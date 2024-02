A l via la settimana della moda milanese. Non solo abiti e accessori: in passerella sfilano anche look capelli e make up che ci suggeriranno nuove idee su come truccarci e pettinarci. Ti indichiamo una selezione delle immagini più belle su cui prendere nota

Si alza il sipario sulla Milano Fashion Week con le sfilate autunno inverno 2024-25. E come ogni sei mesi, in passerella sfilano non solo abiti e accessori, ma anche hair look e make up che daranno un’impronta allo stile beauty che verrà. È proprio durante la settimana della moda milanese (quest’anno dal 21 al 26 febbraio) che, dopo Londra e New York, si delineano le tendenze trucco e capelli con nuovi tagli e colori e tante idee per “decorare” il viso. Non solo: la creatività si esprime anche sulle unghie, per la gioia delle amanti delle nail art.

Spesso le sfilate confermano una tendenza che si era timidamente affacciata l’anno precedente, come nel caso del trucco minimal e dei capelli “a bassa manutenzione”. Ma sono anche l’occasione per rompere uno schema di pensiero, come vi mostreremo nel nostro appuntamento quotidiano con la Milano Fashion Week autunno inverno 2024-25. Al via, quindi, con le tendenze beauty in diretta dalle sfilate!

Tendenze capelli autunno inverno 2024-25 alla Milano Fashion Week

Nella carrellata delle tendenze capelli partiamo da un grande classico delle sfilate compresa la Milano Fashion Week: la coda di cavallo. Immancabile in ogni passerella, anche per la comodità di concentrare l’attenzione sull’abito. La stilista Sara Wong propone una coda bassa, disciplinata dal gel e impreziosita da un accessorio gioiello che si inanella attorno alla lunga ciocca di capelli piastrata.

Launchmetrics/Spotlight – Sara Wong Autunno-Inverno 2024-25

Hair look naturali alla Milano Fashion Week

Da Onitsuka Tiger sfila il “just rolled out of bed look, capelli come appena alzati dal letto, ma con un’impronta gentile e meno messy. L’idea è del team artistico di TonI&Guy Italia sotto la direzione di Fabrizio Palmieri ha creato hairlook ispirati al feeling della nuova collezione. Si tratta di look “semplici” che enfatizzano la texture e il movimento naturali dei capelli. L’obiettivo è di lasciar trasparire il più possibile l’unicità di ognuno.

Foto courtesy Dyson per Onitsuka Tiger Autunno-Inverno 2024-25

Capelli dallo stile “vissuto” visti alla Milano Fashion Week

Il filone naturale continua con gli hair look creati da Anthony Turner di Toni&Guy per N°21 disegnato da Alessandro Dell’Acqua. Anche in questo caso, il look evoca quello i capelli che si hanno appena svegli, ma l’impronta è più sensuale. Ecco capelli svolazzanti qua e là sul viso e finish matte a ricordare la sbadataggine del mattino presto.

Foro courtesy TONI&GUY x N°21 Autunno-Inverno 2024-25

Wet look per evocare l’estate in inverno

Roberto Cavalli by Fausto Puglisi alla Milano Fashion Week 2024-25 sceglie si ispira a una donna potente e sicura di sé. Il look, creato dall’hear stylist Damien Bissinot vuole evocare l’atmosfera di una calda sera d’estate quando i capelli non sono ancora del tutto asciutti (le onde piatte sono create con il fedele styler GHD). Un’immagine decise che trasmette l’idea di una femminilità audace ma chic.

Foto courtesy: GHD per Roberto Cavalli Autunno-Inverno 2024-25

Foto courtesy: GHD per Roberto Cavalli autunno inverno 2024-25

Nel backstage di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi con styler GHD.

Tendenze trucco autunno inverno 2024-25 alla Milano Fashion Week

Continua l’ascesa del trucco grafico alla Milano Fashion Week, una tendenza che si rifiuta di passare di moda e che ogni stagione tratteggia nuove linee. Nella sfilata di Antonio Marras (in basso) l’eyeliner si eleva quasi all’infinito nell’angolo esterno dell’occhio, in quello interno, invece, la linea scende verso il naso. Il tutto reso più evidente da un make up very nude: è assente persino il mascara!

Launchmetrics – Antonio Marras Autunno-Inverno 2024-25

Tendenza grafica anche per Daniel Delcore che sostituisce l’eyeliner a pennarello con linguette di “materia” che fuoriescono dall’angolo esterno dell’occhio. Un’idea sicuramente audace per chi ha voglia di farsi notare.

Launchmetrics/Spotlight – Daniel Delcore Autunno-Inverno 2024-25

Tendenze labbra alla Milano Fashion Week

L’autunno inverno 2023-24 sarà la stagione dei rossetti decisi, come i colori borgogna scelti da Sara Wong.

Shiseido

Launchmetrics/Spotlight – Sara Wong Autunno-Inverno 2024-25

Trucco occhi visti in passerella

foto courtesy GHD per Roberto Cavalli Autunno-Inverno 2024-25

Foto courtesy GHD per Roberto Cavalli Autunno-Inverno 2024-25