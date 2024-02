Piercing alle unghie e capelli rosa: il look goth glam di Megan Fox

L a star di Transformers si è presentata ai People's Choice Awards 2024 con un look che ricordava quello indossato nell'horror Jennifer's Body. Ma a colpire tutti sono state le unghie

Megan Fox si è trasformata in uno dei suoi personaggi più iconici. Ai People’s Choice Awards 2024 si è presentata con un look goth-glam che ricordava l’abito da ballo in bianco e nero che Jennifer indossa nel film horror del 2009, Jennifer’s Body.

Naturalmente, l’attrice ha aggiornato il look con un tocco un po’ sfacciato: un abito corsetto bianco senza spalline con paillettes all-over, uno spacco all’altezza della coscia e la metà inferiore fluida. Ha abbinato il design voluminoso a una collana girocollo nera, tacchi stringati e labbra rosse vampy. Oltre agli immancabili capelli rosa bubblegum acconciati in onde sciolte.

Le unghie decorate di Megan Fox

Ma a colpire tutti sono state anche le unghie color argento scintillante, quasi come se fossero uno specchio, con le punte decorate da romantici charm costellati di strass. Una manicure in vero stile punk.

Le charm nails di Megan Fox sono state realizzate dalla manicurist Brittney Boyce utilizzando uno smalto silver specchiato. Sulla silhouette a mandorla allungata è stato praticato un piccolissimo foro sulla punta, in modo da lasciar pendere una catenella cortissima con un ciondolo 3D. Per decorare le unghie, sono stati poi scelti cuori, crocifissi e micro stelline scintillanti.

Un mare di critiche

La star di Transformers ha sfoggiato il suo outfit inquietantemente bello pochi giorni dopo essere stata costretta a rispondere a feroci critiche sul suo aspetto. Infatti, i look di Megan Fox sono diventati un vero e proprio argomento di conversazione sui social dopo che l’attrice ha partecipato a un after-party del Super Bowl 2024 con il fidanzato Machine Gun Kelly e Taylor Swift.

Nella foto che la stessa Megan Fox ha condiviso su Instagram, indossa una maglietta spettrale nera e un collare con borchie. “Oh mio dio ragazzi”, ha scritto nella didascalia, “guardate quanto sono diversa. Sembro una di quelle bambole sessuali super costose che puoi trovare solo in Giappone”.

Non lo avesse mai fatto, gli haters si sono scatenati. Non che Megan Fox non sia abituata a essere presa di mira. Nel corso degli anni, ha dimostrato più volte di non avere problemi a rispondere ai suoi critici.

Megan Fox risponde agli haters

A luglio, ha persino anticipato gli haters pubblicando un annuncio sul suo vestito a rete Jean Paul Gaultier. “Prima di iniziare a digitare con rabbia, quelli non sono i miei capezzoli. Calmati”, ha scritto nella didascalia degli scatti del suo look su Instagram.

Ha aggiunto: “Sono nascosti in modo sicuro e completo sotto i copricapezzoli. Quindi non preoccupatevi, vivremo tutti un altro giorno senza uno strappo nel continuum spazio-temporale”.