A h, l'amour! Celebriamo la festa degli innamorati con una maxi guida ai regali (tutti a prova di budget). Idee moda, accessori, gioielli, prodotti tech e regali per le coppie più sportive: hai già un'idea di cosa regalare a San Valentino? Se la risposta è no, scoprilo qui

Astengasi cinici dalla consultazione di questa guida: San Valentino 2024 sta arrivando, e per le coppie più romantiche non c’è scusa che tenga. Festa commerciale? Può darsi. Giornata particolarmente romantica? Indubbiamente. Un’occasione per ricordare anche ai single quanto sia straordinariamente importante amare primis sé stessi? Possiamo giurarci. Ma la caccia ai regali di San Valentino 2024 dovrà pur aver inizio, e noi siamo qui per aiutarti. Abbiamo passato in rassegna idee moda, accessori, prodotti tech e sporty, avendo cura di rientrare nel budget di €150 per il tuo regalo. Non ti resta che scoprire le proposte!

San Valentino 2024: idee regalo preziose

Gioielli per lei sotto i €150

Se la tua lei adora l’effetto bling-bling, stupiscila con un nuovo gioiello. Ricorda: osserva i gioielli che indossa quotidianamente o nelle occasioni più speciali, prima di passare alla scelta definitiva. Indossa orecchini pendenti o a bottoncino? Con o senza gemme preziose? Opta più spesso per l’argento o per l’oro? Con queste domande speriamo di averti dato già qualche spunto. Ora passa all’azione e trova il regalo prezioso per lei.

Orecchini Pendenti con Prisma Gem Quadrata e Pavé, Bronzallure (€129)

Collana in acciaio con cuore e lucchetto, Bluespirit (€29)

Anello in bronzo e pietre, Rebecca (€149)

Orologio analogico in acciaio inossidabile, Guess (€125)



Bracciale con mix catena grumetta diamantata, Unoaerre (€77)

Orecchini creoli in argento 925 placcato oro, Bijoux Brigitte (€24,95)

Charm Pendente “My Love Is Yours”, Pandora (€59)

Orecchini in bronzo placcato oro 18 kt, Federica Tosi (€137)

Orecchini dall’iconica forma Orb, con cristalli di zirconia cubica, Vivienne Westwood (€120)

Bracciale rodiato con cuore e simbolo dell’infinito intrecciati, Swarovski (€75)

Collana in argento con scritta “Love”, Stroili (€34,95)

Gioielli per lui sotto i €150

Il minimalismo, prima di tutto. Scegliere un gioiello come regalo di San Valentino per un uomo può sembrare una missione particolarmente complessa, eppure basterà puntare sui grandi classici per non sbagliare (specialmente se è il primo San Valentino trascorso insieme). Un bracciale in maglia a catena, un anello in argento martellato, un orologio da polso classico o dal carattere pop. Trova subito l’idea adatta al tuo lui.

Orologio da polso con cassa in acciaio e vetro minerale, Festina (€79)

Bracciale in acciaio con elementi placcati oro, Morellato (€129)

Orologio da polso a tema Simpsons, Swatch (€110)

Braccialetto in tessuto rosso con cuore traforato oro 18kt, Rue des Mille (€75)

Anello in argento martellato e brunito con pietra di onice nera, Giovanni Raspini (€145)

Collana in acciaio, Brosway (€39)

Set regalo con due bracciali, Daniel Wellington (€83)

Anello in acciaio, Sagapo (€14)

Orecchino singolo a cerchio con crocifisso, Dolce&Gabbana, su Mytheresa (€122)



San Valentino 2024: idee moda per lei e per lui

Regali per lei: vestiti e accessori

La festa degli innamorati potrebbe essere l’occasione propizia per ampliare il guardaroba della propria anima gemella con un capo o un accessorio che desidera da tempo. Nota bene: se si tratta di un capo da indossare, è fondamentale indagare sulla taglia prima di procedere con l’acquisto (o magari assicurarsi che il cambio sia possibile). Secondo consiglio: attenzione al colore su cui si punta. Che sia (sempre!) uno dei suoi preferiti!

Blazer destrutturato in tessuto, Ragno (€128)

Foulard in 100% seta, Ferragamo, su Mytheresa (€112)

Cuffia in cachemire, Max Mara (€135)



Borsa a secchiello in tessuto spalmato, Marina Rinaldi (€130)

Cintura in pelle con impunture, Pennyblack (€47)

Camicia regular rosa con pieghe, Nara Milano (€59)



Cardigan in viscosa comfort, Luisa Viola (€119)

Borsa a spalla con tracolla, Roccobarocco (€55)

Portacarte in pelle effetto coccodrillo, Manu Atelier (€95)

Maglia con cristalli ricamati, Fiorella Rubino (€71,20)



Décolletées con doppio cinturino, Primadonna (€49,99)

