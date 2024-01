A ll'ennesima (si spera) festa degli innamorati non sai più cosa regalare, giusto? Pesca qualche idea nel mare magnum del benessere: è difficile che non troverai qualcosa che ti ispiri. Ecco qualche spunto, per lui, lei e genderless

Una festa commerciale o una ricorrenza sentita? Qualunque sia la risposta, il giorno di San Valentino non passa inosservato (anche se non lo festeggiamo). Se invece fai parte della categoria di chi verso la fine di gennaio si affaccia già su Google per cercare idee di serate, pacchetti benessere e regali per San Valentino, ecco la gallery per te. Per donna, uomo e non binario.

Certo, per chi è in coppia da anni, trovare regali non banali non è facile, perché magari si è già spolverato e rispolverato tutto il proprio armamentario di idee e trovate originali. Ma in fondo, la sezione “beauty & benessere” non è mai davvero banale perché, tra un set un rossetto e un viaggetto c’è spazio per tutti.

E se proprio dobbiamo dirla, hai mai pensato di uscire un po’ dalla visione romantica di San Valentino per far un regalo utile, ma sempre bello? Per esempio: le fiale anticaduta perché sai che è ossessionato dalla paura di perdere i capelli, una lussuosa crema per il viso perché teme di stare invecchiando o un buono in profumeria che fa partecipare a un concorso? Sarà senz’altro un regalo non banale!

Regali San Valentino per entrambi

Experience, serate romantiche, massaggi, pacchetti spa, mini-viaggi: idee regalo da fare in coppia.

Un weekend romantico sulle Dolomiti

Non c’è niente di più romantico di un’esperienza wellness da vivere in coppia per riequilibrare corpo e spirito e ritrovare l’intimità. Per gli innamorati che a San Valentino vogliono concedersi una coccola, le spa dell’Altopiano della Paganella offrono diverse opzioni: l’ACQUAin SPA & Wellness di Andalo, per esempio, propone trattamenti esclusivi e ispirati ai profumi della montagna, come la clima sauna al fieno o la sauna alle erbe; il Dolomia Wellness, a due passi dal lago di Molveno, offre invece docce emozionali, bagni di vapore e idromassaggio.

In Valle D’Aosta a guardare le stelle dall’Osservatorio Astronomico

Guardare le stelle è, di per sé, un’esperienza unica, ma lo è ancora di più quando si è in compagnia della propria metà. E se d’estate la destinazione prediletta per “alzare gli occhi al cielo” è il mare, in inverno perché non provare la montagna? L’Osservatorio Astronomico di Saint Barthélemy, a Nus, in Valle d’Aosta, è la meta ideale per le coppie in cerca di un’esperienza da sogno per San Valentino: la romantica conclusione di una giornata fatta di passeggiate in mezzo alla neve e degustazioni della gastronomia locale.

Il consiglio di Campeggi.com: il Dalai Lama Village, a Châtillon (AO), si trova poco distante dall’osservatorio e, con i suoi panorami mozzafiato, è la struttura ideale per gli amanti della montagna.

Una giornata in SPA ad Asmana, Firenze

In occasione di San Valentino Asmana a Firenze propone varie opzioni regalo benessere: dagli ingressi (a partire da 28€ a persona) alle Gift Card (a partire da 50€). Se poi preferisci un pacchetto SPA, una delle proposte è il Romantic Dream, che comprende: 2 Ingressi 5 ore + 2 Massaggi da 20 minuti + 2 Food Experience + 2 drink al Tropical Pool Bar (€199 su info su Asmana.it).

Un mini-soggiorno luxury all’Hilton di Venezia

Per San Valentino l’Hilton Molino Stucky Venice, l’iconico hotel situato sulle rive dell’isola della Giudecca, è pronto ad accogliere i suoi ospiti e stupirli con le esperienze speciali ideate per il momento più romantico dell’anno.

Una cena gourmet sul Lago di Como

Per la serata del 14 febbraio ROTEO, il ristorante fine dining all’interno del prestigioso luxury boutique hotel sulle rive dal Lago di Como, propone un frizzante menù studiato per l’occasione dagli Chef Matteo Corridori e Robert Moretti per unire alla ricercatezza dei piatti un pizzico di gioco e divertimento e rendere la serata davvero unica.

