Gioca d’anticipo: ecco il segreto della skin longevity

In fatto di skin longevity e cure pelle antietà, la prevenzione non è un optional, ma il segreto per mantenere la pelle giovane più a lungo. E la strategia più efficace è agire prima che compaiano le prime rughe, con prodotti che mantengono la cute idratata, elastica e compatta. «Gli ingredienti jolly? La niacinamide (vitamina B3), la vitamina C e la E, che hanno azione antiossidante, più l’acido ialuronico, che riempie d’acqua i tessuti e regala turgore immediato» spiega Norma Cameli, dermatologa.

Cure pelle antietà: punta sulla doppia detersione

Un antico segreto orientale diventato rituale globale. Le geishe usavano oli naturali e detergenti schiumogeni per rimuovere il pesante trucco, ma sono state le donne coreane, vere icone di skincare, a trasformare la doppia detersione in un must. La sera, per ogni tipo di pelle, si comincia con un olio o un burro struccante che scioglie trucco, sebo e smog, e si prosegue con un detergente delicato che, con la sua schiuma, porta via ogni residuo. Risultato: pelle pulita, luminosa e pronta ad assorbire al meglio creme e sieri.

Skin longevity: mantieni sano il microbioma

Forse non lo sai, ma la pelle ha un suo ecosistema fatto di microorganismi “buoni” che proteggono la barriera idrolipidica, contrastano i batteri nocivi e regolano il sistema immunitario cutaneo. «Bisogna fare attenzione ai fattori che mandano in tilt il microbioma» avverte la dermatologa. «I nemici? Detergenti aggressivi, acqua troppo calda, inquinamento, fumo, alcol e persino un intestino in disordine. Quando il microbioma soffre, infatti, la pelle diventa più fragile e invecchia più velocemente». Un rimedio sono i cosmetici arricchiti con pre, pro e postbiotici, che riequilibrano il microbioma.

Usa la crema solare tutto l’anno come cura pelle antietà

Errore tipico: pensare che il solare serva solo in estate. In realtà gli Uva, i maggiori responsabili dell’invecchiamento precoce, ci sono 365 giorni l’anno e passano anche attraverso le nuvole e i vetri. Se vuoi prevenire rughe e macchie, il filtro va applicato sempre, senza scendere sotto l’Spf 30. Stendilo al mattino, prima del trucco: farà una grande differenza nel tempo.

Allena i fibroblasti con trattamenti hi-tech

Prevenire e mantenere: questo il principio base della skin longevity. Anche con trattamenti ad hoc. Come la radiofrequenza estetica: onde elettromagnetiche che riscaldano i tessuti fino al derma, stimolando i fibroblasti a più, il trattamento migliora la microcircolazione e ossigena i tessuti. Programma una decina di sedute dall’estetista, una a settimana. Poi una al mese per il mantenimento.

Skin longevity: tieni a bada lo stress

La pelle non mente: se sei sotto pressione, lo mostra subito. Lo stress cronico tiene alto il livello di cortisolo, un ormone che accelera la degradazione di collagene ed elastina e ne frena la produzione. Non solo: può scatenare uno stato di infiammazione generale che accelera l’invecchiamento. Ecco perché rilassarsi non è un lusso, ma una necessità. Meditazione, yoga, tecniche di respirazione aiutano a riportare equilibrio e a spegnere il fuoco interno produrre nuove fibre elastiche (che sono responsabili della struttura cutanea e della compattezza).

Scegli il massaggio Kobido come cura pelle antietà

Definito anche “lifting naturale”, questo massaggio giapponese lavora in profondità sui tessuti, stimola la circolazione e tonifica i muscoli di viso e collo, va quindi inserito sicuramente in un programma di skin longevity. «Una seduta di Kobido dura circa un’ora ed è composta di tre fasi: massaggio, digitopressione e drenaggio. Sfioramenti, percussioni, frizioni sono molto veloci e la particolarità è che mentre una mano dell’operatore esegue un tipo di gestualità, l’altra ne compie una diversa, così la stimolazione è ancora più efficace. Risultato? Pelle compatta, contorni ridefiniti e un aspetto disteso» spiega Daniela Pandolfo, insegnante di Kobido. Per risultati duraturi si consiglia un ciclo di dieci sedute.

