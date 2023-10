Tortoise nails, le unghie tartarugate must dell’autunno: parola di Hailey Bieber

C ome realizzare la nail art più in voga del momento sui social, sfoggiata dall'imprenditrice di Rhode durante la Settimana della moda di Parigi

La regina del mondo beauty ha dettato un’altra tendenza. Hailey Bieber si è presentata alla Settimana della moda di Parigi con le “tortoise nails”, le unghie tartarugate. E dalle sue mani si sono rapidamente moltiplicate a quelle di milioni di donne che le sfoggiano in foto e video sui social network.

Cosa sono le “tortoise nails”

Le “tortoise nails” sono una delle nail art più in voga del momento anche sui social. Si tratta di una tecnica che riproduce sull’unghia fantasie maculate che ricordano il guscio di una tartaruga. I colori sono le nuance dell’autunno: si va dal marrone al nero e al verde fino all’arancione zucca.

Come realizzare le unghie tartarugate

Come mostrano i numerosi tutorial su TikTok, per replicare le unghie tartarugate, devi avere uno smalto trasparente che faccia da base e uno da top coat, uno smalto jelly giallo ocra, uno smalto arancione o marrone e uno nero. Una volta creata la base, applica delle macchie irregolari con lo smalto marrone e all’interno delle macchie più piccole nere. Le forme non devono essere precise: crea dei piccoli cerchi che andranno a fondersi con lo smalto trasparente creando un effetto naturale. Non è comunque una manicure semplice da realizzare quindi se hai scarsa manualità, è meglio rivolgersi a qualcuno di esperto.

Le “tortoise nails” di Hailey Bieber a Parigi

Hailey Bieber ha scelto le “tortoise nails” per prendere parte alla settimana della moda di Parigi. Qui abbiamo visto come si abbinano perfettamente anche a look completamente diversi: dal casual di un minidress in stile Barbie a un abito elegante da sera, l’imprenditrice di Rhode le ha sfoggiate per tutte le occasioni.