Come prendersi cura delle mani screpolate: rimedi naturali

I l freddo è uno dei grandi nemici delle nostre mani. In questo periodo dell'anno la nostra pelle al tatto risulta facilmente ruvida, secca e screpolata. È importante non ignorare questa condizione per non incorrere in problemi peggiori (la comparsa di tagli o ragadi). Ecco allora come prendersi cura delle mani screpolate con rimedi naturali.

Burro di karitè

Il burro di karitè vanta proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti. È perfetto quindi sulle mani screpolate. Potete applicarlo più volte al giorno: spalmatene una quantità generosa sulle mani e indossate dei guanti di cotone. Poi tenete in posa per un’ora.

Unguento alla calendula

Un ottimo rimedio contro le mani screpolate è rappresentato dall’unguento alla calendula grazie alla sua azione idratante e ricostituente e alle sue proprietà emolliente e lenitive. Spalmatelo sulla pelle fino al completo assorbimento o fate un impacco, usando una buona quantità di prodotto e indossando dei guanti di cotone.

Olio di mandorle dolci, di cocco e d’oliva

Anche gli oli sono ideali per idratare e nutrite la pelle secca. Potete utilizzarle l’olio di mandorla (meglio se la pelle è un pochino umida), l’olio di cocco o l’olio d’oliva. Anche in questo caso fate un impacco spalmando sulle mani abbondante prodotto da tenere in posa indossando dei guanti di cotone.