D opo New York, tocca a Londra: ecco 5 delle tendenze moda che abbiamo avvistato sulle passerelle della capitale inglese. Che look ci aspettano nella prossima stagione fredda? Audaci e caratterizzati da forte personalità, con la complicità di accessori, fantasie e capispalla ad hoc. Scoprili subito!

Mentre la settimana della moda di Milano scalda i motori, non possiamo che soffermarci ancora un attimo sulle sfilate della London Fashion Week. Subito dopo New York, le passerelle della capitale inglese si sono animate di nuovo presentandoci un ampio spettro di tendenze moda per la stagione autunno-inverno 2024-2025. In questo maxi recap te ne proponiamo 5, così come interpretate da piccole e grandi maison che ne hanno (già) fatto i diktat e i must-have di punta dei look che presto sfoggeremo.

Moda autunno-inverno 2024-2025: la tendenza (maxi) frange

Sceniche e voluminose, le frange tornano a essere protagoniste dei nostri look. Ma, attenzione, ci sono tipologie e tipologie di frange: quelle di cui la London Fashion Week annuncia il ritorno sono formato maxi, ingrandite come se qualcuno le avesse portate sotto la lente di ingrandimento. Come si indossano? il primo esempio – minimale ma stilosissimo – arriva dal look portato in passerella da Eudon Choi: spazio all’abito in maglia a coste, alla cui estremità finale non possiamo che notare maxi frange tono su tono. JW Anderson sfida invece ogni logica: frange di ogni colore sembrano essere irradiate dal centro di un look dal sapore surreale. Poco pratica come idea? Indubbiamente. Eppure, perfetta per chi con la moda ama giocare. Poi c’è Burberry: il direttore creativo Daniel Lee lascia che le frange si esprimano en pendant con il cappotto. E l’idea ci piace.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Eudon Choi autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. JW Anderson autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Burberry autunno-inverno 2024-2025.

Moda autunno-inverno 2024-2025: la tendenza fiori

“Nel bel mezzo dell’inverno, ho scoperto che vi era in me un’invincibile estate”, scrisse Albert Camus. La bella notizia dalle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025 della London Fashion Week è esattamente questa: non ci sarà alcun bisogno di attendere la primavera per godere a pieno della tendenza fiori. Saranno multicolor e carichi di energia. Li ritroveremo realizzati in crochet e applicati alla maglieria, come mostra Helen Anthony. Ricamati sui capispalla, come suggerisce Erdem. E anche stampati, in formato oversize: proprio come Richard Quinn ha saputo farne la signature della sua cifra stilistica.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Helen Anthony autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Richard Quinn autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Erdem autunno-inverno 2024-2025.

Il color blocking

Facile da realizzare, fortemente di impatto. Un look color blocking è sempre un’ottima idea: bastano (almeno) due colori. Anche il guardaroba moda autunno-inverno 2024-2025 si prepara ad accogliere questa tendenza e a reinterpretarla attraverso numerose idee di styling. Le prime tre giungono dalle passerelle di Londra. Roksanda ci propone il rosa pastello in abbinamento con il blu elettrico e il burgundy: un contrasto complessivamente elegante e chic. Anche la stilista inglese Molly Goddard ha fatto del color blocking uno dei tratti distintivi della sua visione creativa, e infatti lo ritroviamo in collezione nei look che vedono abbinare maxi gonne e maxi bluse di nuance differenti. Riflettori puntati poi in passerella da 16arlington, dove la strategia del color blocking chiama in causa anche gli accessori. E funziona.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Roksanda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Molly Goddard autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. 16arlington autunno-inverno 2024-2025.

Il balaclava

Con il balaclava va così: o lo ami o lo odi. La tendenza accessori più cool del momento torna a conquistare il podio dei must-have della prossima stagione fredda. D’altronde, è proprio per affrontare (con stile) le temperature più rigide che viene in nostro aiuto. Lo troviamo in passerella da Simone Rocha, dove è reintepretato in versione chic con cristalli luminosi per non passare inosservate. In passerella da Natasha Zinko apprendiamo invece come abbinare il balaclava a un look total denim: jeans e maxi giacca di jeans siglano insieme a questo accessorio must-have un look urban perfetto per cimentarsi con lo streetwear a ogni età.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Natasha Zinko autunno-inverno 2024-2025.

Le pellicce sostenibili e cruelty free

Pelliccia? Sì, mille volte sì, purché non sia assolutamente di origine animale. Sempre più case di moda hanno abbracciato la causa crueltyfree guardando al futuro in modo avanguardista. A tal proposito, la London Fashion Week è stata anche una delle kermesse apripista, nonché fautrice di questa splendida rivoluzione: tutte le case di moda che sfilano nel calendario organizzato dal British Fashion Council sono tenute a non utilizzare pellicce animali. Ed eccoci allora a chiamare in ballo la tendenza che arricchirà il nostro guardaroba moda autunno-inverno 2024-2025: Natasha Zinko e Simone Rocha propongono volumi maxi (e dall’effetto yeti). Pochi elementi in faux fur aggiungono invece un tocco di carattere ai look della casa di moda KNWLS diretta da Charlotte Knowles: e va bene anche così.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Natasha Zinko autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. KNWLS autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2024-2025.