L’estate e le macchie della pelle non vanno d’accordo. I motivi sono intuitivi: sole intenso, giornate più lunghe ed esposizioni più frequenti, anche involontarie. Chi soffre di discromie lo sa: le iperpigmentazioni tendono a intensificarsi durante e dopo l’estate. Non sono rari, inoltre, i casi in cui, al termine delle vacanze, ne compaiono di nuove.

Bando al panico, però! In estate evitare che le macchie cutanee peggiorino si può: abbiamo stilato una serie di consigli per aiutarti a tenerle sotto controllo al mare e in montagna. In più trovi i prodotti ideali per la pelle macchiata specifici per l’uso in estate.

Chermiti Mohamed – Unsplash

Macchie: consigli per una pelle più uniforme, anche d’estate

Le discromie – che si tratti di melasma, macchie post-infiammatorie, lentigo solari o cicatrici da acne – sono il risultato di un eccesso di melanina, il pigmento che dà colore alla pelle. Ed è proprio il sole, con il suo effetto stimolante sui melanociti, a peggiorare questo processo. Ma non tutto è perduto: con alcune attenzioni quotidiane e un approccio skincare mirato, è possibile prevenire l’aggravarsi delle macchie e proteggere la pelle, mantenendola uniforme e luminosa.

L’obiettivo non è solo proteggersi dal sole, ma anche evitare di stimolare ulteriormente la melanina. Il primo e più importante gesto è la fotoprotezione: la protezione solare deve diventare un gesto automatico, ogni mattina, anche in città o nei giorni nuvolosi. I raggi UVA, responsabili dell’invecchiamento e della pigmentazione, filtrano facilmente attraverso le nuvole e le finestre. Se non vai al mare o in montagna, usa una crema solare da città, dalla texture più leggera rispetto ai prodotti che si usano in spiaggia.

Oltre al solare, ci sono altri accorgimenti fondamentali per la pelle con macchie in estate: mantieni la cute ben idratata (una pelle disidratata è più reattiva e più vulnerabile ai danni), e proteggiti fisicamente con cappelli e occhiali da sole. È molto importante, inoltre, contrastare i surriscaldamenti termici del viso che possono portare a un’infiammazione della cute, col risultato di peggiorare le macchie. In estate, ritrovarsi con il viso surriscaldato è inevitabile, soprattutto se si pratica sport, ma si può appianare la situazione rinfrescando il viso con uno spray di acqua termale.

In sintesi:

applica una protezione solare SPF 50;

Riapplica ogni due ore se ti trovi all’aperto, per comodità puoi usare uno stick trasparente solo sulle discromie;

indossa cappelli a tesa larga;

mantieni la pelle idratata per rafforzare la barriera cutanea.

riduci il calore del viso con impacchi freschi post-attività fisica, come maschere rinfrescanti e spray nebulizzatori.

Sotto il sole: come comportarsi per non peggiorare le macchie

Molti sottovalutano l’impatto del calore, non solo dei raggi UV. In realtà, anche l’aumento della temperatura cutanea può stimolare i melanociti e favorire la comparsa di nuove macchie. Ecco perché è importante evitare le ore più calde della giornata (dalle 10:00 alle 16:00), quando i raggi UV sono più intensi, ma anche gestire l’attività fisica all’aperto in modo intelligente. Dopo l’allenamento, rinfrescare il viso con un panno umido può aiutare a contenere la risposta infiammatoria della pelle.

Un aspetto spesso trascurato è la luce blu, quella emessa da schermi e dispositivi digitali. Studi recenti la collegano al peggioramento delle discromie, in particolare del melasma. Per questo motivo, anche se si lavora al computer tutto il giorno, è consigliabile indossare una crema da giorno con filtri solari contenente ossido di ferro, ingrediente capace di schermare la luce visibile ad alta energia.

Cosa evitare in estate per non intensificare le macchie

Uno degli errori più comuni da parte di chi ha la pelle con discromie è continuare a utilizzare attivi troppo aggressivi o fotosensibilizzanti nei mesi più caldi. Alcuni ingredienti noti per la loro efficacia schiarente – come l’idrochinone – possono risultare controproducenti sotto il sole. L’idrochinone, in particolare, può causare un effetto rebound e intensificare le macchie, specialmente se usato senza una protezione solare rigorosa. È quindi preferibile sospenderlo in estate e optare per principi attivi più delicati, come l’alfa-arbutina o l’acido azelaico, che offrono un’azione schiarente più dolce e compatibile con l’estate.

Anche l’abuso di AHA (alfa-idrossiacidi) va ridimensionato. Se usati quotidianamente, rendono la pelle più vulnerabile ai raggi UV. Se proprio lo si desidera, meglio limitare l’uso di esfolianti chimici a 2 volte a settimana e optare per formulazioni con acido mandelico, più delicato, oppure ricorrere a peeling enzimatici.

Attivi da evitare o limitare in estate:

idrochinone;

peeling chimici intensivi;

AHA ad alte concentrazioni (acido glicolico, lattico);

retinoidi forti, se non indicati dal medico

Shutterstock

I migliori principi attivi da usare in estate per schiarire le macchie

La buona notizia è che esistono ingredienti efficaci e ben tollerati anche nei mesi estivi, capaci di agire in modo progressivo sulle iperpigmentazione senza sensibilizzare eccessivamente la pelle. Alcuni di questi, come la niacinamide, hanno anche un’azione lenitiva e antinfiammatoria, perfetta per contrastare gli effetti del calore.

