L’estate è agli sgoccioli, ma molte di noi vorrebbero che non finisse mai. I raggi caldi sulla pelle, le giornate infinite e quell’atmosfera spensierata che solo i mesi estivi sanno regalare: chi non desidera conservarne il ricordo più a lungo? Fortunatamente, ci sono fragranze capaci di evocare subito quella magia: note di agrumi che ricordano i cocktail sulla spiaggia, fiori bianchi che riportano alle serate d’agosto e sfumature marine che fanno riaffiorare il rumore delle onde. In questa selezione troverai 8 profumi che sanno d’estate, scelti per la loro qualità e unicità. Ci sono opzioni per tutte le tasche: dalle proposte super accessibili a quelle più luxury, ma sempre di pregio e selezionate con cura da noi. Una piccola guida olfattiva per chi non vuole arrendersi alla fine della stagione più luminosa dell’anno.

1. Stella – Acqua dell’Elba

Stella di Acqua dell’Elba è una delle migliori novità del 2025. Si tratta di una Eau de Parfum fiorita-muschiata, intensamente calda e avvolgente eppure gentile, mai invadente. Un profumo particolare perché ricorda sì le note fresche del mare, ma che poi risulta caldo, materico, si indossa sulla pelle come si indossa un tessuto. Perfetto come profumo per chi ha ancora voglia d’estate, ma portabilissimo in ogni stagione, anche la più fredda. Stella la riscalderà con il suo mix unico di agrumi, Fior di Cotone, Gelsomino, Orchidea, Musk e Legni. Una composizione davvero ben riuscita – creata non a caso da uno dei migliori nasi in assoluto, l’italiano Luca Maffei. Marino e allo stesso tempo avvincente nella sua evoluzione, pieno di personalità e sfumature, ma discreto nella sua complessità. Un profumo unisex non scontato e da provare (€ 75 per 50ml).

2. Lust For Sun – Juliette Has a Gun

Spensierato, sensuale e super persistente. Lust for Sun è una delle creazioni migliori di Juliette Has a Gun, un profumo incredibilmente solare che sembra racchiudere l’estate in una boccetta. Ti piacerà se ami le note di cocco, dei fiori bianchi e dell’ylang ylang, interpretate in maniera unica dal fondatore del brand – e altro geniale naso italiano – Romano Ricci. Le note di testa sono Cocco, Fresia e Bergamotto; le note di cuore sono Gardenia, Gelsomino, Ylang Ylang e Fiore d’Arancio; le note di base sono Muschio Bianco, Ambroxan e Vaniglia. Impossibile da dimenticare (€ 105 per 50ml).

3. Sundays in Rio – Sol de Janeiro

Il marchio Sol de Janeiro, celebre per le sue creme corpo intensamente profumate, ha superato se stesso con una collezione dedicata interamente alle fragranze estive. L’ultima entrata in collezione si chiama Sundays in Rio e cattura l’essenza di una domenica brasiliana, fatta di caipirinha, balli senza fine e allegria. Con una struttura floreale gourmand, la fragranza si apre con note vibranti di pepe rosa, pera e assoluta di ambretta, che lasciano spazio a un cuore morbido e avvolgente di vaniglia calda, concreta di iris e Champaca Pure Jungle Essence. Il fondo, profondo e persistente, combina ambra muschiata e Orcanox. In edizione limitata (€ 24 per 90ml, da Sephora).

4. Acqua Di Giò Profondo Eau De Toilette – Giorgio Armani

Fra i profumi per chi ha ancora voglia d’estate, come non citare l’ultima variante dell’iconica Acqua di Giò – Giorgio Armani? Anche stavolta il profumo nasce come composizione per lui – il testimonial è nientemeno che Aaron Taylor-Johnson – ma anche stavolta è di fatto un unisex brillante, portabilissimo anche da lei. Questo bouquet racchiude l’emozione di immergersi nella freschezza dell’oceano. Un contrasto di spezie frizzanti e pompelmo vivace, ravvivato dalla freschezza del cipresso e dalla profondità aromatica del lavandino. Contiene il celebre accordo marino (a base di calone) dell’originale Acqua di Giò, ma stavolta è interpretato con un twist speziato, dall’intensità energizzante e rigenerante. (€ 90 per 50ml).

5. Eau de Soleil Blanc – Tom Ford

Ecco un altro traguardo magnificamente raggiunto da Tom Ford, che non ne sbaglia una. Eau de Soleil Blanc è la nuova variante della linea di fragranze Soleil, da scoprire (se non la conosci) e riscoprire (con questa nuova composizione). L’esordio di Eau de Soleil Blanc è un’esplosione ritemprante di agrumi, sublimata da un gustoso accordo di pistacchio e dal sentore speziato del cardamomo. Un cocktail inebriante di tuberosa, ylang ylang e fiori di arancio, esaltato da un accordo di coco de mer, offre un calore riequilibrante. Meno cremoso rispetto al Soleil Blanc originale, questa nuova fragranza mantiene tutto il suo carattere solare ma mette in primissimo piano gli agrumi. E poi, tutte le fragranze Tom Ford hanno un plus notevole: la durata. Una scia avvolgente che sulla pelle dura anche 7-8 ore (€ 116 per 50ml).

6. Fleur d’Oranger – Fragonard

Se ti piace la nota di fiore d’arancio, occhio a non farti sfuggire questo bouquet di Fragonard – una storica casa di profumi francesi, ancora amatissima oltr’Alpe anche se meno diffusa in Italia. Fleur d’Oranger è una fragranza fresca ma avvolgente, in cui i fiori d’arancio vengono abbracciati da Bergamotto e Neroli in apertura e Muschio e Ylang-ylang sul fondo. La confezione in oro introduce tutta l’eleganza e la delicatezza inebriante di questa composizione dolce ma delicata (€ 72 per 60ml).

7. Donna – Gisada

Donna è una delle più recenti creazioni di Gisada. Se non conosci ancora questo brand, ti consigliamo di scoprirlo: le sue fragranze si distinguono per l’elevatissima concentrazione di oli profumati, ben superiore alla media, e questo le rende particolarmente intense e persistenti. La durata sulla pelle e l’alta fattura delle fragranze sono sorprendenti e difficilmente troverai una proposta che non ti conquisti. Ogni profumo Gisada è una garanzia, perché unisce la ricchezza e la sontuosità delle essenze tipiche degli Emirati Arabi alla precisione e all’eccellenza svizzera, dove queste creazioni prendono vita. Noi abbiamo scelto Donna perché fra le proposte più accessibili in termini di prezzo, ma di qualità altissima. Qui, Iris fiorentino, fiori di violetta, bergamotto e zucchero filato introducono un cuore fruttato-floreale di fiori di pesco bianco, gelsomino, mela e rosa, chiuso da un fondo caldo e vibrante ricco di muschio, sandalo, tuberosa, vetiver, caffè, patchouli. Sensuale e luminosa insieme (€ 85 per 100ml).

8. L’Eau des Hesperides Eau de Toilette – Diptyque

Una fragranza agrumata, luminosa e senza genere: fresca, leggera, frizzante ma al tempo stesso raffinata. Un inno all’estate che intreccia le note solari e vivaci degli agrumi con accenti speziati e vibranti. Una composizione tonificante che accompagna la luce delle lunghe giornate assolate, sprigionando accordi di Arancia amara, Limone, Menta piperita ed Elicriso. Elegantissima, in piego stile Diptyque (€ 155 per 100ml).

Leggi anche Adolescenti e profumi: una nuova ossessione