A 40 anni può bastare un semplice idratante, come può essere necessario un rassodante o un correttivo delle rughe. Qualcuna può, invece, manifestare l'esigenza di schiarire le macchie. Guida alle creme dai 40 ai 50 anni

La crema viso per i 40 anni deve aiutare a correggere i primi segni di invecchiamento, oltre che a prevenirli. È un’età in cui l’aspetto della pelle può variare, e molto dipende da quanto negli anni precedenti ci si è esposti ai fattori invecchianti (sole, fumo, carenza di sonno, alimentazione povera di nutrienti, stress). Il DNA influisce per il 30%.

Come deve essere la crema viso per i 40 anni

A 40 anni, la disidratazione comincia a farsi sentire in misura maggiore rispetto agli anni precedenti. Per questo motivo, è importante ricaricare la cute di riserve di idratazione e, nello stesso tempo, evitare la perdita di acqua dagli strati superiori dell’epidermide.

Inoltre, è importante curare l’elasticità, rinforzando il collagene, cioè la proteina responsabile della tonicità.

Guida alla scelta della crema viso adatta a 40 anni

In basso la nostra selezione per tutti i tipi di pelle e le esigenze, con attenzione alla texture e alla gradevolezza d’uso.

Crema viso idratante Cosmecos Coop

Ricca di vitamina C e acido ialuronico, questa crema viso è indicata per la donna di 40 anni che presenta pochi segni dell’età, ma ha bisogno solo di prevenire le rughe e a illuminare l’incarnato. L’acido ialuronico è un polisaccaride, si trova naturalmente nel nostro corpo, soprattutto nella pelle, e agisce per mantenerla protetta e costantemente rinnovata.

Crema viso idratante Cosmecos Coop (7,50 euro nei punti vendita Coop).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di prevenire che di correggere.

Defence My Age Pearl di Bionike

Una crema viso studiata per i 40 anni. Contrasta i primi segni dell’età causati dall’esposizione ai fattori ambientali. Contiene un attivo biotecnologico che contribuisce a migliorare la luminosità cutanea e a mantenere i tratti ben “ancorati” al viso, dato che la perdita di elasticità è uno dei primi campanelli d’allarme dell’invecchiamento.

Defence My Age Pearl, crema rivitalizzante giorno di Bionike (41,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca un primo rassodante.

Lift Effect 4D antirughe di Somatoline

Specifica contro le rughe, questa crema viso agisce con un effetto filler immediato. Esercita inoltre un’azione levigante e riempitiva e, in più, riattiva il microcircolo cutaneo già dopo il primo utilizzo, migliorando l’incarnato e rendendolo più luminoso.

Lift Effect 4D antirughe, crema levigante giorno, Somatoline (46 euro in farmacia)

Il prodotto ideale per chi presenta rughe e linee di espressione.

Luminous630® crema anti-macchie di NIVEA

Una crema notte specifica contro le macchie e il colorito irregolare che a 40 anni è più frequente di quello che si pensa. Regola la produzione di melanina, rendendo l’incarnato più uniforme e luminoso, giorno dopo giorno. L’acido Ialuronico rigenera e rinforza la pelle.

Luminous630®, crema notte rigenerante, NIVEA (20,99 euro).

Il prodotto ideale per chi ha presenta qualche discromia.

Crema viso-collo Antipollution di Nature’s

Ideale per le pelli dopo i 35-40 anni, questa crema viso offre una protezione efficace contro gli effetti dell’inquinamento. Il complesso multi protect “intrappola” i metalli pesanti presenti nel particolato atmosferico contrastandone l’azione ossidante. Completano l’azione anti-age l’acido ialuronico, idratante e la vitamina C, illuminante.

Crema Antipollution viso-collo, Nature’s (31,50 euro).

Il prodotto ideale per chi vive in contesti molto inquinati.

Collagen Age Filler di Korff

La texture di questa crema viso è un gel di colore rosa che agisce contro tutti i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo rendendo la pelle più tonica, idratata e luminosa. Contiene bakuchiol, un principio attivo che funziona come il retinolo. Entrambi rinnovano la pelle, con la differenza che il retinolo può dimostrarsi irritante e fotosensibilizzante.

Collagen Age Filler, crema viso per i 40 anni, Korff (46,90 in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di un piccolo rinnovamento cutaneo.

Vitamin5 di Lovrén

Crema viso a base di Vitamina C. Stimola la sintesi del collagene rendendo la pelle più elastica e vitale contrastando i radicali liberi.

Vitamin5, crema viso, Lovrén (18,80 euro).

Il prodotto ideale per chi una pelle spenta e opaca.

Anew Sensitive+ Dual Collagen

Aiuta a ridurre l’aspetto delle linee sottili e rughe e lascia la pelle immediatamente distesa e lenita. Riduce e calma il rossore in sole 72 ore, in sole due settimane la pelle risulterà più rimpolpata, elastica e apparirà più luminosa. Lascia la pelle meno sensibile ad ogni utilizzo.

Anew Sensitive+ Dual Collagen, Crema Idratante Viso, AVON (16,99 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca una crema antirughe per la pelle sensibile.

Q10, crema notte di Alverde

Una crema da notte ideale per pelli che a 40 anni si ritrovano stanche e affaticate. Contiene Q10 naturale, che può rafforzare il tessuto connettivo e fornire una pelle più elastica. Per un viso dall’aspetto fresco e uniforme.

Q10, Crema notte al pompelmo bio e all’olivello spinoso bio, Alverde (4,49 euro presso i drugstore dm).

Il prodotto ideale per chi si vede col viso affaticato.

Phyto Nature Oxygen di Dermalogica

Ha un’azione rassodante con effetto lifting grazie agli attivi botanici, tra cui l’estratto di ligustro lucido d’alta quota, una pianta che sopravvive in ambienti a bassa concentrazione di ossigeno. Aiuta a veicolare l’ossigeno per aiutare la pelle ad assorbirlo al meglio.

Phyto Nature Oxygen, fluido viso, Dermalogica (145 euro).

Il prodotto ideale per una pelle precocemente avvizzita.