Hai mai provato a trascorrere la notte con le labbra chiuse con il nastro isolante? Su TikTok si è diffuso uno strano beauty trend, che spinge le persone a dormire così. Si chiama Mouth-taping. Chi lo fa è convinto di ottenere diversi benefici.

Labbra chiuse di notte: perché lo fanno

La maggior parte degli influencer che su TikTok segue questo trend sostiene che dormire con la bocca chiusa con lo scotch possa avere effetti benefici sulla mascella, migliorandone la posizione. Sono diversi i tiktoker che pubblicano le foto della loro mascella prima e un mese dopo il “trattamento”. Ma sarà vero?

Come prima cosa bisogna precisare che l’idea che dormire con la bocca chiusa e respirando con il naso possa aiutare chi ha problemi di mascelle non ben allineate è antica di oltre cento anni. Ad applicarla per la prima volta è stato a metà del 1900 il medico russo Konstantin Pavlovich Buteyko. Solo che adesso sui social c’è anche chi è convinto che, oltre a migliorare la salute generale, dormire con la bocca chiusa possa aiutare a modificare la mascella, dandole un aspetto più pronunciato. Quasi come dopo un intervento di chirurgia plastica.

Via il doppio mento?

Non sono pochi gli influencer che sostengono su TikTok che dormire con la bocca aperta faccia venire il doppio mento. Al contrario, trascorrere tutta la notte a letto con la bocca chiusa può aiutare a distendere la pelle sotto il mento, eliminando questo inestetismo. Ma cosa c’è di vero in queste teorie?

Il parere degli esperti

Secondo diversi dentisti, respirare con il naso durante la notte non aiuterebbe a risolvere problemi estetici come il doppio mento. Tuttavia, potrebbe essere utile per fronteggiare le apnee notturne. Infatti, respirare con la bocca è una delle principali cause di apnea, che è associata a una cattiva qualità del sonno.

Labbra chiuse di notte contro le apnee

Secondo diversi esperti, quando una persona dormendo respira attraverso la bocca, non si addormenta profondamente. Di conseguenza, il corpo non viene ossigenato completamente. Dormire male può avere effetti negativi sulla salute, come malattie cardiovascolari e ipertensione. Inoltre, respirare con la bocca durante il sonno potrebbe causare l’infiammazione delle gengive.

Ma allora dovremmo dormire tutti con la bocca sigillata? Gli esperti mettono in guardia: circa il 35-40% della popolazione respira già attraverso il naso di notte. Per loro il nastro isolante non è necessario. E per te?

Nastro isolante sulla bocca

Se non hai idea di come respiri quando dormi, fai attenzione ad alcune piccole cose. Per esempio, se in genere ti svegli con la bocca secca, l’alito cattivo e tendi a russare, è probabile che tu dorma respirando con la bocca aperta. Per averne la certezza, prova a mettere un po’ di nastro isolante prima di dormire. Se respiri con la bocca, durante la notte andrà via.

Ma questo significa anche che tutte le persone che sui social pubblicano le loro foto mentre vanno a letto con la bocca chiusa o non sanno che non serve a niente oppure lo fanno per mettersi in mostra. Il nastro, infatti, non aiuta a risolvere il problema, ma può funzionare come promemoria per ricordarsi di respirare con il naso. Ma attenzione: se soffri di apnea notturna grave, consultati con il tuo medico prima di adottare soluzioni fai-da-te.

