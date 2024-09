L’autunno 2024 vede il gran ritorno delle unghie massimaliste, colorate, con dettagli in grassetto e forme XXL. Non che quelle minimaliste non piacciano più: alcuni trend, come anche la french manicure, non passano mai di moda. E infatti quest’anno l’abbiamo vista sempre più spesso, anche se in forma rinnovata. Ma se stai cercando qualcosa che possa stupirti e stupire chi ti circonda, è il momento ideale.

Via libera alla creatività

Proprio così: è ormai passata la fase, iniziata nel 2010, dove sembrava che le nail art minimaliste dovessero dominare per sempre il settore della manicure (specie dopo le unghie con cartoni animati degli Anni Novanta).

Non è vero che le tonalità rosa lattee, le finiture smaltate e le punte francesi a malapena presenti siano l’unica alternativa chic. In un anno, il 2024, dove abbiamo assistito all’emergere di tanti trend diversi – dal più semplice al più spettacolare -, manicurist promettono di regalarci unghie massimaliste creative, artistiche, lunghe o lunghissime e nello stesso tempo eleganti. Ma, soprattutto, indossabili da tutte e nelle occasioni più diverse: dal lavoro alle serate con gli amici o in discoteca.

Tanti stili di unghie massimaliste

Via libera, dunque, a nail art 3D e gel a fiore, smalti metallici e colori. L’importante è sapere esagerare, senza paura di sembrare troppo kitsch. Via libera, dunque, alla lunghezza che preferisci (anche quella XXXXL) e ai colori più disparati, anche mescolati insieme. Sì anche alle gemme e alle farfalle, al gel a effetto marmo e, persino, ai dettagli cut-out. L’importante è avere coraggio e voglia di sperimentare e divertirsi.

Quindi, se sei pronta a passare da una semplice French manicure a qualcosa di completamente diverso e straordinario, ecco tante idee di unghie massimaliste alle quali potresti ispirarti. Sono una più incredibile dell’altra.

Cuori cut-out

French manicure XXL

Unghie massimaliste con farfalle

Pic-nic

Unghie massimaliste… di marmo

Colori e pietre preziose