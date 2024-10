Manca ancora molto all’inverno, ma le tendenze della nail art sono già pronte per essere sfoggiate. Con l’arrivo del freddo, le unghie diventano più scure, le texture innovative e i dettagli scintillanti perfetti per la stagione fredda e le festività. Il 2024 porta una varietà di stili che vanno dal minimalismo raffinato ai design più audaci e sperimentali, offrendo opzioni per tutti i gusti. Ecco i cinque trend da tenere d’occhio e seguire subito.

Le unghie scure perfette per l’inverno

Le tonalità profonde come il bordeaux e il rosso ciliegia sono un classico dell’inverno e tornano in auge anche quest’anno. Tra le tonalità preferite, secondo gli esperti del settore, ci sono i rossi intensi e le sfumature di vino come il cabernet e il merlot. Questi colori aggiungono un tocco di eleganza e sensualità, rendendo ogni manicure sofisticata e adatta alle giornate più fredde.

Marrone: una tonalità calda e versatile

Il marrone continua a dominare anche nell’inverno 2024, declinato in diverse sfumature che vanno dal cioccolato al terracotta. Il segreto è trovare la tonalità giusta in base al proprio tono di pelle. I marroni freddi tendono ad avere sfumature grigie o blu, ideali per le carnagioni più fredde, mentre quelli caldi, con toni rossastri, si adattano meglio alle carnagioni calde. Il marrone è una scelta versatile e neutra, perfetta per abbinarsi ai look autunnali e invernali​.

Unghie stile gelatina

Un’altra tendenza dell’inverno sono le unghie trasparenti in stile gelatina, che hanno spopolato in estate, e ora trovano una nuova declinazione per l’inverno. Texture traslucide, spesso abbinate a sfumature scure come il marrone o il blu-nero, sono tra le tendenze preferite dalle celebrità. Hailey Bieber, ad esempio, ha contribuito a lanciare questa moda. Questa manicure dona un effetto leggero e delicato, mantenendo però un carattere misterioso e affascinante​.

Effetto velluto cat-eye

Le unghie effetto velluto, ottenute grazie alla manicure cat-eye, sono tra le tendenze più particolari di quest’inverno. Utilizzando smalti metallici si crea un’illusione ottica che ricorda il morbido luccichio del velluto. Questo effetto multidimensionale è perfetto per chi cerca un look che non passi inosservato.

Aura oscura e unghie strega

Infine, l’inverno 2024 vede un ritorno delle unghie aura, reinterpretate in chiave più scura. Le tonalità base come il blu navy, il marrone scuro e il nero si fondono con sfumature eteree per creare un look che mescola mistero e raffinatezza. Le unghie strega, ispirate al movimento grunge, sono un altro trend in crescita, con design gotici che includono lune, stelle e dettagli mistici. Questo stile è perfetto per chi vuole osare con un look drammatico e intrigante​.

Leggi anche Unghie rosa: 10 stili da provare