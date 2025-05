È arrivato finalmente il momento di liberarsi delle scarpe chiuse e mettersi a piedi nudi. Ma, prima di infilare sandali, mules o ciabattine, bisogna lavorare un po’ per rimetterli in forma. Ecco i nostri consigli.

1) Il dry brushing ultra lisciante

Il primo step per mettersi a piedi nudi è renderli liscissimi. Scrub e pietra pomice sono una soluzione sempre efficace per levigare i talloni. Mentre per esfoliare il collo del piede e la caviglia, dove la pelle è molto sottile, meglio passare per qualche minuto una spazzola da dry brushing. Che, oltretutto, fa benissimo alla circolazione.

2) I talloni da slingback

Se vuoi avere piedi nudi in perfetta forma occhio ai talloni. Soprattutto se vuoi indossare le slingback Qui la pelle è 20 volte più spessa di quella del viso: quando devi ammorbidirla serve un trattamento ad hoc a base di urea, in una concentrazione minima del 20%. Estremamente efficace è anche l’olio di cocco.

Tamara Ralph – Launchmetrics/Spotlight

3) Il pediluvio con il tè

Nel libro Aver cura di sé, Diego dalla Palma consiglia: «Versa tre cucchiaini di tè in 1/2 litro d’acqua, fai bollire per 10 minuti senza filtrare. Versa in un catino, fai intiepidire e metti i piedi a bagno per 5 minuti: l’effetto è rigenerante». Altri pediluvi efficaci? Quelli con gli oli essenziali: i migliori per tonificare sono rosmarino o menta piperita.

4) La forma giusta per le unghie

Per piedi nudi al top, occhio anche alle unghie. Ecco il tip del podologo e pedicurista delle star Brice Nicham su lima e forbicine: «Taglia dritte le unghie, mantenendo un millimetro di bordo bianco. Per evitare che si incarniscano, lima bene gli angoli per stondarli». La lima più adatta? Quella morbida, con grana da 180/240.

5) Lo smalto a contrasto

Anche se i sandali sono davvero minimal, ci vuole un tocco di colore sulle unghie: scegli uno smalto ciliegia, fucsia o blu elettrico se hai la pelle chiara. Per un incarnato medio, via libera a corallo e lilla. Su uno ambrato vanno bene giallo, lime e bianco freddo.

6) La gym antigonfiore

Non solo pedicure: per preparare i piedi all’estate, bisogna lavorare anche sulla leggerezza. Un mini training per averli così? Inizia massaggiando gli spazi tra le dita, quelli dove passano i meridiani energetici. Poi, lavora intorno ai malleoli con movimenti circolari e termina con sfioramenti leggeri risalendo verso le gambe in modo da riattivare la circolazione. Idea in più: usa una pallina da massaggio (o da tennis) e falla rotolare sotto la pianta per 2-3 minuti.

Launchmetrics/Spotlight

7) L’impacco notturno

Le maschere a forma di calza da indossare la notte sono un trattamento top. Al risveglio avrai piedi morbidi, sgonfi e lisci. Il trucco da Spa? Aggiungi 2 gocce di olio essenziale: lavanda rilassante o eucalipto anti gonfiore.

8) Il massaggio con il gua-sha

Bastien Gonzalez è il pedicurista francese delle star (tra le clienti, anche Naomi Campbell e Gwyneth Paltrow). Il suo trattamento top? Un massaggio con il gua-sha di porcellana (si trova online) fatto su tutto l’arco plantare. Copialo: passalo prima tra le dita, poi sulla pianta dalle dita al tallone e concludi ai lati.

Gli indispensabili per piedi nudi al top

IL B-Gua Sha di Révérence de Bastien (90 €, su reverencedebastien.fr) in porcellana di

Limoges riattiva la circolazione.

Grazie agli AHA, Peeling Foot Mask di Sephora (6,99 €) esfolia e nutre.

La spazzola G.Tox Ultimate Dry Brush di Goop (30 €, su nichebeauty. com) leviga a fondo le zone ruvide.

Nel kit Samba Foot Fetish Care di Sol de Janeiro (25 €, da Notino) ci sono una lima e una crema piedi con olio di cocco.

Finish brillante e colori pop per Smalto Gel di Royal Beauty (4,90 € l’uno).

Anti umidità, rinfrescante e deodorante, la Polvere Spray di Vitamindermina (15,90 €, in farmacia) lascia la pelle di seta.

