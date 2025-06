Se vuoi una pelle sana, levigata e dall’aspetto fresco, l’esfoliazione è fondamentale. È un procedimento che non devi dimenticare di includere nella tua beauty routine a cadenza regolare: non troppo spesso per non stressare la pelle, ma abbastanza di frequente da eliminare tutte le cellule morte. I risultati ti lasceranno senza fiato: vedrai i comedoni diminuire e le rughe attenuarsi. La tua pelle ti ringrazierà.

Cos’è l’esfoliazione

L’esfoliazione viso è un processo che rimuove le cellule morte e le impurità dalla superficie della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e migliorando l’aspetto della pelle. Questa infatti si rinnova continuamente, con le cellule appena prodotte che vanno a sostituire quelle vecchie. Si tratta di un processo fisiologico che però può essere favorito tramite l’esfoliazione appunto, che permette di eliminare le cellule morte così da favorire la produzione di quelle nuove. Questa può esser fatta attraverso metodi meccanici, e allora si parla di scrub o gommage, oppure chimici (ovvero il peeling).

Ogni quanto fare l’esfoliazione del viso

È importante dedicarsi a cadenze regolari all’esfoliazione del viso, ma non c’è una regola precisa da seguire. Come in tutti i trattamenti beauty, la cosa fondamentale è fare attenzione alle proprie esigenze. Se la tua pelle è particolarmente grassa e presenta molte impurità, allora meglio praticare questo procedimento una volta a settimana. Se invece la tua pelle è sottile o sensibile, allora devi aspettare un po’ di più: dieci o dodici giorni tra un trattamento e l’altro. È fondamentale trovare un ritmo regolare ma che sia anche quello giusto per te, senza rischiare di stressare troppo l’epidermide. Con un’eccessiva esfoliazione rischi di danneggiare la barriera cutanea, aumentando la sensibilità e causando arrossamenti, secchezza e irritazioni.

Come si fa l’esfoliazione

Esistono vari tipi di esfoliazione viso, da scegliere in base alle tue esigenze. Non sono difficili e puoi farli anche a casa, inserendoli a cadenza regolare nella tua beauty routine.

Lo scrub

Lo scrub è un prodotto cremoso con elementi granulosi al suo interno. Devi applicarlo sulla pelle asciutta o leggermente umida, massaggiando con delicatezza. Infine risciacqua con acqua fredda e poi passa alla tua solita routine di bellezza. È particolarmente adatto a pelli spesse, grasse e tendenti all’acne.

Il gommage

Anche il gommage può essere in crema o gel, ma ha microgranuli più piccoli rispetto allo scrub. Per questo risulta più delicato sulla pelle. Detergi il viso e stendi il prodotto sulla pelle umida. Poi massaggialo per 30 o 40 secondi con movimenti circolari e una leggera pressione. Risciacqua con acqua fredda e applica tonico e crema.

Il peeling

Il peeling può essere fatto tramite agenti chimici come acidi, enzimi o microgranuli, ed è utile per ridurre imperfezioni, macchie e segni di invecchiamento. Si applica con un leggero massaggio e richiede grande delicatezza. Gli agenti provocano un’esfoliazione controllata dello strato superficiale della pelle che la produzione di collagene e favorisce il rinnovamento cellulare,.

Come scegliere l’esfoliante adatto

Ma con tante soluzioni diverse, come scegliere il prodotto adatto per l’esfoliazione del viso? È il tipo di pelle a determinare quello ideale. Se la tua è delicata o sensibile, scegli un gommage delicato e soffice. Se la pelle è mista, allora potrai optare per uno scrub con granuli più consistenti. Più la tua pelle tende al grasso e più potrai valutare l’opzione del peeling, sempre facendo attenzione a non scegliere prodotti per uso casalingo con concentrazione di acidi superiore al 10%.

Leggi anche Come rendere voluminose le labbra con l’esfoliazione