Migliora la qualità del sonno

Se pensi a una strategia skin longevity, la notte è una vera e propria palestra per la pelle: mentre dormi, il corpo produce l’ormone della crescita che stimola la sintesi di collagene, riduce il cortisolo e porta più ossigeno ai tessuti. Per questo 7-8 ore di sonno sono il miglior trattamento di bellezza naturale e il vero segreto della skin longevity. Come favorirlo? «Creando una routine serale rilassante, andando a dormire e svegliandosi sempre alla stessa ora, evitando caffeina e alcol nelle ore serali. Anche i device elettronici andrebbero messi da parte, perché la loro luce blu può interferire con la produzione di melatonina e ritardare l’addormentamento. E niente sport almeno tre ore prima di coricarsi» raccomanda Carolina Lombardi, responsabile del Centro di medicina del sonno di Auxologico Lombardia.

Cammina nel verde come cura antietà

Non è solo un piacere per l'anima, ma un vero elisir di giovinezza. Passeggiare nella natura riduce lo stress, migliora la circolazione e favorisce un sonno ristoratore: tre pilastri per una pelle più sana e luminosa. È il complemento perfetto a cosmetici mirati e a un'alimentazione equilibrata. Insomma, la beauty routine non si fa solo davanti allo specchio, ma anche camminando tra alberi e prati

Scegli prodotti che fanno network

In fatto di skin longevity, nella skincare di nuova generazione i veri protagonisti sono i peptidi: piccole catene di aminoacidi capaci di comunicare direttamente con la pelle. «Quelli anti-age “parlano” con le cellule cutanee, dando loro istruzioni precise: produrre più collagene, elastina e altre componenti della matrice cutanea» spiega la dottoressa Cameli. Non a caso vengono definiti “peptidi-segnale”. Tra i più noti: il palmitoyl pentapeptide (Matrixyl), l’acetyl hexapeptide-8 (Argireline) e il tripeptide-1. La loro missione? Prevenire e attenuare le rughe, sostenere l’ovale e restituire al viso compattezza e luminosità, con un effetto globale che va ben oltre la semplice idratazione.

Longevity Cell-Care, Deep Balm Cream di Miamo (da 69 €, in farmacia) con il complesso Rejuvenescence+™ protegge la pelle secca da stress, raggi UV e inquinamento.

Age Absolu Siero Micro-Ridensificante di Uriage (53,90 €, in farmacia) è un booster di collagene.

Procellular Crema Nutri-Age Rigenerante Pro-Resilienza di DiBi (115 €) è una crema ricca di prebiotici, peptidi e vitamina C, che stimola la capacità della pelle di resistere alle aggressioni esterne.

Premium Le Serum Absolu di Lierac (99 €, in farmacia) ha una texture acqua-olio con micro sfere che rilasciano un trio di attivi che prevengono i segni dell’età.

Con 5 tipi di acido ialuronico e miele incapsulato, HA 5 Honey Repair di Apivita (39,90 €) stimola la produzione di fattori di riparazione della barriera cutanea.

Con peptidi biomimetici, acido ialuronico e olio di argan, Active Age Global Active di Dermophisiologique (125 €, in istituto) rinforza la pelle.

Profhilo Haenkenium® Crema Antiossidante Multi-Attiva di Ibsa Derma (60 €) con estratto di salvia haenkei, promuove la vitalità cellulare.

Defence My Age Diamond Crema Termo Ricostituente di BioNike (42,90 €, in farmacia), con lo Skin Longevity Complex, ristruttura i tessuti e ricostituisce la barriera cutanea.

Acido ialuronico, burro di karité, vitamina E ed estratto di verbasco, per una pelle idratata, elastica e radiosa: Pro-Age Uplifting Cream di Mediterranea (59 €).

