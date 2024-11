Ci avrai già fatto caso: il verde oliva è uno dei colori più gettonati questo autunno. Come spesso succede, dal guardaroba il trend si è spostato anche al make-up e, in particolare, sulle unghie. Guardati intorno: hai già visto qualche amica che sfoggia una manicure di questo colore? Sui social è pieno, soprattutto su Instagram e TikTok, dove le ragazze mostrano le loro unghie che sembrano bagnate nell’olio di oliva.

Le unghie all’olio di oliva di Selena Gomez

Non che le unghie green siano una novità. Sono anni che le vediamo in giro in questa stagione. Ma nell’autunno 2024 hanno acquistato un posto di tutto rispetto nelle manicure affiancandosi al burgundy, al nero, al rosso e al color mattone.

A lanciare le unghie all’olio di oliva è stato Tom Bachik, il manicurist tanto amato da Selena Gomez. E ancora una volta, a farsi portavoce di questo nuovo trend è stata proprio la cantante, che da mesi ormai ci ha abituate alle sue manicure sempre più innovative, come butter nails o le unghie al caramello che sono diventate uno dei trend di questa stagione.

Profondo green

Come prevedibile, una volta che Tom Bachik ha condiviso su Instagram la foto della manicure realizzata per Selena Gomez, le unghie all’olio di oliva sono diventate virali. E adesso c’è chi le sfoggia in una versione più tendente al giallo, chi sceglie un verde più profondo che ricorda le olive più mature.

Unghie all’olio di oliva mimetiche

Qualcuna osa le unghie mimetiche, dove il colore è scuro come le olive, ma la manicure acquista un’aria un po’ più militare.

French green

E c’è anche chi mixa il verde oliva con il rosa, per ottenere una manicure un po’ più delicata. E chi, invece, lo mescola con il nero o il burgundy per un effetto strong. Ma c’è anche chi declina la French manicure dipingendo le punte color verde oliva. E chi alterna glitter a fiorellini e foglie, per un effetto più chic.

Effetto specchio

Un modo originale di declinare le unghie all’olio di oliva? Rendendole luminose come uno specchio. O brillanti grazie ai glitter.

