Ripartire a settembre? E chi ha tutta questa energia? Per ricominciare alla grande, con un tocco di personalità, ci vorrebbe una pozione magica. Un elisir. Anzi… un profumo. Allora perché non concedersi un piccolo regalo per iniziare con stile e sicurezza? Qui trovi alcune delle migliori novità della stagione: alcune sono versioni nuove e più intense di composizioni che già conosci, dove la firma olfattiva originale resta invariata ma aumenta la potenza e la concentrazione della scia. Altre sono novità assolute. Le note dominanti? Quelle gourmand. Ma i nuovi profumi autunno 2025 non sono i soliti gourmand: hanno sfaccettature complesse e le note più dolci sono spesso stemperate da contrasti olfattivi ben riusciti. Quelle più luminose acquistano un’avvolgenza particolare, le note fiorite e fruttate giocano con twist inaspettati e eleganti. Quale scegli?

Note cremose e gourmand

Prada – Paradoxe Radical Essence

Più intensa, più concentrata. Paradoxe Radical Essence è l’ultima nata nella famiglia Paradoxe, la linea olfattiva firmata Prada. La nuova fragranza è un floreale boisé con un tocco gourmand, che mixa con equilibrio note dolci e salate. Un altro paradosso olfattivo che gioca sulle contraddizioni. Il profumo si apre con note dolci di neroli e fiori d’arancio ed evolve nel cuore con un esclusivo accordo di pistacchio salato. Nel fondo, un cremoso accordo di legno di sandalo. Il risultato? Un jus contraddittorio ma armonioso che sembra voler raccontare tutta la complessità e le infinite sfumature dell’essere donna. Il flacone si presenta per la prima volta con un finish laccato rosa intenso, simbolo dell’intensità estrema del profumo racchiuso al suo interno (da € 107 – 30ml).

Miu Miu – Miutine

Miutine. Un gioco di parole che reinterpreta il francese mutine – spirito ribelle – in chiave Miu Miu. La nuova essenza del brand cattura proprio l’anima della ragazza Miu Miu – libera, irriverente, inaspettata – con un jus gourmand altrettanto irriverente ed esplosivo. Miutine si apre con note deliziose di fragolina di bosco e zucchero di canna ed evolve in un cuore potente di gardenia, vaniglia e gelsomino. La base offre una texture sofisticata e di carattere con l’olio di patchouli, dall’aroma terroso e sfaccettato, che stempera la dolcezza con un tocco raffinato e profondo. Una fragranza radiosa, appetitosa e decisa che emana sicurezza, un profumo da indossare esclusivamente per sé. “Sono partito da un classico e l’ho rivisitato conferendogli un’eco sorprendente, un’armonia di freschezza maliziosa e opulente sensualità” – spiega Dominique Ropion, Naso profumiere e creatore di Miutine (da € 87 – 25ml dal 15 settembre).

Valentino Beauty – Born in Roma 2025 Rendez-Vous

La collezione di profumi e make up Born in Roma 2025 Rendez-Vous di Valentino celebra il leggendario Studio54 con un design avorio brillante impreziosito da accenti dorati. Per questa nuova edizione limitata le fragranze cambiano look e anche jus: Born in Roma Donna è re-interpretata con note luminose di boccioli di arancio e un accordo di marshmallow, supportati da una cremosa vaniglia bourbon del Madagascar e da un etereo muschio bianco.

Dolce&Gabbana Beauty – My Devotion Eau de Parfum Intense

Dolce&Gabbana Beauty presenta My Devotion Eau de Parfum Intense, una fragranza floreale gourmand creata dal Maestro Profumiere Olivier Cresp. Un inno alla femminilità contemporanea: la composizione si apre con la delicatezza ariosa del Fiore di Pera e la vivacità fruttata del Ribes Nero, per poi svelare un cuore radioso di Peonia e Fiori d’Arancio. Il fondo, caldo e avvolgente, unisce la Vaniglia del Madagascar all’Ambrox muschiato e a un elegante accordo legnoso ambrato, dando vita a una fragranza confortevole, sofisticata e irresistibilmente gourmand (da € 131 – 50ml).

Lancôme – La Vie est Belle Vanille Nude

Creata da due dei più rinomati profumieri francesi – Anne Flipo e Dominique Ropion – questo duo ha reinterpretato la definizione di gourmand con l’inimitabile tocco di Lancôme. Una fusione degli ingredienti più raffinati: la composizione della fragranza esalta una deliziosa infusione di vaniglia Bourbon del Madagascar con la profondità e la luminosità dell’assoluta di gelsomino del Domaine de la Rose di Lancôme. I profumieri hanno poi intrecciato queste note con con dei muschi bianchi sovradosati, che rendono la composizione cremosa come una squisita crema pasticcera. Una fragranza potente alla vaniglia muschiata che dura tutto il giorno: un’eccezionale intensità fino a 5 ore supportata da test sui consumatori (da € 85 – 30ml).

