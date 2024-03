Stone nails: le unghie “quiet luxury” della primavera

N on solo colori pastello: la tendenza lanciata su TikTok da una nota influencer che è piaciuta a molti

La primavera è finalmente arrivata e con lei anche i colori tenui tipici di questa stagione dell’anno. Abiti e unghie si tingono di tinte pastello come il giallo chiaro, il rosa confetto, il celeste, il lilla e… il grigio. Sì, perché tra le tendenze della primavera 2024 c’è anche il grigio, per quelle che sono state ribattezzate “le unghie di pietra“.

Il grigio fa tendenza anche in primavera

A lanciare la moda delle “unghie di pietra”, ovvero grigie, è stata l’influencer Alix Earle, seguita da oltre sei milioni di follower sui social media. La 24enne, che da anni condivide molti aspetti della sua vita quotidiana, ha svelato che la manicure grigia è la sua preferita per la primavera. Alix ha portato i suoi seguaci al salone di bellezza per cercare il colore grigio perfetto, che ha chiarito non è un vero e proprio grigio, ma più un grigio-blu che ricorda una pietra levigata.

La versatilità delle “unghie di pietra”

In poco tempo il colore è diventato popolare, tanto che in molte sono corse dalla propria estetista per provare a riprodurre la stessa tonalità. Altre ragazze, invece, hanno criticato la scelta dell’influencer, perché considerano il grigio un colore invernale. rapidamente esploso in popolarità sull’app, con gli utenti che hanno provato la tendenza dei chiodi di pietra. Ma Jan Arnold, co-fondatrice del noto marchio CND, ha sottolineato la versatilità di questo colore, che risulta fresco anche in primavera. “Le tonalità per unghie ispirate alla pietra offrono un colore versatile, perfetto per passare da una stagione all’altra, per uno stile senza tempo”, ha affermato.

La forma giusta per le unghie grigie

Ci sono, però, delle accortezze per rendere la manicure grigia ancora più bella. Per evitare che le unghie sembrino troppo piatte, è necessario avere un’unghia lunga con forma più stretta. “Scegli unghie più lunghe a forma di mandorla e aggiungi profondità con sottili accenni di sfumature blu o viola”, ha spiegato Arnold.

L’eleganza delle “unghie di pietra”

A differenza di altri colori, il grigio, nelle sue diverse palette, è capace di risultare sempre elegante. Che sia nella sua versione più chiara o in quella più scura, donerà eleganza alla mano e all’intero aspetto di chi lo indossa. Un aspetto da non tralasciare è che è un colore che sta bene con qualsiasi carnagione ma attenzione alle sbeccature. Essendo un colore deciso e forte, è necessario avere una manicure sempre perfetta.