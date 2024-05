Olio di cocco: proprietà, usi e benefici

L’olio di cocco è un prodotto naturale e molto versatile utilizzato non solo in cucina ma soprattutto nell'industria oleochimica. Ha molte proprietà benefiche e viene utilizzato principalmente nei prodotti di cosmesi per la pelle e i capelli

Al giorno d’oggi i rimedi naturali sono sicuramente molto in voga. Oggi parliamo in particolare di un portentoso olio vegetale che negli ultimi tempi sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati di rimedi alternativi e salutari e che riesce a venire incontro a molte esigenze, come rimedio destinato alla salute, ma anche come ingrediente da cucina ed unguento perfetto per la nostra bellezza: stiamo parlando dell’olio di cocco. Quest’olio vegetale, ricavato dalla noce del famoso frutto esotico, va ovviamente ricercato in versione biologica e non trattata, per poterne effettivamente assimilare tutti i benefici senza alcun pericolo per la nostra salute.

L’olio di cocco

L’olio di cocco è un olio vegetale ricavato dalla pressatura della copra, la polpa bianca e fibrosa della noce di cocco, che viene essiccata e poi spremuta. Quest’ultima contiene circa il 60% di grasso quindi la resa di olio è molto elevata. Tra gli oli vegetali è quello con il minor contenuto di acidi grassi insaturi, ma invece è molto ricco di grassi saturi a catena media. Viene prodotto, principalmente, nei paesi tropicali come Thailandia, Sri Lanka, India e Filippine. È molto apprezzato soprattutto nella cosmesi, per le sue proprietà idratanti e nutritive. Scopriamo di seguito l’olio di cocco le sue proprietà, gli usi e i suoi benefici.

Le proprietà dell’olio di cocco

L’olio di cocco ha molte proprietà benefiche e viene utilizzato principalmente nei prodotti di cosmesi e nei farmaci. È composto dal circa il 99% di lipidi tra cui oltre l’85% sono acidi grassi saturi come: acido Laurico: rappresenta circa il 50% dell’olio di cocco. È un acido molto importante per il corpo umano perché contribuisce a produrre mono gliceridi anti-microbici impiegati per combattere virus e batteri patogeni. Come acido caprico crea delle reazioni quando entra in contatto con alcuni enzimi secreti da altri batteri e per questo è un potente antimicotico. Come acido caprilico, invece, è un potente antifungino.

Proprietà antinfiammatorie

L’olio di cocco è sicuramente noto per le sue potenti proprietà antinfiammatorie, soprattutto se assunto come alimento naturale in quanto riesce a sedare infiammazioni anche piuttosto delicate dell’apparato intestinale. È anche un potente analgesico e un alleato contro la febbre!

Proprietà dimagranti

L’olio di cocco è famoso come sostituto del tradizionale olio extra vergine di oliva per la sua leggerezza e per la ricchezza di grassi cosiddetti buoni, perfetti per tutti coloro i quali cercano un condimento per i propri cibi e per le loro preparazioni che siano gustose ma anche sane e genuine. È stato comprovato, infatti, che l’olio di cocco è un potente agente amico del metabolismo, aiutandolo ad accelerarsi e a favorire dunque il dimagrimento.

Proprietà idratanti

L’olio di cocco è famoso anche per le proprie proprietà altamente idratanti e per la sua ricchezza di proteine e sali minerali essenziali a nutrire la pelle e i capelli. Grazie a queste caratteristiche l’olio di cocco è un perfetto alleato, non solo per la salute dell’organismo, ma anche per la bellezza.

Proprietà sbiancanti

Forse non tutti sanno che, l’olio di cocco, è considerato un portentoso e potente sbiancante naturale per i nostri denti. Oltre ad aiutare a prevenire le carie e a migliorarne la salute e lo stato dello smalto, i suoi principi attivi riescono ad assorbire più facilmente il calcio, essenziale per denti più forti e più sani!