Note luminose

Map of the Heart – V.3 Passion

Nato in Australia e realizzato in Francia, Map of the Heart è un brand di profumeria artistica che esplora le emozioni umane attraverso fragranze evocative e design iconici. Ogni profumo rappresenta una “mappa” sensoriale di emozioni profonde: V.3 Passion, ad esempio, celebra il battito irresistibile della vita. Al centro della composizione c’è il Feijoa, frutto intenso ed esotico che evoca esplosioni di energia e freschezza, affiancato da tuberosa, peonia e rosa. Nel fondo, prezioso Patchouli Fraction di Givaudan, unito alla rotondità sensuale del sandalo australiano e alla morbidezza del muschio. Una fragranza potente e allo stesso tempo luminosa, quasi magnetica. Un vero inno alla vita (da € 85 – 30ml).

Coach – Gold

Femminile e decisa, Coach Gold è un invito a far brillare la propria luce interiore. Ha una concentrazione olfattiva superiore rispetto a tutte le altre fragranze Coach, ed il risultato è un bouquet luminoso ma intenso. Coach Gold si apre con un’intensa Vaniglia sensuale e una scia dorata di Ambra. La Vaniglia si fonde con le sfaccettature dolci e gourmand del Fiore di Mandorlo, elegante e delicato. Nel fondo, il Pepe Rosa fruttato e speziato aggiunge una nota finale di brillantezza (da € 51,70 – 30ml).

Max & Co. – Good Vibes Don’t Lie

La fragranza si apre con una brillante scia di Bergamotto Italiano OE, subito vivacizzata da un tocco verde e frizzante di foglie di violetta, che dona leggerezza e spensieratezza. Nel cuore si dischiude un bouquet radioso e solare, dove il Frangipani e l’Osmanto si fondono con l’esclusivo Red Champaca E-PURE JUNGLE ESSENCETM, dando vita a una sensualità floreale intensa ma delicata. Il fondo abbraccia la pelle con un accordo cremoso e rassicurante di Assoluta di Fava Tonka e ORCANOXTM, la celebre molecola muschiata e avvolgente che regala alla fragranza una scia elegante, calda e persistente. Elemento distintivo della composizione, il Red Champaca – fiore sacro dell’Himalaya, simbolo di felicità nella cultura indiana – è un tesoro olfattivo ancora poco esplorato nella profumeria (da € 48 – 50ml).

Note fruttate e fiorite

Jo Malone – Raspberry Ripple Cologne

Jo Malone presenta Raspberry Ripple Cologne, una limited edition che cattura tutta la golosità di un gelato al lampone in una fragranza elegante e sorprendente. Dolce e invitante, senza essere mai stucchevole, unisce la vivacità dei frutti rossi a freschi accenti verdi, creando un equilibrio perfetto. Il ribes rosso apre la fragranza con energia, il cuore di lampone ne esalta la dolcezza succosa, mentre il muschio bianco regala una scia morbida e sensuale, lasciando dietro di sé un jus irresistibile (da € 78 – 30ml).

Narciso Rodriguez – All of Me Floral

Narciso Rodriguez presenta All Of Me Floral Eau De Parfum, la nuova fragranza della collezione All Of Me, caratterizzata da un twist ambrato-floreale. Il profumo si apre con succose note di litchi e fresco pepe rosa. Questa vivace apertura svela un cuore floreale di geranio, gelsomino sambac e a note di fiori di pruno. Nel fondo arrivano le note ambrate. Il caldo legno di guaiaco e la resina di benzoino si fondono sulla pelle con muschi cremosi per creare una scia sensuale. Il risultato è un floreale avvolgente, intenso, per nulla scontato. Da provare se amate la Maison Rodriguez quanto noi (da € 79 – 30ml).

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum Intense

La nuova fragranza rivisita la creazione originale Gucci Flora con vibrante intensità. Le note di Gardenia, cuore della composizione, risultano amplificate e arricchite da sfumature legnose, rivelando un carattere più deciso e avvolgente. Un floreale legnoso gourmand, che viene descritto così dalla maître parfumeur Honorine Blanc: «Con Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum Intense ho voluto enfatizzare la sensualità della gardenia, cogliendone la complessità in tutte le sue sfumature, dalla ricchezza cremosa alle note legnose. La fragranza si apre con una vibrante nota agrumata, che lascia spazio all’eleganza floreale, per poi rivelare un fondo avvolgente e profondo». Insomma, una versione ancor più potente e sensuale dell’iconico Flora (da € 89 – 30ml).

