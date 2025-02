Quello delle unghie deboli, che si spezzano e sfaldano continuamente, è un problema molto diffuso. Le cause possono essere molteplici e possono andare dalla carenza di minerali e vitamine, a problemi di salute più complessi, o semplicemente dipendere da cattive abitudini come rosicchiarle o non proteggere le mani con i guanti quando si fanno le faccende di casa. Prendersene cura ogni giorno è fondamentale, e ci sono tutta una serie di buone abitudini da adottare per riuscire nell’intento, ma il benessere delle unghie passa anche dall’alimentazione. Mangiare alcuni cibi piuttosto che altri aiuta a mantenerle in salute e a far sì che crescano sane e forti.

La cura delle unghie

Le mani in generale, e le unghie in particolare, sono un po’ un biglietto da visita. Sono sempre in primo piano, quando paghi alla cassa, quando mangi al ristorante, quando saluti qualcuno, quando porgi o afferri un oggetto. Fare in modo che la pelle sia liscia e le unghie siano perfettamente pulite e forti è essenziale per presentarsi al meglio, a maggior ragione visto che per una corretta routine giornaliera bastano solo pochi minuti. Poi, se hai tempo e voglia, ben venga una bella manicure magari seguendo le ultime tendenze. Anche quando ti siedi a tavola, o per meglio dire quando ti metti ai fornelli, puoi fare qualcosa per il loro benessere scegliendo gli alimenti giusti.

La salute delle unghie passa dall’alimentazione

Se smalti rinforzanti e olii per le cuticole sono ottimi alleati, la loro efficacia si vanifica se ogni giorno non assumi i nutrienti necessari a mantenere unghie forti e in salute. Un’alimentazione povera di nutrienti, oltre tutti agli altri problemi che causa all’organismo, rende anche le unghie fragili e opache. Se ti si sfaldano spesso o non riesci a farle crescere perché si rompono, probabilmente dovresti fare più attenzione a ciò che mangi e scegliere i cibi giusti e cioè quelli ricchi di proteine, ferro, biotina, zinco e vitamina A.

Avocado e banane

Mangiare frutta regolarmente è sempre un’ottima idea per il benessere dell’organismo. Avocado e banana sono particolarmente indicate per le unghie che si spezzano facilmente, grazie alla presenza di vitamine (A,B,K ed e nel primo, C, A e B6 nella seconda) di proteine e di biotine. Entrambi possono essere mangiati a pezzettoni, magari aggiunti ad insalate.

Verdure a foglia verde, asparagi, funghi e broccoli

Anche le verdure, con il loro apporto di vitamine, sono preziose per rinforzare le unghie che si spezzano. Tutte quelle a foglia verde sono un vero portento, ma anche gli asparagi contengono nutrienti che possono fornirti un valido aiuto come l’acido folico. I broccoli sono una fonte formidabile di antiossidanti, ferro e aminoacidi come la cisteina. I funghi contengono potassio, rame, zinco, vitamina B2 e acido folico, indispensabili per il benessere ungueale. Non è necessario, anche se potrebbe essere una buona idea, mangiar tutto ciò insieme in un’insalatona: ti basterà scegliere uno di questi alimenti come contorno il più spesso possibile.

Patate dolci

Le patate dolci sono fonte di beta-carotene, un antiossidante che il nostro corpo trasforma in vitamina A, fondamentale per la crescita delle unghie. Puoi aggiungerle nella tua dieta sbizzarrendoti con mille ricette: cotte a vapore, al forno, arrostite…

Frutta secca e semi oleosi

I semi oleosi, come quelli di girasole, di lino e di zucca, sono una fonte preziosa di nutrienti tra cui fibre, minerali, proteine, lipidi, vitamine e antiossidanti. Così come la frutta secca, sono fonte di magnesio e ricchi di acidi grassi sani, che aiutano a mantenere la giusta idratazione della struttura dell’unghia. Puoi sgranocchiarli semplicemente o aggiungerli alle tue insalate per dare un tocco più gustoso.

Latte e latticini

Al netto delle intolleranze, il consumo di latte e latticini è indispensabile per evitare che le unghie si spezzino. Il calcio contenuto in questi cibi aiuta a mantenerle forti e sane e anche a crescere più velocemente. Grazie a zinco e magnesio aiutano anche nei periodi di stress ossidativo. Un bicchiere di latte, un vasetto di yogurt o un pezzetto di grana ogni giorno potrebbero avere benefici sorprendenti.

Proteine animali e tofu

Il tuorlo d’uovo contiene la biotina, la carne rossa è fonte di Ferro, il pesce di Omega-3: per questo motivo e per l’apporto di proteine sono fondamentali se le unghie sono fragili. Se la tua dieta non include carne, potresti optare per il tofu: una proteina di origine vegetale che è ricca di zinco, acidi grassi omega-3. Puoi cucinarlo in molti modi: friggerlo, bollirlo, arrostirlo in padella proprio come faresti con le proteine animali.

