliere: ebbene sì, perché sia le temperature più alte sia quelle più basse hanno i propri benefici. Tuttavia, se hai a cuore il benessere della tua pelle, ci sono alcuni dettagli che non puoi trascurare…

Doccia fredda, che toccasana!

La doccia è un’abitudine quotidiana imprescindibile per ciascuna di noi. C’è chi si butta sotto la doccia di prima mattina, appena sveglia, per avere la giusta carica in vista della giornata. Ma c’è anche chi preferisce rigenerarsi dopo ore in ufficio o sui libri, concedendosi una bella doccia in serata, per conciliare il sonno. Qualsiasi siano le tue abitudini, ci sono dei consigli che possono esserti di grande aiuto. Fanne tesoro e la tua pelle ti ringrazierà. Sotto la doccia ci sono errori da evitare e accortezze da seguire, a partire dalla temperatura dell’acqua.

Non sei un’amante della doccia fredda? Allora sappi che è il momento di rimediare. Lavarsi sotto l’acqua fresca aiuta a calmare la cute e lenire la sensazione di prurito. È l’ideale di prima mattina, per facilitare il risveglio. La doccia fredda, infatti, favorisce non solo la reattività, ma anche l’assorbimento di ossigeno e la frequenza cardiaca. Non è tutto: l’acqua fredda è perfetta per stimolare e migliorare la circolazione del sangue, favorendo il benessere di gambe e braccia e aiutando a mantenere la temperatura corporea ideale.

Dopo l’allenamento i dolori muscolari non ti danno tregua? Allora ecco che la doccia fredda è quello che ti ci vuole. Le sue proprietà rigenerative, infatti, aiutano i muscoli a rilassarsi dopo un’intensa attività. Prova la doccia fredda anche se vuoi toglierti qualche chilo di troppo: a differenza dell’acqua calda, le temperature più fredde sono consigliate per perdere peso e sono perfette per donare luminosità al corpo.

L’acqua fresca chiude i pori, non secca le pelle e rinforza cute e capelli. Restringendo i pori, inoltre, l’effetto rassodante è garantito e si riducono le infiltrazioni di sporco. Le docce fredde aiutano a mantenere in salute l’intero sistema cardiocircolatorio, riducendo vene varicose e capillari rotti, oltre a essere d’aiuto per la tua odiata cellulite. Non solo: durante la doccia fredda il corpo cerca di riscaldarsi, aumentando così il tasso metabolico. L’organismo rilascia una maggiore quantità di globuli bianchi e contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Consiglia la doccia fredda anche al tuo partner: pare aiuti persino ad aumentare la fertilità maschile. Se i testicoli stanno troppo al caldo, c’è il rischio che producano meno spermatozoi. Una temperatura più fredda dell’acqua, al contrario, ne favorisce la produzione e li rende più dinamici.

I benefici della doccia calda

Insomma, che l’acqua fredda faccia bene alla salute dell’organismo, alla pelle e ai capelli è ormai assodato, ma non rinunciare neppure all’acqua calda (senza esagerare). Le docce calde attivano il sistema nervoso parasimpatico che causa stanchezza e favoriscono quindi il rilassamento muscolare. Se vuoi alleviare lo stress e facilitare il sonno, concediti una bella doccia calda prima di coricarti.

Non solo: l’acqua calda dona sollievo in caso di raffreddore o infezione delle vie respiratorie. Il vapore, infatti, è un valido aiuto naturale per ridurre i sintomi di tosse e raffreddore. Hai presente quando sei intasata e hai quell’insopportabile sensazione di “naso chiuso”? Il calore dell’acqua e del vapore contribuisce a decongestionare le vie aeree, favorendo lo scioglimento del catarro e liberando le vie nasali.

Attenta all’acqua troppo calda e a quella troppo fredda

Ogni pro ha i suoi contro… E così anche con l’acqua calda attenta a non esagerare. Temperature troppo alte non fanno bene alla pelle, anzi. Rischieresti di irritarla eccessivamente. L’acqua troppo calda le toglie gli oli naturali e la secca. Se sotto la doccia percepisci un certo prurito o noti arrossamenti, significa che è meglio abbassare la temperatura. In caso di pelle sensibile, se soffri di eczema per esempio, l’acqua calda è sconsigliatissima. C’è il rischio di infiammare ulteriormente la pelle. Quindi, evita docce calde in caso di pelle secca o irritata, se non vuoi peggiorare la situazione. Non è consigliata neppure in presenza di pressione alta o malattie cardiovascolari.

Anche l’acqua a temperature piuttosto basse però non è sempre così benefica. Quando hai freddo, magari quando le temperature esterne iniziano ad abbassarsi, in pieno inverno o dopo una giornata in montagna, una doccia fredda non è di certo quello che ci vuole. Il corpo ha bisogno di scaldarsi e non puoi rinunciare a un bagno caldo. Anche in caso di influenza o infezioni è meglio evitare una doccia sotto l’acqua particolarmente fredda, la quale potrebbe risultare troppo aggressiva per il sistema immunitario.

La doccia migliore? Alterna caldo e freddo

Se vuoi davvero fare del bene alla pelle, evita gli estremi. Alternare acqua calda e fredda è l’ideale, in quanto favorisce la vascolarizzazione. Le variazioni di temperatura provocano la dilatazione e il restringimento dei vasi sanguigni, stimolando così la circolazione e allenando la muscolatura dei vasi. Insomma, passare dal getto d’acqua calda a quella fredda è un grande aiuto per il sistema cardiocircolatorio.

Per abituare il corpo, l’ideale sarebbe cominciare con una doccia calda, passando poi alla fredda. In estate, quando le alte temperature esterne non rendono poi così gradevole un bel bagno caldo, si può partire con l’acqua tiepida. Una volta scaldato il corpo, la sensazione di freddo sarà meno fastidiosa.