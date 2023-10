S ostanze di elevata ingegneria molecolare, i peptidi si comportano allo stesso modo in cui "lavora" la pelle per rigenerarsi. Sono, infatti, noti anche come biomimetici. Per questo motivo, più che semplici ingredienti, i peptidi dei cosmetici sono dei benefattori della cute

Li si sente nominare da un po’ come ingredienti dei cosmetici. In realtà, i peptidi sono un’invenzione della fine degli anni ’90, ma è nell’ultimo decennio che sono stati messi a punto a beneficio della pelle. Ma cosa fanno di preciso? Scoprilo nell’articolo!

Peptidi biomimetici nei cosmetici

I peptidi biomimetici sono peptidi sintetici progettati per imitare la struttura e la funzione dei peptidi naturalmente presenti nel corpo umano. Sono ampiamente impiegati nell’industria cosmetica per curare la pelle. Imitano, infatti, l’attività degli aminoacidi ella pelle e innescano processi di rigenerazione. Grazie alle loro proprietà, possono essere impiegati in formulazioni per ridurre rughe e linee, aumentare l’idratazione della pelle, migliorare il tono della pelle e supportare il naturale processo di rinnovamento cutaneo.

Peptidi simili alla pelle per l’aspetto vitale di pelle e capelli

Nella pelle l’impoverimento fisiologico dovuto ad influssi interni ed esterni si manifesta con la riduzione dei fibroblasti, una diminuita formazione di componenti della matrice extracellulare come collagene, elastina, glicosaminoglicani. Ciò accelera i segni dell’invecchiamento, come rughe, rilassamento cutaneo, discromie, consistenza e grana.

I peptidi biomimetici possono mantenere e rivitalizzare l’aspetto vitale della pelle e dei capelli più a lungo. Con le loro molecole che imitano le sequenze di aminoacidi della pelle, mettono in moto i meccanismi di riparazione del corpo, contrastando parzialmente l’invecchiamento. Rafforzano la struttura della pelle, riducono le rughe e possono essere combinati con altre sostanze per la cura della pelle, ad esempio le vitamine.

Per la loro affinità con la pelle sono considerati raccomandabili. Possono essere lavorati bene nelle emulsioni O/W e W/O e sono adatti a tutti i tipi di pelle.

I peptidi biomimetici sono di particolare importanza nei trattamenti antietà e riparatori sia della pelle che dei capelli.

A cosa servono

I peptidi sono molecole che si trovano naturalmente nel corpo umano. Sono responsabili dell’invio di segnali a diverse cellule e svolgono un ruolo in vari processi fisiologici, come la difesa, l’immunità, lo stress, la crescita, l’omeostasi e la riproduzione. Sono costituiti da aminoacidi che la pelle utilizza per costruire proteine importanti come collagene, elastina e cheratina. Insieme, queste sostanze aiutano a mantenere la pelle compatta e aiutano a controllare fattori come il tono della pelle, la sensibilità e l’attività ormonale. Con l’età i peptidi naturali iniziano a diminuire e diventano meno efficaci, con conseguente invecchiamento cutaneo accelerato.

Cosa sono i peptidi biomimetici?

I peptidi biomimetici sono identici alle sequenze di aminoacidi che si trovano naturalmente nel nostro corpo, il che li rende un modo sicuro ed efficace per tenere a bada l’età. Queste piccole e potenti molecole sono progettate per imitare i peptidi presenti in natura e le funzioni fisiologiche già esistenti per preservare, riparare e rigenerare i tessuti del nostro corpo. È stato dimostrato che aiutano a ridurre drasticamente l’aspetto dell’invecchiamento cutaneo nel tempo. Quindi, se stai cercando un trattamento mirato per invertire il processo di invecchiamento e darti un aspetto giovane, vale la pena provare trattamenti e prodotti contenenti peptidi biomimetici. L’aggiunta di peptidi biomimetici alle formule cosmetiche è un ottimo modo per ottenere risultati specifici come la riduzione delle rughe, l’idratazione o il ripristino della barriera cutanea. Imitando la struttura e la funzione dei peptidi naturali, questi ingredienti possono aiutare a migliorare l’aspetto generale della pelle.

I peptidi più noti in cosmetica

Alcuni degli esempi di peptidi biomimetici:

Nonapeptide-32:

attiva la scomposizione del grasso nelle cellule adipose; riduce l’accumulo di colesterolo nelle cellule adipose; stimola i processi metabolici di degradazione del glucosio nelle cellule e la gluconeogenesi; ammorbidisce la grana della pelle

Pentapeptide-43

iduce la lipogenesi e favorisce la scomposizione del grasso nelle cellule adipose (due processi contribuiscono e contrastano lo sviluppo dell’obesità); Riduce l’accumulo di grasso corporeo.

Tripeptide-41:

Stimola e attiva il processo di disgregazione dei grassi nelle cellule adipose e il ringiovanimento dei tessuti;

rafforza il turgore della pelle;

riduce e sopprime la divisione delle cellule adipose;

blocca l’accumulo di colesterolo da parte delle cellule adipose

Ottappeptide-11:

migliora l’aspetto e il tono della pelle;

simola la neoplasia dei fibroblasti;

migliora la sintesi del collagene

Quando si tratta di protocolli avanzati di cura della pelle antietà, i peptidi bioattivi sono un’opzione ingrediente altamente efficace per la pelle matura per garantire benefici ottimali.

Tuttavia, è anche importante essere consapevoli del fatto che non tutti gli ingredienti per la cura della pelle si mescolano bene con i peptidi. Alcuni potrebbero ridurre il loro effetto terapeutico, mentre alcune combinazioni potrebbero essere eccessive per la pelle. Per risultati ottimali, assicurati di consultare uno dei nostri dermatologi rigenerativi e di seguire il tuo piano post-terapia dopo un trattamento con peptidi bioattivi.