Proprietà antibatteriche

Anche questa proprietà potrebbe risultarvi nuova! L’olio di cocco è anche un potente antibatterico e antifungino, perfetto per prevenire e curare il nostro corpo da eventuali attacchi da parte di virus, batteri e funghi di varia natura. Utile ed efficace per molteplici diverse tipologie di problematiche di questo tipo, è un famoso rimedio per un delicato problema in particolare: la candida.

L’olio di cocco nelle diete

Inoltre l’olio di cocco contiene minerali quali: zinco, ferro e calcio e le vitamine K ed E che lo rendono un prodotto ottimo per la pelle. È comunque un olio molto calorico infatti contiene oltre 800 calorie ogni 100 grammi. Viene sconsigliato in diete ipocaloriche ma il suo utilizzo anche come prodotto alimentare si sta diffondendo grazie alle nuove ricerche scientifiche che hanno messo in evidenza che, poiché è povero di grassi saturi a catena lunga, contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo LDL ed alza quelli di colesterolo buono HDL.

Olio di cocco: i benefici

I benefici maggiori dell’olio di cocco li possiamo apprezzare nel campo della cosmesi. L’olio di cocco puro oppure utilizzato come tensioattivo in vari prodotti è molto utile soprattutto per la pelle e i capelli. Il naturale contenuto di vitamina E lo rende un prodotto molto idratante e nutriente e quindi applicabile sulle pelli secche ad esempio per screpolature da freddo o post rasatura. Vista la sua consistenza molto grassa è utile anche come struccante perché aiuta ad eliminate il trucco waterproof e a donare la giusta morbidezza alla pelle del viso reidratandola. Il suo contenuto di minerali e vitamine lo rendono un ottimo alleato contro le smagliature. È molto utile anche per i capelli secchi e sfibrati infatti i suoi nutrienti donano al capello morbidezza e luminosità. Infine può essere usato anche per sbiancare i denti.

Olio di cocco: gli usi

L’olio di cocco viene utilizzato soprattutto per produrre prodotti di cosmesi, impiegato in alcuni farmaci per le proprietà antimicrobiche e antifungine e anche in cucina per preparare ricette dal sapore esotico. Può avere un uso interno, quindi essere ingerito, oppure un uso esterno. Per quanto riguarda l’uso interno si consiglia un olio di cocco biologico e può essere usato in cucina, ad esempio per friggere o per condire a crudo, ma anche per macchiare latte o te. Visto il suo alto contenuto calorico, però, l’utilizzo in cucina è stato per lungo tempo sconsigliato da molti istituti ed enti per la salute e l’alimentazione. Ancora oggi la comunità scientifica resta divisa sugli effetti benefici alimentari dell’olio di cocco. Possiamo affermare che un uso sporadico e non eccessivo non comporta rischi. Infine, quest’olio è soprattutto utilizzato nell’industria oleochimica per produrre soprattutto prodotti di bellezza come creme.

Olio di cocco in cucina

L’olio di cocco vergine per uso alimentare, spremuto a freddo, secondo la tradizione viene lavorato estraendo la polpa che, dopo l’essicazione, viene scaldata a bassa temperatura finché l’umidità non sia completamente evaporata. Nella versione alimentare ha una consistenza simile al burro, quindi puoi usarlo a colazione e spalmarlo su pane o fette biscottate. Oppure aggiungerlo nei dolci ed è ottimo anche quando friggi, perché ha un punto di affumicatura più alto dell’olio d’oliva.

Se sei a dieta, e in estate prepari spesso insalate a base di riso, aggiungi un cucchiaio di olio di cocco all’acqua di cottura. In questo modo dimezzi le calorie, a patto di lasciare raffreddare il piatto almeno per 12 ore, così l’olio penetra nell’amido rendendolo meno assimilabile.

