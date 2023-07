Nepo baby, ecco perché Hailey Bieber ha indossato quella t-shirt

L a modella figlia d'arte torna sulla sua scelta di indossare la discussa maglietta: "È esattamente quello che sono e volevo rispondere a chi, su internet, utilizzava questa espressione per colpirmi"

Aveva fatto scalpore la t-shirt indossata a inizio anno da Hailey Bieber con la scritta “nepo baby”. A distanza di mesi, la modella, moglie di Justin Bieber, nonché figlia di Stephen Baldwin e quindi nipote di Alec Baldwin, è tornata sull’argomento.

Il perché della t-shirt di Hailey Bieber

Hailey Bieber ne ha parlato in una recente intervista a Bloomberg. Se all’epoca non aveva commentato il suo tanto discusso outfit, adesso lo motiva così: “Non avevo alcuna intenzione di prendermi gioco di qualcuno o voler essere sfrontata sull’argomento del tipo ‘ah ah ah sono una nepo baby’, quanto piuttosto di riconoscere quello che sono veramente”.

La risposta agli hater

Non si è per niente pentita di quella scelta che è una risposta silenziosa a tutta la valanga di critiche e pregiudizi ricevuti in questi anni: “È esattamente quello che sono e volevo rispondere a chi, su internet, utilizzava questa espressione per colpirmi. Con gli hater online non si vince mai ed è qualcosa che ho capito nel tempo. Quindi, l’ho fatto per me e per quel gruppo di persone che lo avrebbero trovato divertente”.

Hailey Bieber, una vera “nepo baby”

La signora Bieber era stata avvistata in un parcheggio di Los Angeles con indosso jeans a vita bassa e una maglietta con la frase ora molto di moda “Nepo baby”. Con quella t-shirt, ha semplicemente riconosciuto un mero dato di fatto. Lei è davvero una “nepo baby” e lo rivendica con orgoglio. È figlia di famosi da tutte le parti, anche dal ramo di sua madre. Il suo nonno materno è l’ottantenne cantautore, musicista e produttore brasiliano Eumir Deodato, vincitore di un Grammy.

Chi sono i nepo babies

Nepo” sta per nepotism, nepotismo. Dunque i “nepo babies” sono i “bambini del nepotismo”, cioè i figli di genitori famosi o “figli di papà”. La polemica nei confronti dei figli d’arte è scoppiata dopo che il New York Magazine ha eletto il 2022 come “L’anno dei nepo babies”, evidenziando come il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento americano sia dominato da chi ha genitori o nonni che lavorano o che hanno lavorato a loro volta nello star system. Tra i “nepo babies” più affermati, secondo l’autore dell’articolo Nate Jones, ci sono Laura Dern, George Clooney, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ben Stiller, Lily Rose Depp e Dakota Johnson.