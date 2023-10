Come fare una crema corpo al burro di cacao, olio di cocco e lavanda

A vete mai pensato di fare in casa una crema corpo? Per la ricetta che vi proponiamo avrete bisogno di tre ingredienti: il burro di cacao, l'olio di cocco e l'olio essenziale di lavanda. La preparazione è semplice.

Il burro di cacao

Il burro di cacao ha proprietà antiossidanti. È utilissimo per conferire più tono ed elasticità alla pelle, e contrastarne l’invecchiamento.

L’olio di cocco

L’olio di cocco è un ottimo idratante ed è ricco di composti antibatterici e antifungini. Inoltre, sia l’olio di cocco sia il burro di cacao contengono la vitamina E, uno degli antiossidanti naturali migliori per proteggere, riparare e nutrire la pelle.

La lavanda

La lavanda è rinomata per le sue qualità antiematiche, antisettiche, analgesiche, battericide, vasodilatatorie, antinevralgiche, per i dolori muscolari ed è considerata un blando sedativo.

Ingredienti

olio di cocco 1/2 tazza

1/2 tazza burro di cacao 1/2 tazza

1/2 tazza olio essenziale di lavanda 20-30 gocce

Preparazione

Fate sciogliere il burro di cacao e l’olio di cocco in una casseruola a fuoco non troppo alto.

Considerate che l’olio di cocco solidifica a temperature inferiori a 23-24° quindi è possibile che sia già in forma liquida.

Trasferite il composto in una ciotola, aggiungete l’olio essenziale di lavanda e mescolate.

Mettete la ciotola nel congelatore per 5-10 minuti o fino a quando i componenti sono in parte solidi. Il composto non deve essere completamente solido perché va ancora miscelato.

Togliete la ciotola dal congelatore e, con un mixer a fruste, mescolate tutto con cura a una velocità medio-alta per 5-8 minuti o fino a quando il composto diventa cremoso.

Utilizzate un cucchiaio o una spatola di gomma e trasferire la crema per il corpo in un barattolo di vetro o in un altro contenitore.

Chiudete con un coperchio e conservare il prodotto a temperatura ambiente.