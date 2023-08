Il viola è il colore del momento: provalo anche sul trucco

L a tonalità è di tendenza sia tra i capi di abbigliamento che nel make up. Puoi sperimentarlo per avere uno sguardo magnetico o anche per labbra extra dark

Dalle passerelle al nostro viso, il passo è breve. Il colore viola ha spopolato tra le sfilate della primavera-estate 2023 ed è diventato di tendenza non solo per l’abbigliamento ma anche per il make up. Una tinta cool e perfettamente portabile anche nel trucco di tutti i giorni.

A chi sta bene il colore viola

Il make up viola in genere viene considerato perfetto per esaltare gli occhi verdi o nocciola. In realtà sta bene anche a chi gli occhi azzurri o scuri. È molto versatile, basta saper scegliere la sfumatura giusta. Ricordati che con questo colore, è fondamentale che l’incarnato non risulti troppo pallido. Bene quindi l’utilizzo combinato con il fard e il correttore sul contorno occhi.

Il trucco viola per tutti i giorni

Per un make up da giorno delicato, prediligi un ombretto viola chiaro opaco senza glitter né effetti metallizzati. Applicalo solo sulla palpebra mobile e sfuma sugli angoli. Ovviamente abbinalo a una buona dose di mascara.

Per un trucco da sera

Se hai una serata speciale, ti basteranno pochi aggiustamenti per essere pronta. Puoi aggiungere all’ombretto del mattino, la stessa tonalità ma in versione glitter o più scura. Puoi osare anche con una linea di eyeliner viola. Per un trucco serale extra dark, puoi combinare il viola con il nero, magari in modalità smokey eyes. Il tuo sguardo sarà magnetico e profondo. Abbina il make up al colore del tuo vestito, come ha fatto sul red carpet a Cannes Carla Bruni, in lilla.

Tendenza labbra viola

Non solo make up viola per gli occhi. Tra le modelle in passerella, abbiamo visto anche labbra ultra dark, sulle stesse tonalità. Ciò che conta è non esagerare con la matita. È già un colore molto intenso e visibile quindi la forma della bocca è meglio che sia più naturale possibile. Sopra al rossetto, puoi stendere anche uno strato di gloss: le tue labbra saranno luminose e più attraenti che mai.