In Sri Lanka, dove si registra il consumo più alto di olio di cocco, è stato evidenziato un tasso inferiore di malattie del cuore. L’olio di cocco combatte l’insorgenza di infarto, ictus e aiuta il controllo degli zuccheri nel sangue.

Olio di cocco come struccante naturale

Grazie alla combinazione di proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e idratanti, l’olio di cocco è un segreto di bellezza anti-age prezioso per il corpo, utilizzato fin dall’antichità e adatto anche per l’epidermide sensibile poiché assolutamente naturale.

Per evitare prodotti derivati dal petrolio, usa l’olio come struccante, rimedio adottato anche sul palcoscenico dove si è alle prese con make up pesanti: inumidisci il volto con acqua di rose o acqua termale, poi massaggia la pelle con una spugnetta o un dischetto bagnato con olio di cocco. Trucco dissolto in un attimo e pelle che non tira. Subito dopo puoi procedere con un normale detergente per togliere tutti i residui.

Olio di cocco per il benessere dell’organismo

Consumare 2 cucchiai al giorno di olio di cocco aiuta a controllare il peso, influisce sul metabolismo e facilita l’eliminazione del grasso addominale.

Grazie all’altissimo contenuto di acido laurico, l’olio vergine di cocco aiuta le difese immunitarie e combatte infezioni batteriche, funghi e virus. Inoltre è indicato per la prevenzione di malattie degenerative: puoi trovarlo in capsule in erboristeria oppure consumarne due cucchiaini in un bicchiere di acqua tiepida, 20 minuti prima dei pasti.

Olio di cocco per la pelle

Ricco di vitamina E, massaggiato sulla pelle umida, sotto la doccia o dopo il bagno, l’olio di cocco costituisce una carezza in grado di nutrire e proteggere la pelle.

Secondo diversi studi aiuta l’epidermide alle prese con problemi di eczemi, cheratosi, psoriasi, proteggendo da funghi e sostanze tossiche grazie alle proprietà antibatteriche.

Desideri la ricetta per uno scrub dolcissimo? In una ciotola mescola olio di cocco, mezzo bicchiere di zucchero, 2-3 cucchiaio di sale fino e, se lo desideri, qualche goccia di olio essenziale di gelsomino: il profumo delle notti d’estate a lungo sulla pelle.

Olio di cocco per i capelli

Diverse indagini scientifiche in ambito americano hanno sottolineato la capacità dell’olio di cocco di penetrare nel bulbo pilifero rigenerando e proteggendo i capelli sfibrati e ispidi.

Quando sei in viaggio o al mare, dove vento e sale aggrediscono capelli e pelle, massaggia il cuoio capelluto con una dose abbondante di olio. Puoi concederti un trattamento speciale massaggiando l’olio di cocco su tutta la lunghezza: oltre al profumo meraviglioso, proteggerai la chioma per tutto il giorno e di sera ti basterà uno shampoo delicato per ritrovare capelli luminosi e morbidi.

Vai spesso in piscina? Prima di infilare la cuffia massaggia le punte con qualche goccia di olio di cocco, le nutrirà con dolcezza mantenendole protette dal cloro. Inoltre, puoi aggiungere qualche goccia di olio di cocco in uno shampoo neutro, meglio se biologico: effetto nutritivo assicurato.

L’olio di cocco aiuta a eliminare la forfora, quindi se soffri di questo disturbo, massaggialo direttamente sulla cute prima dello shampoo, e in poco tempo vedrai i risultati.

Olio di cocco contro funghi e verruche

Sfrutta le proprietà emollienti di questo olio, che aiuta anche a prevenire funghi e verruche, per ammorbidire la pelle dei piedi.

Alla sera, fai un’applicazione abbondante, insistendo soprattutto sui talloni e anche tra le dita. Poi infila un paio di calzini bianchi di cotone e tienili tutta la notte. Ritroverai la pelle dei piedi morbida e rinnovata.

Olio di cocco e punture di insetti

Prime punture di zanzare in arrivo? Prova a lenire il fastidio e il rossore con qualche goccia di olio di cocco.

