Per tutto il 2024 uno tra i dettagli che abbiamo visto più spesso tra i capelli, sulle scarpe, sugli abiti e sugli accessori è il fiocco, rosa o colorato. Ora che arriva anche sulle unghie, il un trend è già virale. Basti pensare che sul social network Pinterest le ricerche della frase “disegni per unghie a fiocco” sono aumentate del 2.220% in vista dell’autunno.

Un look iper-femminile

Come detto, i fiocchi non sono una novità. Hanno fatto capolino nell’autunno dello scorso anno, si sono diffusi sempre più in primavera e in estate e adesso il trend è destinato a diventare sempre più popolare.

La nail art, infatti, si sta ispirando sempre più a due tendenze molto diffuse negli ultimi due anni: balletcore e unghie civetta, che si basano su un look iper-femminile, dove dominano i rosa tenui.

Unghie a fiocco: via libera alla fantasia

Quest’autunno, però, la manicure delicata si accompagnerà a fiocchi meno civettuoli. Restano sempre le basi smaltate color rosa setosa con un motivo a fiocco, ma la nail art sarà sempre più personalizzata.

Via libera, dunque, alle unghie civetta scure, e anche a una miriade di tonalità tra cui scegliere. Via libera anche a unghie lunghissime, lunghe, corte o cortissime: i fiocchi stanno bene su tutte le lunghezze e su tutte le forme, da quelle più squadrate alle ovali e fino alle unghie a punta.

Tra le nuance che vedrai di più in giro ci saranno amarena nera e rossi agrifoglio. Ma sui social stanno diventando sempre più virali anche le ispirazioni in 3d. Ecco un po’ di idee da tenere a mente.

Fiocco nero

French manicure con fiocco

Unghie al latte civettuole

Amarena

Unghie con fiocchi d’oro

Fiocchi d’argento

Ciliegia

Nastri a spirale