Sole e profumo non vanno d’accordo: è la regola non scritta dell’estate. Il motivo? Le fragranze tradizionali contengono alcol, che può irritare la pelle e provocare macchie se esposta al sole. La soluzione ideale è l’acqua profumata: mantiene note olfattive deliziose, ma è priva di alcol e quindi più delicata sulla pelle.

Le varianti tra cui scegliere sono tantissime: dalle note energizzanti di caffè e agrumi, a quelle più morbide e romantiche di rosa e fiori bianchi, fino alla freschezza salina del mare. Ma c’è di più: le body mist di nuova generazione non si limitano a profumare, ma coccolano anche la pelle e i capelli con attivi idratanti e lenitivi come aloe vera, niacinamide e acido ialuronico.

Inoltre, molti brand propongono la versione body mist del proprio profumo iconico: perfetta per portare con sé la propria firma olfattiva anche d’estate, in tutta sicurezza.

Ecco le 10 migliori body mist da provare per l’estate 2025.

1. Le Maioliche di Rudy Profumi

All’iconica linea “Le Maioliche di Rudy” si aggiungono le nuove Acque Profumate per il Corpo Rudy Profumi (€ 10,90) pensate per regalare un gesto di freschezza e idratazione quotidiana. La formula, arricchita con Aloe Vera biologica e Glicerina, dà alla pelle un’idratazione delicata e duratura, lasciandola morbida, fresca e avvolta in un profumo piacevole che persiste per ore. Le quattro varianti olfattive si ispirano a luoghi iconici d’Italia: Portofino, con le sue note fiorite e fruttate di gardenia, lampone e gelsomino; Amalfi, che racchiude l’eleganza di un bouquet floreale con rosa bianca, neroli e pesca; Taormina, dal carattere più intenso e sensuale, con patchouli, vaniglia e pera nashi; e infine Ischia, una sinfonia agrumata e luminosa di bergamotto, lemongrass, rosa Taif e sfumature legnose. Disponibili nel pratico formato da 150 ml, queste acque corpo uniscono la cura della pelle a un’esperienza olfattiva eccezionale.

2. Jardin Mille Roses di Maroc Maroc

Tutte le virtù della Rosa sono racchiuse in un’acqua profumata dai sentori zuccherini a metà tra una nebbia delicata e una fragrante pioggerellina. Ispirata ai rituali di bellezza marocchini, durante i quali l’acqua di rose viene vaporizzata per tonificare la pelle, Jardin Mille Roses di Maroc Maroc (€ 68) assicura una pelle morbidissima e vellutata. Ingredienti: Estratto di Rosa centifolia (rosa pallida del Marocco), Estratto di Rosa canina, glicerina per prevenire la secchezza.

3. Acqua al Profumo di Caffè di Caffè Moak

Per l’estate, Caffè Moak reinterpreta il caffè in chiave inedita e sorprendente con l’Acqua al Profumo di Caffè (€ 10). Note fresche di agrumi aprono la fragranza, seguite da un cuore caldo e avvolgente di aroma di caffè e vaniglia. Un equilibrio perfetto tra energia e morbidezza, tra carattere e leggerezza. Ma ciò che rende questo prodotto davvero unico è la sua formulazione arricchita con estratto di caffè da silverskin, la sottile pellicola argentea che avvolge il chicco verde e che viene trasformata in una fonte preziosa di antiossidanti.

4. Ginger Swag di Veralab

Ami lo zenzero? Ginger Swag di Veralab (€ 13) è ciò che fa per te. La sua piramide olfattiva è un viaggio energizzante: si apre con un’esplosione agrumata di lime, pompelmo e yuzu, che risveglia i sensi e infonde buonumore. Il cuore ghiacciato con note di cipresso regala vitalità, mentre il fondo avvolgente di sale, muschio bianco e vaniglia lascia sulla pelle un velo sensuale. Arricchita con estratto di aloe vera, dalle proprietà emollienti e condizionanti, idrata delicatamente senza appesantire, lasciando una piacevole profumazione sulla pelle e sulle chiome.

5. Acqua Profumata agli Agrumi di Alchimia

Acqua Profumata agli Agrumi di Alchimia (€ 19,80) rivitalizza con la sua fragranza e aggiunge un effetto idratante sulla pelle di tutto il corpo. Disponibile nelle fragranze Cocco, Rosa, Fico, Aloe, Agrumi, Vaniglia, Olio d’oliva.

6. My Body Mist di VeryBella

Una fragranza dolce ma delicata, che riporta indietro nel tempo: Acqua profumata corpo MY BODY MIST Hello Kitty, rinfrescante e delicata, di VeryBella (€ 12,99).

7. Body Mist di Bottega Verde

Quest’anno Bottega Verde lancia 6 nuove acque profumate con bouquet floreali, fruttati e marini ispirati all’estate. Da quelli freschi ed energetici, come Acqua Marina e Pompelmo Menta, a quelli più romantici, dolci e succosi come Pesca Rosa e Pera Ananas (€ 8,99 l’una).

8. Hydra Mist di Fler

Il brand di depilazione Fler lancia Hydra Mist, la nuovissima Hair & Body Mist bifasica pensata per idratare, lenire e illuminare pelle e capelli in un solo gesto. Un boost istantaneo di idratazione e luminosità dalla formula leggera e multisensoriale. La sua formula è composta da: niacinamide, acido ialuronico, aloe vera, betaine (umettante vegetale che protegge cute e capelli da disidratazione e stress ambientali). Tra gli altri ingredienti presenti spiccano: prunus persica (peach) juice, addolcente e condizionante, ed estratto di radice di zenzero (zingiber Officinale Root Extract), rivitalizzante e tonificante. Infine, estratto di avena (avena Sativa Kernel Extract) emolliente e calmante (€ 19,90).

9. Body Mist di Furla

Se cerchi una fragranza strutturata, ci sono le nuove Body Mist Furla (€ 28 l’una). AUTENTICA sprigiona una freschezza luminosa dove mandarino, lampone e pera si fondono con la delicatezza floreale di peonia e fiore di ciliegio, mentre legni di cashmere e muschio ne avvolgono il finale con sensualità discreta. UNICA è sofisticata e moderna, unisce il carattere marino del sale e del pepe nero alla cremosità del gelsomino e del pistacchio, per chiudere con un fondo elegante di vaniglia e legni bianchi. PURA incanta con leggerezza: il bergamotto si apre su un cuore di fiori bianchi e fresia, scivolando in una base setosa di legni ambrati e note marine. ADORABILE conquista con la sua dolcezza frizzante di limone e pesca, un cuore di rosa e garofano e un fondo avvolgente di sandalo, vaniglia e legno di cedro.

10. Born In Roma Perfumedy Hair & Body Mist di Valentino Beauty

Born In Roma Perfumedy Hair & Body Mist di Valentino Beauty è uno spray profumato impalpabile per corpo e capelli. Arricchito con olio di Argan, rende i capelli soffici e luminosi; la pelle è nutrita e irradia le note inconfondibili di Born in Roma (€ 49).