La vitamina C è un altro grande alleato: agisce come antiossidante, aiuta a uniformare l’incarnato e contrasta i danni ossidativi indotti dal sole. La sua azione è ancora più efficace se associata ad altri attivi antiossidanti come acido ferulico e vitamina E.

Anche l’acido azelaico merita attenzione: è uno degli attivi più versatili, adatto anche a pelli sensibili, con tendenza acneica o rosacea. Agisce sia contro l’infiammazione che sulla melanogenesi.

Attivi non fotosensibilizzanti per pelli con discromie

niacinamide : aiuta a prevenire la formazione di macchie inibendo il trasporto della melanina prodotta dai melanociti verso i cheratinociti. Sebbene i suoi effetti da soli non siano molto forti, aumenta l’efficacia di altri principi attivi;

: aiuta a prevenire la formazione di macchie inibendo il trasporto della melanina prodotta dai melanociti verso i cheratinociti. Sebbene i suoi effetti da soli non siano molto forti, aumenta l’efficacia di altri principi attivi; vitamina C : l’antiossidante per eccellenza che aiuta risvegliare l’incarnato;

: l’antiossidante per eccellenza che aiuta risvegliare l’incarnato; acido azelaico : oltre al suo effetto antinfiammatorio, supporta il trattamento del melasma;

: oltre al suo effetto antinfiammatorio, supporta il trattamento del melasma; alfa-arbutina : estratta dalle foglie di uva ursina, questa erba ha forti proprietà anti-tirosinasi, l’enzima coinvolto nella produzione di melanina;

: estratta dalle foglie di uva ursina, questa erba ha forti proprietà anti-tirosinasi, l’enzima coinvolto nella produzione di melanina; Acido cogico : attivo schiarente;

: attivo schiarente; Resveratrolo : potente antiossidante derivato dell’uva;

: potente antiossidante derivato dell’uva; Acido ferulico: è una molecola antiossidante che ha dimostrato di prevenire i danni dei raggi UV e ridurre la produzione di melanina

Kenzie Kraft – Unsplash

Esempi di skincare per pelle con macchie in estate

Durante l’estate, la routine viso dovrebbe essere semplice, ma strategica. Al mattino è essenziale proteggere, idratare e prevenire. La sera, invece, è il momento per rigenerare e trattare in profondità. Gli esfolianti chimici vanno usati con cautela e sempre di notte, per evitare che la pelle esfoliata venga danneggiata dal sole.

Routine giorno

Detergente delicato

Tonico riequilibrante

Siero con vitamina C o altri antiossidanti o niacinamide

Crema idratante antimacchia

Solare SPF 50+, con texture differenti a seconda si vada al mare o si resti in città

Routine sera:

Detersione + tonico

Esfoliante chimico leggero, 2 volte a settimana (opzionale)

Siero anti-macchia non fotosensibilizzante

Crema idratante riparatrice

I prodotti da usare in estate sulla pelle con macchie

Siero Viso Antimacchia, ha una leggera tonalità uniformante che rende più omogenea la carnagione. Si può usare anche in città come crema da giorno e come base per il make-up, di Nature’s (23,50 €).

Anthelios UVMune Fluido Antimacchie, con Melasil™, un principio attivo brevettato che agisce intercettando l’eccesso di melanina prima che segni la pelle, in più agisce anche sulle macchie esistenti, di La Roche Posay (26,90 €).

Shield-Me, stick solare trasparente, arricchito con olio di Marula, ricco di antiossidanti e acidi grassi essenziali, Vitamina E, e un complesso di Ceramidi e Peptidi per rinforzare la barriera cutanea e prevenire la disidratazione. Si può usare anche sopra il trucco per i ritocchi frequenti sulle mecchie, di Darling (31 €).

Siero correttore anti-macchie, il complesso anti-macchie [Ossiresveratrolo + Felce marina] riduce la produzione di melanina contrastando la dimensione e l’intensità delle macchie, prevenendone la ricomparsa, di Patyka (62,90 €).

Adds Glow, un siero a base di Vitamina C al 15% e Niacinamide al 5% (vitamina B). L’EGCG (epigallocatechina gallato) e la radice di liquirizia hanno un’azione antiossidante e lenitiva con effetto illuminante immediato. Di Ringana (48,70 €)

Capsule di siero con Vitamina C di Pixi (26 €).

Superactive Moisturizer SPF 50: Brightening, crema giorno illuminante 3 in 1, contiene co3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Vitamina C di ultima generazione, idrosolubile e più stabile. Riduce i segni visibili dei danni causati dai raggi UV, illumina e diminuisce le iperpigmentazioni. Di Murad (69 €).

Adamante, mousse esfoliante a base di acido mandelico, malico e folico svolge un’azione di peeling delicato, un’importante funzione anti-ossidante, favorendo il turnover cellulare e contrastando i radicali liberi. Di Tempio Della Salute.

Maschera in tessuto idratante e rinfrescante di Geomar (2,45 €).

Acqua termale in spray Avène (6,90 € il formato tascabile da 50 ml).

Pycno Sun, integratore alimentare con Picnogenolo®, un attivo antiossidante ricavato dalla corteccia dei pini marittimi francesi. Aumenta la resistenza della pelle all’esposizione dei raggi UV contribuendo a prevenire il fotoinvecchiamento. Di Farmacia del Pavaglione (23,50 €).