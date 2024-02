D alle fantasie a quadri ai look total red, dai colletti voluminosi ai vestiti monospalla, toccando infine dettagli briosi e caratterizzanti come le ruches. Ecco il nostro recap delle sfilate della New York Fashion Week in 5 tendenze moda tutte da scoprire

Si riparte con le sfilate! Protagoniste di questa nuova edizione sono le collezioni moda autunno-inverno 2024/2025. Noi, ovviamente, non possiamo che tenere gli occhi puntati sulle passerelle. A ridosso di Londra, Milano e Parigi, è proprio dalla Grande Mela che si riparte: ecco il recap delle sfilate della New York Fashion Week in 5 tendenze da conoscere, scoprire e metabolizzare subito in vista della prossima stagione fredda che verrà.

1. La tendenza quadri alla New York Fashion Week

Tra le fantasie protagoniste della moda autunno-inverno 2024/2025, la tendenza checked trionfa sovrana: tartan, quadri, rombi e chi più ne ha più ne metta dominano con brio e vivacità nel guardaroba femminile. Si parte dai più classici – i grandi classici – quali: la maglia a quadri, abbinata ai calzettoni come ci insegna Anna Sui. Spazio anche ai due opposti (che si attraggono), quali minimalismo ed estrosità. Se il tubino con stampa a quadri di Michael Kors ci invita ad abbracciare la raffinatezza, il cappotto con spalle bombate di Collina Strada è l’emblema della tendenza checked a stampa piena.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anna Sui moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Collina Strada moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors moda autunno-inverno 2024-2025.

2. Colli e colletti maxi

Addio colletti bon ton! La moda autunno-inverno 2024/2025 ci esorta ad affrontare i volumi maxi. In passerella da Altuzarra, i colletti hanno reminiscenze dell’era elisabettiana: si indossano in modo pratico e tutt’altro che sfarzoso, basti osservare come spiccano sotto giacche Montgomery gialle con alamari a contrasto. Poi ci sono piumini e smanicati: anche qui, i colletti assumono volumi maxi, conferendo grinta e personalità ai tuoi look. Ce ne dà esempio il puffa jacket di Helmut Lang, così come la maglieria a collo alto di Michael Kors. Perfetti per affrontare le temperature rigide dell’inverno freddo che verrà.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Altuzarra moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Helmut Lang moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors moda autunno-inverno 2024-2025.

3. Ruches, ruches, ruches!

Tira fuori la flamenquita che è in te: le sfilate moda autunno-inverno 2024/2025 fanno delle ruches il proprio fil rouge. Si spazia dall’animo flamboyant di Ulla Johnson (una delle stiliste americane preferite dell’attrice Katie Holmes), all’essenzialità di Tory Burch che ne fa la nota di carattere dei suoi minidress in tulle dall’effetto nude. Go big or go home è invece il fashion mantra di Badgley Mischka, che ci propone le ruches come protagoniste indiscusse del suo abito monospalla.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Badgley Mischka moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ulla Johnson moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tory Burch moda autunno-inverno 2024-2025.

4. Gli abiti monospalla

Col freddo ci sarà solo da organizzarsi, fatto sta che tra le tendenze del prossimo autunno-inverno 2024/2025 la New York Fashion Week pone anche e soprattutto gli abiti monospalla (da cui le più freddolose fuggiranno sicuramente). Quali scegliere e come indossarli? In passerella nella Grande Mela abbiamo adorato la proposta a tinta unita e dalla silhouette drappeggiata di Jason Wu, il cui styling è già un’idea in fatto di prossimi look: con stivaletti Chelsea, il vestito monospalla acquisisce subito un’anima urban. Impossibile resistere poi al glamour di Prabal Gurung, il cui vestito di paillettes – da vera amazzone – sale sul podio dei must-have per i prossimi party. Dulcis in fundo, la sensualità dello stilista belga Ludovic De Saint Sernin: la sfilata alla New York Fashion Week ha segnato per questo giovane enfant prodige il suo debutto negli USA. Con un abito monospalla nero – e mini – dalla forte carica sexy.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jason Wu moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prabal Gurung moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ludovic De Saint Sernin moda autunno-inverno 2024-2025.

5. Il rosso assoluto

Rendiamo grazie alla NYFW, il prossimo inverno non avremo altro colore al di fuori di questo: il rosso. E che rosso! Vivido, squillante, sgargiante. Rosso assoluto per look total red da testa a piedi. Enfatizzato da abiti aderentissimi e sinuosi nelle linee. Come il vestito rosso di Carolina Herrera, con collo dolcevita e maniche lunghe. Ma anche come quello tutto cut-out di Eckhaus Latta. Dulcis in fundo, il rosso corallo che quasi vira verso l’arancione: ce lo propone Proenza Schouler: altro che must-have autunnale, un vestito così passepartout ameremo indossarlo oggi, domani, sempre!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Carolina Herrera moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Eckhaus Latta moda autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Proenza Schouler moda autunno-inverno 2024-2025.