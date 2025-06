La ritenzione idrica è la tendenza a trattenere nei tessuti tossine e liquidi. Si verifica in pratica quando un eccesso di questi ultimi si accumula nei tessuti interstiziali, cioè quelli tra un distretto e l’altro nel corpo umano. Ciò causa edemi e gonfiori (soprattutto sulla zona addominale, sui fianchi, piedi e caviglie) che spesso vanno di pari passo con un senso di disagio e pesantezza. Provoca inoltre fluttuazioni del peso corporeo e rientranze visibili sulla pelle. Averne un po’ è normale, ma a volte può causare disagio soprattutto in estate, quando l’abbigliamento ti porta a esporti di più. Ci sono degli alimenti, principalmente frutta, ortaggi ed erbe officinali, che sono drenanti naturali e possono aiutarti a contrastarla e a recuperare un senso di leggerezza.

Perché assumere alimenti con azione drenante?

Assumere alimenti con potere drenante è importantissimo, soprattutto se hai uno stile di vita sedentario. Il sistema di eliminazione delle tossine, che passa dal fegato, si affatica ed è necessario purificare l’organismo per eliminare il ristagno di liquidi. Così facendo non solo farai sparire dalla pelle l’effetto a buccia d’arancia e la renderai più luminosa, ma ti troverai ad avere molta più energia ed entusiasmo. Anche il sistema immunitario trarrà giovamento.

L’ananas è il miglior alleato

Tra i migliori drenanti naturali, l’ananas ha tantissimi benefici: antinfiammatorie, digestive, vasoprotettive… ma soprattutto è un vero portento contro la ritenzione idrica. Contiene un alto tasso di bromelina che offre un valido supporto alla digestione delle proteine agendo su fegato e intestino. Succoso e rinfrescante, è ideale soprattutto in estate come spuntino o dessert. Fai attenzione però: ha un’azione diuretica che aiuta a snellire eliminando i liquidi, ma non i chili di troppo.

Il potere del carciofo

Anche il carciofo può offrire il suo aiuto contro la ritenzione idrica. Grazie all’alto contenuto di cinarina, stimola la produzione di bile e la diuresi. In questo modo prima migliora la digestione dei grassi e poi contribuisce alla eliminazione dei liquidi in eccesso. Inoltre è ricco di potassio, che favorisce l’eliminazione dei liquidi e delle tossine, aiutando a ridurre il gonfiore e la sensazione di pesantezza.

Lo zenzero contro la ritenzione idrica

Lo zenzero ha notoriamente effetti termogenici, che danno una mano nell’eliminazione rapida delle tossine, favorendo allo stesso tempo la digestione e stimolano il metabolismo. Inoltre riattiva la circolazione, riducendo il gonfiore localizzato. Per questo una bella tisana allo zenzero può aiutarti a contrastare la ritenzione idrica.

I benefici dell’ortica

L’ortica è una pianta con proprietà diuretiche e depurative, che ti possono aiutare a contrastare la ritenzione idrica. Ha foglie ricche di principi attivi come clorofilla, flavonoidi e sali minerali che favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso attraverso l’urina. I gonfiori si riducono e con loro il senso di pesantezza.

Le proprietà della pilosella

La pilosella è nota per essere un potente drenante naturale, utile alla depurazione del fegato perché favorisce l’eliminazione delle tossine promuovendo il flusso della bile. Basti pensare che assumerla può far raddoppiare il volume dell’urina espulsa quotidianamente. Per questo motivo è consigliata contro la ritenzione idrica: sceglila come ingrediente per una tisana.

Gli integratori drenanti

Oltre ad inserire nella tua dieta questi alimenti, sia consumati freschi (quando possibile) sia sottoforma di tisane, potresti valutare di assumere qualche integratore drenante. Ne esistono di varie tipologie e forme: liquida, in bustine e in capsule. Questi possono essere un aiuto, ma non sostituiscono uno stile di vita sano e l’assunzione di liquidi nelle quantità adeguate.