Se lo spalmi delicatamente sulla zona colpita, massaggiando per qualche istante, svolge anche una buona attività anti-microbica.

Olio di cocco contro le carie

Secondo una ricerca dell’irlandese Athlone Institute of Technology, quest’olio agisce da antibiotico prendendo di mira i batteri causa delle carie.

Puoi usarlo così: tienine in bocca un cucchiaino fino a quando diventa acquoso. Rimanendo a contatto con denti e gengive, rilascia le sue naturali proprietà antisettiche.

Olio di cocco per una sferzata di energia

Dopo pranzo ti senti stanca? Al posto dello zucchero, prova ad aggiungere al caffè qualche goccia di olio di cocco, come fanno inglesi e americani quando preparano il “bullet coffee”. Il sapore cambia, ma la bevanda, grazie agli acidi grassi, diventa più energetica.

Olio di cocco come cicatrizzante

Se ti fai un piccolo taglio o se i tuoi bambini si graffiano, applica qualche goccia sopra e intorno alla ferita, poi metti un cerotto: la cicatrizzazione sarà più rapida. Il merito è della vitamina E, degli acidi laurico, caprilico e caprico contenuti nell’olio di cocco.

Contro le smagliature

La sua efficacia non arriva ai livelli dell’olio di mandorla, ma l’olio di cocco può attenua le smagliature. Ad ogni modo l’importante è usarlo con costanza.

Contro il mal di gola

Non tutti sanno che un cucchiaino di olio di cocco nel tè caldo allevia il mal di gola.

Come base per lo scrub

Lo scrub serve a togliere le cellule morte e rinnovare la pelle, per questo ha una componete “dura” e granulosa che serve appunto a “staccare” le cellule morte. Affinché però questo trattamento non risulti troppo aggressivo sulla pelle un buon scrub deve avere anche una parte emolliente che reidrati la pelle. L’olio di cocco è perfetto per questo scopo, e infatti unito allo zucchero può essere usato a mo’ di scrub idratante, per lasciare la pelle liscia e levigata.

Al posto di burrocacao e lip gloss

Provate a prelevare un po’ di olio di cocco sulla punta delle dita e a stenderlo sulle labbra: oltre alla sua azione idratante l’olio di cocco creerà un effetto lucido, quasi paragonabile a quello di un vero lucidalabbra.

Olio di cocco: le maschere per il viso

L’olio di cocco è un perfetto ingrediente per una maschera viso fai da te, sia esfoliante che nutriente.

Maschera esfoliante

Mescolane mezza tazza con due cucchiai di zucchero di canna e massaggia delicatamente il composto che hai ottenuto sul viso: così elimini le cellule morte e favorisci la rigenerazione di quelle nuove. Puoi farlo una volta alla settimana e va bene per tutti i tipi di pelle.

Maschera nutriente

Per contrastare i segni del tempo, la pelle va nutrita, anche se è grassa. La maschera che ti consigliamo raggiunge lo scopo senza aumentarne l’untuosità: mescola tre cucchiai di olio di cocco, mezzo di polvere di argilla verde e 5 gocce di olio essenziale di lavanda.

Applica sulla pelle, lascia in posa 10 minuti e poi sciacqua. Dopo, passa un velo di olio puro di cocco.

Olio di cocco: dove si compra e quanto costa

L’olio di cocco è ormai un prodotto abbastanza popolare che è possibile trovare anche nei supermercati (almeno quelli più forniti). Il luogo di elezione in cui trovare questo tipo di prodotti resta comunque l’erboristeria, o ancora l’acquisto online, che ci permette di avere una scelta pressoché sconfinata. Il prezzo dell’olio di cocco oscilla generalmente tra i 15 e i 20 Euro per un vasetto da 500 ml: insomma un prezzo decisamente abbordabile per una quantità di prodotto che si può usare in moltissimi modi e che può durare davvero a lungo.