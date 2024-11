L’arte della manicure non si limita più alla scelta di colori e decorazioni, ma comprende anche la forma delle unghie, che oggi è uno degli aspetti più importanti per definire il proprio stile personale. Influencer e celebrità hanno reso popolari molteplici silhouette, trasformando ogni manicure in un’occasione per esprimere la propria personalità.

Perché è importante scegliere la forma giusta

Secondo gli esperti del settore, trovare la forma giusta dell’unghia è fondamentale per dare un tocco in più al proprio look. L’unghia però, oltre a doversi adattare al nostro stile personale, deve anche essere in linea ad esempio con il lavoro che svolgiamo. Se non si sa da dove iniziare, un consiglio è quello di seguire la forma naturale delle cuticole, per trovare una forma naturale e proporzionata.

Le forme di unghie più popolari

Le forme di unghie che oggi si possono realizzare, in casa o nei centri estetici, sono tantissime. Si va da quella quadrata, a quella rotonda, fino alla forma a mandorla, passando per le unghie squoval. Ecco una panoramica delle forme più amate, per aiutarti a scegliere quella che meglio si adatta alle esigenze e allo stile.

Unghie quadrate, rotonde o squoval

Le unghie quadrate hanno una punta piatta con angoli decisi. Ideali per chi preferisce un look pulito e sofisticato, sono perfette per unghie corte o letti ungueali lunghi e stretti. Questa forma è pratica e si sposa bene con colori audaci. Un’opzione classica e pratica, le unghie rotonde sono perfette per chi tiene le unghie corte e preferisce un look discreto. Questa forma segue il contorno naturale delle dita, rendendole visivamente più lunghe. La forma squoval, invece, unisce l’eleganza delle unghie quadrate con i bordi arrotondati delle ovali, creando una silhouette versatile e resistente. È una scelta perfetta per chi cerca equilibrio tra estetica e funzionalità.

Ovali, a mandorla o stiletto

Le unghie ovali, con la loro curvatura accentuata, allungano visivamente le dita. Questa forma è un’opzione ideale per chi ama un look classico ma sofisticato, ed è perfetta per sperimentare con nail art elaborate. La forma a mandorla, elegante e glamour, richiama la silhouette del frutto da cui prende il nome. Perfetta per mani femminili e raffinate, è consigliata per unghie rinforzate con gel o acrilici, data la struttura sottile. Le unghie a stiletto sono lunghe e appuntite e perfette per chi vuole osare. Questa forma richiede molta manutenzione, ma offre spazio per decorazioni creative e accattivanti.

Unghie da bara, a rossetto o flare

Le coffin nails, da bara, si distinguono per la loro forma allungata con punta squadrata. Popolari grazie a icone come Kylie Jenner, rappresentano una scelta glamour che bilancia lunghezza e praticità. Ispirate alla forma inclinata di un rossetto, queste unghie hanno una punta diagonale e si adattano a chi desidera un look moderno e unico. Perfette per chi ama giocare con forme non convenzionali. Le flare, o a becco d’anatra, si allargano verso la punta e sono ideali per chi vuole un look appariscente. Tuttavia, questa forma potrebbe risultare poco pratica per chi lavora molto con le mani.

Almondetto o a punta di freccia

Un mix tra mandorla e stiletto, le almondetto sono perfette per chi desidera eleganza con un tocco di audacia. Questa forma è sempre più popolare grazie alla sua versatilità. Infine, simili alle stiletto ma con una punta più corta e angoli più netti, le unghie a punta di freccia sono perfette per chi vuole provare un look audace senza esagerare con la lunghezza.

