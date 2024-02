Q uesto olio vegetale, estratto dai chicchi di grano, è un'ottima fonte di nutrienti, tra cui vitamina E ricca di antiossidanti, acidi grassi omega e altri nutrienti essenziali

Prendersi cura della propria pelle e dei propri capelli è importante, ma ancora più importante è farlo con i prodotti giusti. A volte, però, non è facile destreggiarsi tra maschere, creme e sieri di ogni tipo. Ma c’è un prodotto decisamente valido che non trova lo spazio e l’attenzione che invece meriterebbe. Stiamo parlando dell’olio di germe di grano, che si trova in una manciata di prodotti per la cura della pelle e dei capelli ed è profondamente idratante e ricco di antiossidanti. Per questo dovresti aggiungerlo alla tua beauty routine.

Cos’è l’olio di germe di grano?

L’olio di germe di grano è un olio vegetale estratto dai chicchi di grano. È un’ottima fonte di nutrienti, tra cui vitamina E ricca di antiossidanti, acidi grassi omega e altri nutrienti essenziali. Per l’uso cosmetico il grano viene raccolto e pulito e il germe separato attraverso la macinazione. L’olio viene quindi estratto pressandolo delicatamente o utilizzando solventi. Il metodo di spremitura a freddo è considerato un’opzione superiore poiché mantiene l’olio naturale. A volte l’olio di germe di grano viene raffinato in modo che sia più pulito, quindi il prodotto finale viene accuratamente confezionato per mantenerlo fresco. È possibile trovare olio di germe di grano puro al 100%, ottimo per progetti di bellezza fai-da-te o semplicemente per un’applicazione diretta, oppure prodotti formulati con olio di germe di grano insieme ad altri ingredienti.

I benefici dell’olio di germe di grano

L’olio di germe di grano assicura molti benefici. Prima tra tutti una profonda idratazione, che aiuta a rendere la pelle più morbida e liscia”. E lo stesso vale anche per i capelli. Ma oltre alla morbidezza e lucentezza, questo olio è in grado di migliorare la salute generale della pelle. Gli acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6 aiutano a fornire uno strato occlusivo sulla pelle. In questo modo si tengono fuori gli elementi e si mantiene l’umidità all’interno. L’olio ha anche proprietà antinfiammatorie, che possono ridurre il rossore e l’irritazione per un’esperienza lenitiva. Altro elemento è la protezione grazie alla vitamina E, nota per le sue proprietà antiossidanti.

Come usarlo

Aggiungere questo particolare prodotto alla beauty routine è molto semplice. Jeannette Graf, dermatologa certificata e assistente professore clinico di dermatologia presso la Mt. Sinai School of Medicine, ha spiegato: “Si può applicare l’olio di germe di grano per via topica come primo passo nella beauty routine, mescolarlo alla rema idratante o applicarlo sopra la pelle come passaggio finale della routine”. L’esperta ha aggiunto che si può usare l’olio anche su cicatrici e imperfezioni oppure sulle cuticole per unghie sane.

Ottimo per i capelli

L’olio di germe di grano è un ingrediente multiuso anche quando si tratta dei capelli. È un eccellente trattamento pre-lavaggio oppure post-asciugatura per chiudere le punte e aggiungere un po’ di lucentezza da metà lunghezza. Se il cuoio capelluto è secco o irritato, si può anche applicarne una piccola quantità direttamente sul cuoio capelluto. Massaggiare, lasciare agire per circa 20-30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida e shampoo delicato.

L’olio di germe di grano è commestibile

Questo tipo di olio si può anche bere, ma non caldo perché, spiegano gli esperti, perde parte dei suoi benefici. Alcune ricerche dicono che può aiutare con il livello di colesterolo, migliorare la forza muscolare e aiutare con l’energia.