Portachiavi “Love”, Coccinelle (€40)

Borsa hobo, Vestopazzo (€79)

Portafoglio piccolo in pelle trapuntata, Michael Kors (€125)



Sneaker con suola in lattice naturale, Maimai (€115)

Borsa a secchiello in materiale ecofriendly ricavato dal bambù, V°73 (€97,30)

Stivaletti in pelle, Silvian Heach (€119)

Regali per lui: vestiti e accessori

Dai jeans a uno smanicato imbottito, dalla camicia al gilet passando per una nuova cintura o un paio di scarpe da ginnastica iconiche più che mai. Se conosci molto bene i gusti del tuo lui anche in fatto di moda, l’idea di regalare un nuovo must-have per il suo guardaroba è approvata. Ti suggeriamo qualche proposta per stupirlo nel giorno di San Valentino!

Gilet in lana vergine elasticizzata, Hugo Boss (€149,95)

Jeans in misto cotone biologico, Marc O’Polo (€99,95)

Cintura in pelle con placca Pony, Ralph Lauren (€99)



Felpa con cappuccio con coulisse bicolore, Brekka (€94,50)

Calze uomo con peperoncini, Yamamay (€4,95)

Berretto con ricamo, Ami Paris (€120)

Camicia a righe royal in twill di cotone, Boggi (€89)

Cravatta in 100% seta, Velasca (€80)

T-shirt con logo, Jacquemus (€120)

Giubbino smanicato, Tommy Hilfiger (€124)

Scarpe Chuck 70, Converse All Star (€140)

Portafoglio uomo con portamonete in pelle, Piquadro (€110)



San Valentino 2024: regali tech per lei e per lui

Per lui o per lei, la regola in questo caso sarà la stessa: scegliere il dono di San Valentino sulla base di una necessità molto specifica. Monitorare il sonno con un anello smart? Ricordarsi di bere con una borraccia wireless? Scattare fotografie istantanee da poter digitalizzare? Ascoltare musica con un nuovo paio di cuffie? O immergersi nella tridimensionalità di un visore? Ecco, prova a immedesimarti nella tua anima gemella e fidati del tuo intuito. L’idea regalo perfetta è a un passo da te!

Per lei: idee tech sotto i €150

Smartwatch con doppio cinturino, Breil (€99)

Borraccia HidrateSpark PRO in Tritan 70 cl + tappo a cannuccia aggiuntivo, Apple (€69,96)

Cuffie auricolari wireless, Sony, da Mediaworld (€47,99)

Macchina fotografica iIstantanea, Fujifilm, su Amazon (€77,99)

Smart ring con wireless, JAKCOM, su Amazon (€37)

Per lui: idee tech sotto i €150

Orologio con cassa sottile e diverse opzioni timer, Nixon (€150)

Custodia per AirPods Pro, Marni, su Mytheresa (€57)



Cuffie circumaurali wireless, Fresh’n Rebel (€69,99)



Visore Realtà Virtuale, Fiyapoo, su Amazon (€69,98)

Set tappo intelligente abbinabile all’app Idratazione waterdrop®, Waterdrop (€94,90)

San Valentino 2024: i regali per coppie sportive

Pronti per allenarvi insieme? Che adoriate o no fare sport in coppia, in questa sezione troverai le idee regalo per i suoi prossimi work out. Ma anche per le passeggiate nella natura, le nuotate in piscina e le pattinate a cuor leggero. E ricorda: all you need is love!

Per lei: idee per le amanti dello sport

Felpa in tessuto di tricot garzato e con iconica banda, Kappa (€48,75)

Felpa comfort fit in morbido pile borg con cappuccio, Freddy (€44,95)

Leggings Sculpt Push-Up, Pompea (€17,49)

Cuffia per il nuoto, Arena (€10,90)

Giacca a vento con cappuccio, Nike (€52,50)

Sneakers modello Campus, Adidas (€110)

Tappetino yoga, YogaGo Milano (€74)

Sciarpa gialla imbottita in nylon riciclato idrorepellente, Abstract (€120)

Roller Skates, Impala (€119,95)

Per lui: idee per fidanzati e mariti sportivi

Zaino in tessuto tecnico, Mandarina Duck (€125)

Giacca a vento con cappuccio, The North Face (€120)

Zaino Puma x Dapper Dan, Puma (€120)

Canotta lavorata a nido d’ape, Calvin Klein (€34)

Joggers in tessuto felpato, Uniqlo (€34,90)

Sneaker uomo traspiranti, Geox (€77,94)

Corda per saltare con impugnature in gomma, Domyos, da Decathlon (€11,99)

Maglia in tessuto tecnico, Reebok (€27)

Berretto da baseball, New Year (€62)

Occhiali da sci, Giro, su Zalando (€79,99)

Maglia termica con zip, Colmar, su Zalando (€109)