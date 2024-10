Se pensavi che, finito l’effetto del film Barbie, le unghie rosa fossero passate di moda, beh, ti sbagliavi. Il trend è ancora più vivo che mai. Basta farsi un giro sui social network: non solo resistono tutte le tonalità di rosa, da quelle pastello a quelle più vicine al bianco-latte, ma i fluo più luminosi stanno riprendendo sempre più piede.

Passione pink

Insomma, il rosa rimane uno dei colori più amati, anche perché è tra i più versatili. Il suo spettro si estende dai delicati rosa pallido ai blush rosati, dai rosa fulvi e rosa tenui fino all’audace rosa caldo, al neon, al fucsia e al lampone. Come vedi, hai un sacco di opzioni tra cui scegliere.

Ma non basta. All’interno del suo caleidoscopio, il rosa offre tonalità più neutre o che virano di più vicino al bianco, perfette per chi ama unghie più discrete e chic. Ma anche i rosa più intensi sono belli e possono essere delicati senza essere troppo urlanti.

Un colore per tutte le stagioni

Se tonalità più audaci, come anguria e corallo sono perfette per l’estate, i rosa più caldi ti daranno l’illusione di essere in vacanza anche in città. Ma puoi osare manicure più sofisticate, per esempio con design ombré, nuance diverse su ciascun dito, French manicure con un tocco fluo. Puoi sbizzarrirti. Ecco alcune idee alle quali ispirarti.

Unghie Barbie

Le abbiamo viste per mesi, e continuano a farci compagnia. Le unghie pink in stile Barbie asono audaci e sbalorditive. Perfette per chi ama osare.

Barbie mix

Se proprio non te la senti di osare con il pink, potresti scegliere una formula mixata tra le unghie Barbie e una french manicure solo su un paio di dita.

French manicure rosa-fucsia

Se stai cercando un’idea carina, potresti optare per una manicure rosa, ma con le punte fucsia.

Manicure rosa latte

È uno tra gli stili più sofisticati per chi ama unghie non esageratamente rosa. Sta bene a tutte e sta bene con tutto.

Unghie rosa con cuore

Un’idea in più? Un cuore circondato dal rosa. Da osare solo su un dito.

Cuore rosa Frenchies

Per rimanere in tema di cuori, hai mai pensato a una French manicure dove, al posto della classica punta bianca, ce n’è una rosa a forma di cuore? È romanticissima.

French manicure a scalare

La French manicure non passa mai di moda. Ma se proprio vuoi rinnovarla, perché non provi a colorare ciascuna punta con una tonalità diversa di rosa? Meglio se “a scalare”.

Unghie rosa 3d

Inutile girarci attorno: il 3d è una tendenza del 2024. Via libera, dunque, anche con il colore rosa.

Manicure aura

Anche le unghie aura ci accompagneranno fino all’inverno. Meglio ancora se rosa.

Glitter rosa

Se stai cercando un’idea per una festa, via libera a glitter e brillantini, Rigorosamente pink.

