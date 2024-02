J ennifer Aniston, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Gwen Stefani...sono solo alcune delle "teste" che hanno avuto successo negli anni '90. In fatto di capelli, si intende. Look copiati dalle donne di tutto il mondo. E che a distanza di 30 anni stanno tornando di moda

Sembra una ricorrenza quasi matematica, ma pare che ogni 30 anni ci sia un revival di un decennio ritenuto favoloso. Nella moda come nella bellezza. Oggi è il turno degli anni ’90, che riecheggia nelle acconciature e nei tagli di capelli. Lo abbiamo visto a Sanremo 24, dove molte cantanti hanno sfoggiato look minimal in puro stile Nineties, si pensi per esempio ai capelli lisci con riga in mezzo di Clara.

Altri esempi di capelli anni ’90? Oltre ai tagli scalati sul davanti, rigorosamente piastrati, ci sono i mini chignon, i fermagli “infantili” (con le margheritine o le farfalle), i tagli corti geometrici, le frangette disordinate e tanto altro. Guarda le foto di ieri e di oggi in tanti look tornati attualissimi.

Il taglio di capelli anni ’90 di Jennifer Aniston

Getty / IPA

Lisci, con riga in mezzo e con quella scalatura sul davanti, con le punte che guardano verso l’interno. Così si presenta The Rachel, il famoso taglio di capelli anni ’90 con cui Jennifer Aniston diventò una star mondiale grazie alla fortunata sitcom Friends. Un taglio entrato nella “storia dei capelli” che a distanza di 30 anni è più attuale che mai, tanto da essere riproposto in passerella. L’ultima versione? Quella che l’hair designer Salvo Filetti ha pensato per la cantante e attrice Clara a Sanremo 2024.

Il pixie cut anni ’90 di Gwyneth Paltrow

Getty / Launchmetrics

Il taglio corto in stile “folletto” di Gwyneth Paltrow in Sliding Doors è stato un altro grande successo degli anni ’90. Copiatissimo dalle ragazze e donne di tutte le età. Si trattava di un pixie cut non troppo scalato né troppo disordinato. E nemmeno troppo corto. Insomma, perfetto per chi cercava (e cerca) un taglio corto minimal dall’allure femminile. E più di 25 anni dopo (la fortunata pellicola è del 1998) le passerelle lo premiano.

Il taglio a scodella di Demi Moore in Ghost

IPA / LaunchmGetty

Ecco un altro taglio corto che ha fatto storia negli anni ’90. Si tratta del bowl cut, tradotto “taglio a scodella” che Demi Moore indossava nel film Ghost del 1990. Più difficile da portare rispetto al precedente pixie cut di Gwyneth Paltrow, il taglio a scadella è caratterizzato da una frangia piena sul davanti e scalature sulla nuca di vari gradi. Uno stile molto grafico perfetto per i capelli molto lisci e sottili che oggi sta tornando di moda in chiave rivisitata. In passato lo ha reso celebre anche Linda Evangelista che di recente è tornata a portarlo.

IPA

Linda Evangelista alle sfilate di Milano primavera estate 2024.

Il liscio morbido di Naomi Campbell

Getty / Launchmetrics

Gli anni ’90 sono stati gli anni in cui la piastra per capelli divenne popolare, entrando in quasi tutte le case delle donne. I capelli molto lisci erano uno degli styling molto ambiti, ma accanto allo stile ultra-stirato si faceva strada anche il liscio pieno, morbido e voluminoso. Magari con le punte “spettinate” come la media lunghezza che spesso e volentieri portava la top Naomi.

Il volume dei capelli di Cindy Crawford

Getty

L’acconciatura voluminosa della super top Cindy Crawford non è un vero e proprio marchio di fabbrica degli anni ’90, poiché ricorda lo styling boccoloso delle dive della vecchia Hollywood anni ’40. Eppure è stato proprio in quel decennio che quello styling un po’ d’antan ha riscoperto una nuova veste con le onde morbide destrutturate portate da Cindy. E che Jennifer Lopez ha riportato in auge in occasione della premiere del suo docufilm This is Me…Now.

I capelli ricci di Sarah Jessica Parker

Getty / Launchmetrics

C’è stato un tempo in cui Carrie Bradshaw AKA Sarah Jessica Parker in Sex and the City aveva i capelli ricci, portati morbidi e quasi allentati. È stato prima che “inventasse” le beach wave, uno styling che le avrebbe copiato tutto il mondo. Oggi i capelli ricci stanno rivivendo un momento di gloria, e si portano in tutti i modi, dagli stili più afro a quelli composti.

L’acconciatura in stile Spice Girl

Getty / Bumble and bumble / Clinique

La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango ha portato sul palco dell’Ariston un’acconciatura che era una chiara citazione delle Spice Girl. Note come “space bun“, sono pettinature caratterizzate da doppi chignon (bun) oppure codine o treccine, con i capelli divisi sempre da una riga in mezzo. Nella foto Emma Bunton del quartetto londinese di musica pop degli anni ’90.

La pettinatura con mini bun anni ’90

Getty / Launchmetrics

Siamo sempre nel panorama musicale dove negli anni ’90 una giovane Gwen Stefani dava un’immagine glamour ai No Doubt con un’acconciatura che sarebbe destinata a fare epoca. Si tratta dei mini bun, tanti piccoli chignon realizzati su tutta la testa.

I fermeagli sui capelli corti

Getty / Launchmetrics

Negli anni ’90 spopolavano i fermagli un po’ girlish come quelli dell’attrice Drew Barrymore, portati possibilmente sui capelli corti.

Le treccine di Christina Aguilera

Getty / Launchmetrics

A fine anni ’90 la popostar Christina Aguilera dettava legge con la sua chioma bionda movimentata da treccine o piccoli threads molto ribelli. Uno stile che sta tornando sulle passerelle.