manicure: quale smalto scegliere

C’è il semipermanente, c’è lo smalto classico, c’è la ricostruzione in gel: le opzioni per “vestire” le tue unghie sono tante e diverse. Per scegliere la manicure giusta per te, devi prima conoscere i punti di forza e gli svantaggi di ogni tipologia di smalto e poi valutare quale incontra le tue esigenze. Ecco i nostri consigli.

Smalto tradizionale

Punti di forza Lo applichi in fretta e con facilità grazie alle formule ad asciugatura rapida e ai nuovi applicatori: i pennellini sono sempre più precisi e permettono anche alle più imbranate di posare il colore senza fatica. Si asciuga all’aria e si elimina con un normale solvente.

A chi lo consigliamo Fa per te se ti piace cambiare spesso colore di smalto e sperimentare nuance particolari. È adatto anche nel caso tu abbia paura che la manicure rovini le unghie: le formule più aggiornate sono prive di molte delle sostanze considerate potenzialmente tossiche. E trovi persino formule clean al 100%, tutte a base di sostanze vegetali.

Svantaggi La durata di questo smalto è sempre un tasto dolente: resta perfetto per qualche giorno, poi, soprattutto se è scuro, si sbecca e perde brillantezza. Lungo, invece, il tempo di asciugatura: almeno 20 minuti.

Manicure: quando scegliere il semipermanente

Punti di forza La durata è senza dubbio il plus maggiore: lo smalto semipermanente resiste perfetto e lucido anche 3 settimane e permette di avere unghie impeccabili a lungo. Non necessita di asciugatura perché il colore si polimerizza in pochi secondi sotto una lampada UV o LED.

A chi lo consigliamo È ok se desideri una manicure professionale senza pensieri e senza necessità di ritocchi. Ottimo anche se hai le unghie molto fragili: gli strati sovrapposti di prodotto creano una protezione che le rende resistenti: così non si spezzano.

Svantaggi Per eliminare il prodotto è necessario limare lo strato superiore di smalto, operazione che, se non è eseguita correttamente, rischia di indebolire l’unghia. Puoi evitare questo passaggio se scegli smalti green, come quelli soak-off che si possono rimuovere con impacchi di solvente specifico e vengono di come una pellicola.

Ricostruzione in gel

Punti di forza Pensa a tutti i vantaggi del semipermanente con, in più, la possibilità di andare a correggere e cambiare la forma delle tue unghie. Persino allungarle. Questa particolare tecnica, infatti, è una vera e propria ricostruzione che prevede di ricoprire la lamina ungueale. Quanto al disegno (squoval, ballerina, a mandorla, a stiletto), scegli la forma che preferisci: tutto è possibile.

A chi lo consigliamo È la soluzione ideale se hai unghie molto corte e con una brutta forma. E anche se tendi a mangiartele: sono così dure che diventa impossibile.

Svantaggi Il costo e la manutenzione sono piuttosto elevati. Il gel si elimina solo con la fresa professionale, che va utilizzata correttamente per non rischiare danni all’unghia. Inoltre, sebbene la manicure duri per un mese, va ritoccata ogni 2 settimane in modo da mimetizzarne la naturale ricrescita.

Unghie finte

Per ottenere una manicure professionale a tempo record, puoi anche ricorrere alle unghie finte. Dimentica effetti innaturali e poco gradevoli: le più nuove utilizzano materiali molto leggeri che riproducono le unghie alla perfezione, sono persino flessibili. Si applicano con la colla oppure con gli adesivi appositi e durano anche 10 giorni. Per un risultato discreto, scegli un modello a mandorla o squoval, le forme più versatili che si adattano bene a qualsiasi tipo di mano. Evita invece quelle troppo lunghe e affusolate: sono molto difficili da portare.

Smalti: i nostri preferiti

Fa parte della nuova collezione primavera-estate, lo smalto Poète di Chanel (33 €) in un bel pesca tenue. Gel Affair Smalto Effetto Gel nella nuance 007 di Catrice (2,99 €) ha un finish lucido. Lo smalto vegano Ultra HD Snap! nel colore Think Pink di Revlon (8,50 €) racchiude estratti vegetali e burro di karité. Il borgogna dello smalto Team Spirit #706 di TNS (14 €, su tnscosmetics.it) è ricco, profondo e molto sofisticato. Nail Colour Twisted Mocha di & Others Stories (12 €), con finitura lucida, si asciuga subito. Formula curativa a base di calcio e magnesio per Smalto 10 Days Long n. 882 di Deborah Milano (8,50 €).

