Le tendenze beauty ispirate al mondo del cibo continuano a dominare, e quest’anno è il turno delle unghie glassate alla cannella. Questo look autunnale, caldo e sofisticato, richiama il colore ambrato e avvolgente delle spezie alla cannella, aggiungendo una finitura brillante e moderna. Già un must tra le celebrità e sui social media, la manicure glassata alla cannella unisce tonalità marroni, sottotoni aranciati e accenti metallici per un effetto elegante e versatile. Hailey Bieber, pioniera di molte tendenze beauty, ha dato ulteriore slancio a questo look.

Come sono le unghie glassate alla cannella

Le unghie glassate alla cannella sono ispirate al tono caldo e speziato della cannella, una tonalità marrone con sfumature aranciate che la rendono perfetta per le stagioni fredde. Questa manicure viene spesso impreziosita da una finitura cromata o metallizzata, che dona un effetto brillante e ghiacciato. Si tratta di una combinazione tra due tendenze molto amate: i colori caldi e marroni delle unghie al latte e al caffè espresso, e l’effetto lucido e scintillante dato dai top coat cromati o cat-eye.

Perché scegliere le unghie glassate alla cannella

Questa manicure rappresenta il perfetto equilibrio tra classico e innovativo. Le tonalità marroni, già protagoniste delle tendenze degli ultimi anni, si rinnovano grazie a una gamma di sfumature personalizzabili e alla brillantezza delle finiture. Le unghie glassate alla cannella si adattano a ogni stile: si può optare per una versione più calda e dorata, oppure per un tono più profondo, Inoltre, sono ideali per le stagioni fredde, richiamando i colori della natura autunnale e i sapori speziati tipici di questo periodo.

Sei idee per sfoggiarle

Le possibilità per personalizzare questo trend sono tante, grazie alla versatilità del colore e alle diverse tecniche di applicazione. Si possono scegliere di decorare soltanto le punte delle unghie con l’effetto cannella. Il risultato sarà un look minimalista e moderno perfetto per chi cerca una manicure discreta, ma sofisticata. La seconda opzione sono le unghie glassate alla cannella dorata: un mix di tonalità dorate e calde che aggiunge un tocco luminoso al marrone cannella. Ideale per un effetto glamour ma naturale. La terza versione sono le unghie glassate color ambra, una versione più intensa del look, con sfumature ambrate che donano profondità e calore. C’è poi la variante alla cannella bronzo, che incorpora riflessi bronzati per un risultato ricco e opulento, perfetto per eventi speciali o serate eleganti. Le unghie glassate alla cannella calda: un tono marrone-arancio che esalta la luminosità naturale della carnagione. Infine, ci sono le unghie glassate alla cannella pura, una versione monocromatica con una finitura glassata delicata.

Come realizzarle

Per ottenere questo look, il segreto è la scelta di prodotti di qualità e la giusta tecnica di applicazione. Si inizia con una base marrone caldo, arricchita da un top coat cromato o metallizzato per creare l’effetto glassato. Per un risultato impeccabile, è consigliabile affidarsi a un nail artist esperto o utilizzare smalti professionali a casa. Per sperimentare, si possono combinare diverse tonalità di marrone e giocare con finiture opache, lucide o scintillanti.