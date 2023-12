Unghie aerografate, 3D o smaltate: le tendenze per il 2024

I l nuovo anno porterà tante novità sul fronte beauty. Molti trend iniziati nel 2023 continueranno, ma con alcune modifiche. Ecco tutto quello che devi sapere sul fronte manicure

Il 2024 è alle porte e già ti stai chiedendo quali saranno i nuovi trend beauty che ci accompagneranno nei prossimi mesi? Una cosa è certa: il nuovo anno porterà con sé diverse novità in fatto di nail art.

Nei prossimi mesi passeremo dalle “unghie civette” alla manicure francese “sfibrata”, solo per citare alcune tra le tendenze che diventeranno virali. Scopriamo insieme che cosa ci aspetta.

Aura nails: il trend continua

Le unghie Aura sono diventate virali su TikTok negli ultimi due mesi e promettono di accompagnarci per buona parte del 2024. Sono divertenti, perché permettono di sovrapporre colori diversi in modo da ottenere un effetto psichedelico Anni Settanta. Ma possiamo anche declinarle scegliendo un’aura monocromatica, come varie sfumature di rosa.

L’anno delle “unghie civette”

Dimentica il trend Balletcore: il 2024 sarà tutto incentrato sul Coquettecore. Di che cosa si tratta? la “coquette aesthetic” è una tendenza che unisce elementi vintage, femminili e romantici, ispirati alle dive degli Anni Cinquanta e Sessanta.

Mescola elementi retrò e bon ton, con colori pastello, stampe floreali, gonne a ruota, cardigan, calze a rete, collane di perle e fiocchetti rosa. Si tratta di un trend tutto incentrato su vibrazioni civettuole e femminili. Da qui il nome di “unghie civette”, caratterizzate dalla delicata aggiunta di un fiocchetto disegnato a mano.

Colore pastello in tutte le stagioni

Nel 2024 utilizzeremo i colori pastello non solo in primavera, ma in tutte le stagioni. A partire dai primi mesi dell’anno, vedremo molte manicure con queste tonalità. Ma saranno molto gettonati anche i colori più audaci, soprattutto il rosso e il blu.

Unghie 3D

Nel 2024 andranno molto di moda le unghie 3D. Sulle mani delle ragazze vedremo disegni intricati e texture tattili.

Qualcuna si ispirerà all’estetica giapponese “Kawaii”, che incorpora colori ultra femminili e ciondoli giocosi con personaggi, cuori, gemme e nastri, aggiungendo un elemento di fantasia e individualità alla nail art.

Ma si può puntare anche su forme sbiadite e destrutturate, realizzate con gel modellanti che, una volta dipinti, fanno sembrare le unghie quasi aliene.

Tornano le unghie quadrate o XL

Le unghie quadrate hanno probabilmente definito gli anni Duemila, ma abbiamo imparato a nostre spese che quella forma era difficile da mantenere: spesso si rompevano. Vent’anni dopo abbiamo imparato dai nostri errori e il quadrato diventa più morbido.

In alternativa, le unghie si allungheranno all’infinito. Il 2024 sarà un anno senza mezzi termini. O le porteremo corte e quadrate, oppure molto più lunghe di come le vediamo oggi.

Smalto 2.0

Le unghie smaltate saranno un punto fisso del 2024. Ma il nuovo anno porta con sé una nuova versione di alcuni trend. I glitter, per esempio, diventeranno più grandi, sia che si tratti di copertura totale, french o dissolvenze. Li porteremo fino a dopo l’estate.

La manicure francese “restaurata”

Addio manicure alla francese perfetta. Nel 2024 anche questo trend subirà un restyling: il classico arco verrà sostituito da archi doppi o tripli, accanto a cuori e bordi ondulati.

Unghie aerografate

Le unghie aerografate sono andate molto di moda nella seconda metà del 2023, e ci accompagneranno anche nel 2024. Ma il disegno diventerà più grande.

Pronta per una manicure grunge?

Nella moda e nel make-up c’è stata una rinascita delle ispirazioni dark. Il che si ripercuoterà anche sulle unghie. I rossi più profondi, i neri opachi e i viola diventeranno popolari nei mesi più freddi. Torna il grunge degli Anni Novanta. Pronte a una nail art degna dei Nirvana?

Via libera al Peach Fuzz

Pantone ha già nominato “Peach Fuzz” il colore del 2024. Quindi preparati a vedere alcune tonalità corallo su tutti i tuoi feed.

Il primo trend del nuovo anno sarà fruttato. Per abbinare il tuo blush aranciato, scegli unghie albicocca con una gamma di finiture diverse. Quel colore sarà splendido con una finitura perlescente per aggiungere dimensione.