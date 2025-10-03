Ci sono mille motivi per cui ami le tonalità neutre per il tuo smalto: sono pratiche da portare, si abbinano a ogni outfit, sono chic ma allo stesso tempo discrete. Però, alla lunga, hai la sensazione che siano diventate un po’ banali, ti manca quel guizzo personale e che stupisca. Ma allora che fare? Questo autunno la soluzione ce l’hai a portata di mano e sono le toasted nails, colori che mantengono la pulizia del nude ma che danno un twist inaspettato con un finish shimmer.

Toasted nails, smalto neutro ma con una marcia in più

Il beige, il pesca bruciato, il cioccolato, il tabacco, il caramello… Sono tutti colori ideali per le tue toasted nails. Ciò che rende speciale questa manicure è il finish, che deve essere luminoso e iridescente, con riflessi dorati, caldi e avvolgenti. In questo modo il tuo smalto neutro e delicato si accenderà di un’anima nuova, più coinvolgente e affascinante.

Ideali per l’autunno

Con le loro sfumature calde e intense, le toasted nails sono quanto di meglio tu possa chiedere alla tua manicure questo autunno. Le loro nuance ricordano quelle delle foglie cadute, delle castagne e del caffè caldo, armonizzandosi perfettamente con l’atmosfera autunnale. Inoltre sono perfette per fare da ponte tra le tonalità accese e giocose dell’estate e quelle profonde che saranno di tendenza questo inverno. E come se non bastasse, si abbinano perfettamente ai colori più cool per questa stagione: come marroni, verdi oliva, bordeaux e arancioni caldi.

I prodotti che ti servono

Per realizzare da sola le toasted nails, prima di tutto avrai bisogno di un base coat che protegga l’unghia e garantisca la massima durata. Poi dovrai munirti di uno smalto neutro ma dai toni caldi, meglio se con sottotono dorato o ramato. Procurati inoltre uno smalto shimmer per il giusto finish e un top coat glossy per un boost di brillantezza. Infine, un olio per cuticole per chiudere in bellezza.

Come realizzare le toasted nails

Per realizzare le toasted nails, parti dalla preparazione dell’unghia. Limala nella forma che desideri, squadrata o ovale a seconda del tuo gusto. Applica prima una base trasparente protettiva, poi lo smalto che preferisci, puntando su uno che abbia una tonalità calda e avvolgente. Stendi lo smalto con un pennello sottile partendo dal centro verso i lati per ottenere un’applicazione uniforme. Se cerchi un effetto ancora più sofisticato, puoi sfumare leggermente la punta o creare un leggero gradient che ricordi il colore tostato del caffè o del pane: per farlo utilizza un pennello da sfumatura o una spugnetta. Non dimenticare il top coat per dare alla tua manicure un tocco di lucentezza.

Idee creative per le tue toasted nails

Per rendere le tue toasted nails ancora più originali, puoi sperimentare alcune varianti trendy. Prova un gradient caldo sfumando due tonalità come beige e caramello, oppure aggiungi un effetto metallico o shimmer per catturare la luce. Per un tocco minimal ma originale, decora alcune unghie con linee sottili, puntini dorati o piccoli motivi geometrici. Anche una french manicure rivisitata, con punte più scure o metallizzate, dona un twist elegante al classico nude autunnale. Queste piccole accortezze trasformano una manicure neutra in un dettaglio sofisticato e personale, perfetto per affrontare l’autunno con stile.

Abbinale all’outfit

Il punto di forza delle toasted nails è che abbinarle all’outfit è davvero facile. Un look casual viene reso interessante e sofisticato, mentre con quelli più formali garantiscono la classe e la raffinatezza che cerchi, senza rischiare di passare inosservata. Si abbinano perfettamente a toni neutri e caldi, creando un effetto armonioso, e anche ai classici colori autunnali come il verde oliva e il bordeaux. Scegli texture morbidi per i tuoi capi, come maglioni di lana o giubbotti in eco-pelle. Ricorda che gli accessori dorati o bronzo esaltano le sfumature dello smalto. Sono l’ideale per accompagnarti nei tanti impegni della tua giornata, quando stai fuori dal mattino alla sera e passi da un meeting di lavoro a un aperitivo con gli amici.

Leggi anche Le manicure più eleganti se porti le unghie corte

Leggi anche Una manicure luminosa ed elegante? Copia quella di Rosalìa