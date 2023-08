Sea glass manicure: in spiaggia è il trend del momento

S e il mare è la tua passione e in spiaggia vuoi essere impeccabile, scopri la manicure in tendenza perfetta per le tue vacanze

Tra i diversi colori in tendenza per l’estate 2023, c’è anche un trend gettonatissimo e perfetto per le amanti del mare: hai mai sentito parlare della sea glass manicure? L’azzurro e le sue mille sfumature sono protagoniste indiscusse della manicure del momento. Fresca, giovanile e alla moda, la tendenza marittima è ideale per la bella stagione: provala e non riuscirai a resisterle…

Cos’è la sea glass manicure

Se vuoi replicare il colore del mare e le sue molteplici gradazioni, dall’azzurro più cristallino al blu più intenso, la sea glass manicure è proprio quello che ci vuole. Ma sai esattamente di cosa si tratta?

In fatto di unghie, è una delle tendenze più in del momento. Si caratterizza per la base opaca, semitrasparente e le tonalità che vanno dall’azzurro al blu. I riflessi del mare sulle tue unghie garantiranno un effetto glassato e brillante, perfetto per l’estate. Se ami gli abissi, ogni giorno vorresti tuffarti in mare e un viaggio in mezzo all’oceano è il sogno di una vita, allora la sea glass manciure è la scelta giusta per godere a pieno delle tue vacanze, sfoggiando uno stile impeccabile anche in spiaggia, nave, barca, agriturismo, villaggio o in qualsiasi altro luogo tu abbia deciso di trascorrere le ferie.

Azzurro, celeste, indaco, fino al turchese, al verde acqua e al blu intenso: sono alcune delle sfumature che puoi sfoggiare con la tua sea glass manicure. Prova anche il color carta da zucchero e come rinunciare alle sfumature verdastre e scure? Con le tonalità hai l’imbarazzo della scelta, ma a fare la differenza è la texture che deve garantire un effetto “goccia d’acqua”.

L’obiettivo è riprodurre sulle unghie la trasparenza opaca dell’acqua, ma come fare? Evita gli smalti tradizionali: meglio quelli in gel. La loro formulazione gelatinosa, infatti, garantisce un effetto traslucido, in linea con le sfumature dell’acqua. E come realizzare la manicure del momento? Usa una base & top coat, che abbia sfumature blu, azzurre o verdastre, e in pochi minuti avrai ottenuto una meravigliosa sea glass manicure. Per un risultato impeccabile e delle unghie perfette, passa due volte il top coat dopo lo smalto per un finish extra lucido durevole e resistente.

Nel blu dipinto di blu: scopri tutte le versioni per una manicure perfetta

Non solo il classico smalto steso nella stessa tonalità su tutte le unghie: il trend dell’estate ti permette di dare libero sfogo alla creatività. Quindi, sbizzarrisciti con accostamenti di colore cromatici: puoi provare nuance in scala, mescolarle tra loro o alternarle a due a due. Ben accetti anche gli accostamenti in contrasto e gli effetti mismatched per esibire su ogni dito una tonalità diversa. Ogni unghia può essere colorata in gradazione, per evocare persino sulle tue mani le onde del mare e le increspature dell’acqua. Se preferisci, dai un po’ di tono con qualche brillantino in più.

Bastano solo due ingredienti per una sea glass manicure da sogno e così il riverbero del mare e le sfumature marine diventeranno le tue fedeli compagne. Puoi sfoggiare la tendenza dell’estate anche quando sei lontana dalla spiaggia, per rivivere la spensieratezza dei giorni di vacanza.