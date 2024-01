Olio di Emù, scopri il nutriente naturale per la tua pelle

U tilizzato fin dai tempi antichi, l'Olio di Emù è estremamente efficace per la pelle secca ed è un valido aiuto contro acne, eczema e psoriasi

Per la cura della pelle l’Olio di Emù è una soluzione efficace che si fonda su pratiche antichissime. Questa sostanza, ricavata dal grasso di questo uccello simile allo struzzo originario dell’Australia, è stata utilizzata da 40mila anni a questa parte per curare e proteggere la pelle.

Un prodotto derivato dal grasso dell’Emù

L’Olio di Emù è un sottoprodotto 100% naturale che si estrae dal grasso dell’Emù (Dromaius novaehollandiae). Questo grande uccello corridore, incapace di volare, si trova solo in Australia ed è considerato come una delle più antiche specie animali del pianeta, secondo come dimensioni solo al cugino struzzo.

Le caratteristiche dell’Olio di Emù

Ricco di antiossidanti e acidi grassi, penetra in profondità risultando particolarmente indicato per la pelle secca e screpolata, ma anche per le smagliature e le cicatrici e problematiche come psoriasi e dermatiti.

Proprietà antinfiammatorie dell’Olio di Emù

L’infiammazione è alla base della maggior parte dei problemi della pelle: l’Olio di Emù penetra in profondità e grazie alle sue proprietà lenitive accelera il processo di guarigione.

L’Olio di Emù è ricco di acidi grassi

Questa sostanza di origine animale contiene omega 3 e omega 6, acidi grassi non trattati che aiutano a rigenerare la pelle e possono ridurre i segni dell’invecchiamento.

Penetra in profondità nella pelle

L’Olio di Emù ha una composizione molecolare unica e contiene particelle più piccole rispetto ad altri oli comuni, come quelli di cocco e d’oliva. Ciò gli consente di penetrare più in profondità nella pelle, nutrendo e calmando l’infiammazione.

Composizione chimica simile al corpo umano

Le somiglianze tra questo prodotto e la chimica del corpo umano gli consentono di fornirei requisiti minerali necessari per una guarigione ottimale.

Un prodotto estremamente idratante

L’idratazione può fare molto per la pelle. Cicatrici, rughe e opacità possono essere attenuate con apporto di acqua. L’Olio di Emù idrata in modo naturale, senza aggiunta di prodotti chimici aggressivi o fragranze contenute in molte creme idratanti in commercio.

Come usare l’Olio di Emù

L’Olio di Emù viene generalmente utilizzato sulla pelle, ma può anche essere ingerito sotto forma di integratori. Rispetto ai derivati del pesce contiene gli stessi acidi grassi con una lavorazione minima.