Una candela da massaggio

Il Kit cosmetico Aroma-Zone contiene tutti gli ingredienti e gli accessori necessari per realizzare una candela ideale per massaggi. Dal delicato profumo di vaniglia arricchito da una nota esotica del frutto della passione, questa candela si trasforma in un vero olio da massaggio dal calore delicato che lenisce, nutre e profuma delicatamente il corpo. Una ricetta 2 in 1 per un momento di coccola, rilassante e sensuale! Una box regalo per iniziare con i cosmetici fatti in casa in tutta semplicità… da regalarsi o da regalare. Prezzo: 12,95€

Un buono in profumeria che potrebbe far vincere un viaggio

Dall’1 al 14 febbraio acquistando con Ethos Card 39€ di prodotti nei punti vendita Ethos Profumerie sarà possibile partecipare all’estrazione immediata di una travel card del valore di 1.000€ con Viaggi Manuzzi. Sempre dall’1 al 14 febbraio acquistando con Ethos Card 79€ di prodotti firmati Armani nei punti vendita concessionari o su ethos.it, ci sarà la possibilità di vincere una coppia di travel card WeRoad del valore di 1.200€ o una gift card da 150€ spendibile su prodotti Armani.

Regali Beauty San Valentino per LEI

Il regalo in profumeria è sempre gradito, e poi permette di mettersi d’accordo con il portafogli. Anche con meno di 10 euro si possono trovare regali non banali per San Valentino.

Blush a forma di cuore

In versione cushion (lei capirà) con uno stampo a forma di cuore: il fard speciale San Valentino di Catrice (4,90 euro).

Rossetti con pack e stick con tanti cuoricini

Edizione limitata di rossetti Lancome, in vendita sull’e-commerce Lancome.it a partire dal 1 febbraio (40 euro).

Un gloss a forma di Unicorno

Per la fidanzata che ama giocare con il suo lato infantile, un lucidalabbra con il magico cavallo alato e il corno arcobaleno, da Royal Beauty (5,90 euro).

Un gloss nel colore Pantone dell’anno

Gloss colore Peach Fuzz formulato con ingredienti naturali, da Deborah Milano (10 euro).

Vitamina C per far risplendere la pelle

Per le donne (ma anche gli uomini) ossessionati dalla pelle luminosa: Flavo-C-Forte è un siero concentrato che in 10 giorni risveglia l’incarnato, da ISDIN.

Un prodotto skincare con sorpresa aggiuntiva

Dal 1° al 14 Febbraio, Filorga ha una sorpresa speciale. Per ogni prodotto della linea d’Alta Cosmetica Global-Repair, si riceverà in omaggio un coffret che racchiude Global-Repair Advanced Elixir, il siero in olio ad azione riparatrice e restitutiva intensa, nel suo formato scoperta da 5ml.

Un olio anti-crespo per i capelli

Se lei si lamenta sempre dell’umidità che le rende i capelli crespi, un regalo non banale è senz’altro un olio specifico che disciplina le lunghezze, come Chirinquito di Coop.

Regali San Valentino Beauty per LUI

In fatto di beauty, il consiglio generale vale sempre: se lui ama i profumi, meglio scegliere un bagnoschiuma o aftershave delle sue fragranze preferite. Se invece non sai da dove partire ecco alcuni regali originali per lui.

Un profumo al patchouly

Il profumo che ha incantato generazioni di appassionati, in questa versione raffinata e ingentilita da delicati accordi fioriti, da L’Erbolario.

Fiale anti-caduta per un regalo utile

Sarà poco romantiche, ma quanto volte lui ti ha chiesto cosa fare contro la caduta dei capelli? Le fiale anticaduta Bioscalin sono senz’altro un regalo non banale anche per San Valentino.

Una crema all’arnica per l’uomo sportivo

Allevia le sensazioni dolorose dopo un’intensa sessione di sport, come running, sci, cliclismo, trekking e altro. Ideale anche per lei, ovviamente (10,90 da Equilibra).

Una crema per mani ultra-secche





Quante volte ti ruba la tua crema mani? Meglio regalargliene una, no? Cicalfate di Avène è perfetta per l’inverno quando le mani sono secche e screpolate.

DOLCE ROMA XXI è una profumazione fresca e sensuale che celebra il fascino di Roma. Questa preziosa candela di design sprigiona una fragranza con aromi fruttati e agrumati che si mescolano ai legni di rosa, fico e ulivo. Le note di ambra e patchouly sul fondo lasciano spazio al finale caldo, dolce e avvolgente di muschi e vaniglia.